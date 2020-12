von Susanne Eschbach

Bad Säckingen hat die Wahl. Denn die Stadt Bad Säckingen ist in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung auf der Suche nach einem verdienten Bürger. Denn auch in diesem Jahr soll ein Bürger, der sich in besonderer Weise und in hohem Maß ehrenamtlich einsetzt, mit dem mit 500 Euro dotierten Ehrenamtspreis ausgezeichnet werden. „Gerade in dieser Zeit ist es wichtiger denn je, die ehrenamtliche Arbeit hervorzuheben“, so Bürgermeister Alexander Guhl.

Ab 4. Januar2021 können die Bürger von Bad Säckingen eine Person vorschlagen, die ihrer Meinung nach diesen Preis verdient hat. Vorgeschlagen werden können nur natürliche Personen, keine Institutionen und die Person muss das Mindestalter von 18 Jahren erreicht haben.

Die Vorschläge können per E-Mail (elisabeth.vogt@bad-saeckingen.de) oder telefonisch unter 07761/51-304 abgegeben werden. „Wichtig ist, dass wir so viele Informationen und Daten über die Person erhalten, wie möglich“, erklärt Elisabeth Vogt von der Stadtverwaltung Bad Säckingen. Denn je mehr Angaben vorliegen, desto besser kann die Jury die Person bestimmen, die den Preis erhalten soll.

Die Frist der Annahme der Vorschläge endet am 31. Januar 2021. „Die Nominierung bei der ersten Ausgabe des Ehrenamtspreise war ein voller Erfolg“, erinnert sich Elisabeth Vogt. Insgesamt 30 Personen sind vor zwei Jahren nominiert worden. Den Preis damals erhalten, hat der Syrische Flüchtling Ehab Al Sweidani. Ausgezeichnet worden ist er im Rahmen des Neujahrsballes in der Flößerhalle. „Auch Personen die damals schon vorgeschlagen worden sind, können wieder nominiert werden und erhalten die Chance zu gewinnen“, so Vogt weiter.

Ein Gremium der Bürgerstiftung Bad Säckingen unter dem Vorsitz von Wolfgang Lücker und Christian Albiez, wird aus den bis Ende Januar gesammelten Vorschlägen fünf Bürger nominieren, die auf einem Teilnahmekärtchen vermerkt und auf der Homepage der Stadt Bad Säckingen veröffentlicht werden. Die Karten liegen im Rathaus, bei den Banken, aber auch in den Einzelhandelsgeschäften der Stadt aus.

Karten werden gesammelt

„Wir haben den Termin für die Nominierung extra nach hinten verlegt, in der Hoffnung, dass die Geschäfte dann wieder geöffnet sind und die Leute zum Einkaufen gehen“, so Elisabeth Vogt weiter. Mit diesen Karten können die Bürger dann darüber abstimmen, wer dann den Ehrenamtspreis erhalten soll. Die ausgefüllten Karten werden im Rathaus gesammelt und ausgewertet.

Wie die Übergabe des Preises stattfinden soll, steht noch nicht fest. „Wir müssen die weitere Entwicklung von Corona abwarten“, erklärt der Bürgermeister. Sicher ist allerdings, dass die Übergabe in einem kleinen Rahmen stattfinden wird.