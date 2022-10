von Susanne Eschbach

Wenn im Herbst die Tage wieder kürzer und dunkler werden, ist wieder die Zeit der Märchen, Sagen und Legenden. Einen kleinen Vorgeschmack, was das für Geschichten sein könnten, gibt es jetzt von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Oktober. Der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen lädt nach zwei Jahren Pause, in diesem Jahr zu den „Märchentagen“ in die Innenstadt von Bad Säckingen ein. Und zur Feier des Tages gibt es noch einen verkaufsoffenen Sonntag, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr obendrauf.

Geschichten, Märchen und Sagen oder Legenden spielen die Hauptrolle bei den Märchentagen in Bad Säckingen. Am Freitag starten die Märchentage mit Märchen und Keksen im Awo-Kaufhaus in Wallbach. Weiter gibt es Märchen mit Musik mit Klaus Böffert im Trompeterschloss und eine Lesung des Märchens „Hase und Igel“ in der Chalet Boutique.

Die Märchentage Im Rahmen der Märchentage findet auch ein verkaufsoffener Sonntag statt. Ab 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte geöffnet. Und während der Veranstaltung über gibt es auch ein Märchen-Gewinnsuchspiel für Kinder ab 3 Jahren. Die Schaufenster der Geschäfte zeigen Darstellungen von Märchen, die von den Kindern erraten werden müssen. Zu gewinnen gibt es Preise im Wert von rund 3000 Euro. Infos im Internet (www.pro-badsaeckingen.de).

Am Samstag findet in der Bad Säckinger Stadtbücherei das bekannte chinesische Papiertheater in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Nagai statt. Im Trompeterschloss gibt es Spiel- und Mitmachmärchen von Sigrid Maute und im Jugendhaus sind mit Karin-Cornelia Putz die Indianer los. Samstagabend wird im Trompeterschloss ein Märchen für Jugendliche und Erwachsene mit dem spannenden Thema „Frauenabend“ erzählt.

Märchen, Geschichten, Sagen und Legenden spielen am Wochenende die Hauptrolle in Bad Säckingen. | Bild: Kanele, Susanne

Der Sonntag gehört der Freiburger Puppenbühne, die mit Kasperle im Kursaal zu Gast ist. Puppendoktor und seine Geschichten rund um den Kasper und dessen Freunde, ist bereits seit Beginn der Märchentage in Bad Säckingen mit dabei und begeistert seit jeher mit seinen selbst geschriebenen Abenteuer, die der Kasper gemeinsam mit Seppel und seiner Großmutter erlebt.

Es gibt wieder „Hase und Igel“ in der Chalet Boutique, im Schuhhaus Klever wird der Froschkönig gelesen und orientalische Märchen von Wolfgang Hoyer gibt es im Trompeterschloss. Eine musikalische Besonderheit gibt es am Sonntag, um 17 Uhr, im Kursaal. Dann steht das Familienkonzert auf dem Programm. Von der Kuhglocke bis zum Gartenschlauch präsentieren Mitglieder des SWR-Symphonieorchesters verschiedene Instrumente.

Die Märchengruppe Grex Fabula sowie die Mittelaltermusik Skadefryd erwarten die Gäste am Samstag und Sonntag mit uralten Geschichten und Liedern aus vergangenen Tagen. Im Hutladen „Behüt‘ Dich“ mit Christine Zipser und im Süßwarenladen „Säckinger Säckle“ gibt es von Freitag bis Sonntag ein Bastelprogramm, für das nur ein kleiner Materialpreis bezahlt werden muss. Alle Lesungen, Erzählungen und sogar das Familienkonzert können kostenlos besucht werden.