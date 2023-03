Für Begeisterungsstürme sorgte der Auftritt von „Kokubu“, der Trommelgruppe aus Japan, im voll besetzten Gloria Theater. Die Musiker machten im Rahmen ihrer Tour „Into the light“( Reise ins Licht ) in Bad Säckingen Station. Mit stehenden Ovationen bedankte sich das Publikum für einen Abend der Extraklasse.

Die Trommler, alle im traditionellen Kimono und weißem Stirnband, anfangs noch ernst und konzentriert, ließen sich alsbald von der Stimmung mitreißen und wurden immer ausgelassener. Begleitet wurden sie dabei von Masamatsu Takasaki, einem preisgekrönten Musiker, der das Shamisen spielte, ein Saiteninstrument, das mit seinem Klang für die Seele Asiens stehe. Die Shakuhachi-Flöte, eine

Flöte aus Bambus, wurde dagegen von Chiaki Toyama gespielt, der die Gruppe 1998 in Osaka gründete. Die jungen Künstler aus dem Land der aufgehenden Sonne eroberten die Herzen der Zuschauer mit ihren faszinierenden und hypnotischen Rhythmen im Sturm. Mit verschiedenen Trommeln erzählten sie Geschichten und gaben einen Einblick in die fernöstliche Kultur und Seele. Verzaubert wurden die Zuschauer auch durch die zarten Töne der Flöte und dem besonderen Klang des Saiteninstruments, das früher von den Geishas gespielt wurde. Eine Stimme aus dem Off führte in jedes der vorgetragenen Stücke ein. Den Anfang machte Mitsuya, die Weisheit der drei Pfeile, von drei Trommlern gespielt. Ein besonderes Erlebnis dann auch Hokkai Nagareuchi, „die fliegenden Schläge“ mit den Geschwistern Kanazawa, welche die Kunst der besonderen fließenden Schlagtechnik der Taiko-Trommeln präsentierten. Jin, die Huldigung der Götter, wild und rhythmisch, der Klang der zahlreichen Taiko-Trommeln. Inochi No Hibiki, Klang des Lebens, wo der dramatische Aufstieg zur Gottheit, die auf einem hohen Berg thront, musikalisch nachgezeichnet wird.

Ohne Zugabe durften die Musiker nach zahlreichen weiteren Stücken natürlich nicht von der Bühne.