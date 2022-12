von Susanne Eschbach

Endspurt bei der zwölften Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels von SÜDKURIER, SK-ONE und dem Hochrhein Anzeiger. Noch bis Dienstag, 20. Dezember, werden die Einkäufe bei den am Gewinnspiel beteiligten Geschäften, mit einem Rubbellos belohnt.

Jedes dieser Lose könnte der Hauptgewinn, eine 15-tägige Reise nach Kuba für zwei Personen im Wert von 5.000 Euro beinhalten. Gestiftet haben den Preis das Reisebüro Bad Säckingen und das SÜDKURIER-Medienhaus. Aber auch die zehn weiteren Sachpreise im Gesamtwert von über 14.500 Euro können sich sehen lassen.

Bad Säckingen Weihnachtsgewinnspiel: Beim Einkauf eine Reise nach Kuba gewinnen Das könnte Sie auch interessieren

Inzwischen sind die insgesamt 61 Gutscheine im Wert von 50 und 100 Euro bereits verlost. Doch jedes Los, das bereits gezogen worden ist, hat die Chance auch einen der Sachpreise zu gewinnen. Und das schon am Mittwoch, 21. Dezember. Unter notarieller Aufsicht werden die Gewinner der Sachpreise verlost.

Doch bis dahin kann noch kräftig eingekauft und gerubbelt werden. In allen am Weihnachts-Gewinnspiel beteiligten Geschäften gibt es unabhängig vom Einkaufswert pro Einkauf ein Rubbellos, solange der Vorrat reicht. Jedes Rubbellos enthält einen individuellen Code. Dieser Code muss dann unter rubbellos.suedkurier.de im Internet aktiviert werden. Nach der Eingabe nimmt das Rubbellos mit dem individuellen Glückscode an der Hauptverlosung teil.

Es kann pro Gewinnspielwoche mit bis zu maximal 25 Glückscodes pro Person teilgenommen werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter der am Gewinnspiel teilnehmenden Firmen. Das SÜDKURIER Medienhaus kann die Gewinnzuteilung von der Vorlage des Loses im Original abhängig machen.

Barauszahlung, Erstattung, Übertragbarkeit, Umtausch und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen sind die Veranstalter berechtigt, einen Preis auch nachträglich wieder abzuerkennen. Weitere Teilnahmebedingungen gibt es im Internet (rubbellos.suedkurier.de).