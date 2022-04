Bad Säckingen – Endlich auch in Bad Säckingen. Ab sofort ist die exklusive Mode von Werne von Diemer auch in der Bad Säckinger Rheinbrückstraße zu haben. „von D“ bietet Mode, Taschen und Schuhe für jeden Typ und jedes Alter. Und, um dem neuen Outfit gleich noch den letzten Schliff zu verleihen, gibt es auch den passenden Schmuck, Brillen oder Schals und Tücher dazu.

Bereits seit drei Jahren spielt Geschäftsführerin Christel Werne von Diemer mit dem Gedanken, dem Waldshuter Traditionsgeschäft mit einer über 80-jährigen Firmengeschichte, auch eine Niederlassung in Bad Säckingen hinzuzufügen und ihren Kunden aus dem westlichen Landkreis zur authentischen, typgerechten und individueller Stilberatung, auch kurze Wege zu bieten. „Die Kaufkraft, die Zielgruppen, die Frequenzen, der spezialisierte Einzelhandel, die gehobene Gastronomie und die vielen Straßencafés in Bad Säckingen, alle Fakten der Standortanalyse passen für mich“, ist die Geschäftsführerin begeistert. Ihr Sortiment ergänze das Umfeld attraktiver Wettbewerber bestens. „Hier verweilt man gerne und kommt ebenso gerne zurück“, sagt sie. Und darum fiel die Entscheidung schnell, als ihr die Geschäftsräume in der Rheinbrückstraße, mitten im Herzen der Bad Säckinger Altstadt angeboten worden sind.

Oft werde Christel Werne von Diemer für ihren Mut bewundert, gerade in der aktuellen Zeit mit Corona und Krieg in Europa, den Schritt zur Eröffnung eines weiteren Geschäftes am Hochrhein. „Ich bin seit 33 Jahren Unternehmerin“, sagt sie. Und seit dieser Zeit waren Mut und Besonnenheit immer schon ihre Berater. Und darum war auch der Gedanke eines zweiten Geschäftes, nicht vorschnell gefällt worden. „Bereits seit fünf Jahren sind wir auf der Suche nach geeigneten Standorten“, so die Unternehmerin. Das Ladenlokal, in dem sie jetzt ihre neue Niederlassung eingerichtet hat, hat sie schon lange im Blick.

„Mir hat dieses Geschäft immer schon gefallen“, sagt sie. Und als sie dann mitbekommen hat, dass das Raumausstatter-Geschäft, das bisher dort untergebracht war, aufhört, hat sich gleich nachgehakt. „Jetzt bin ich hier und überzeugt, dass es genau die richtige Entscheidung war“, so Christel Werne von Diemer. Und sie denkt über weitere Niederlassungen nach. „Unsere Expansionsstrategie sieht das durchaus vor, wenn interessante Flächen angeboten werden“.

„Bereits seit fünf Jahren sind wir auf der Suche nach geeigneten Standorten in Bad Säckingen.“

Christel Werne von Diemer,

Geschäftsführerin