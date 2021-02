von Susanne Eschbach

Egal ob Holz, Haare und Kosmetik, Farben oder Metall. Wer mit diesen Materialien bevorzugt arbeiten möchte, ist in der Gewerbeschule an der richtigen Adresse.

Die Gelegenheit für den Besuch der Gewerbeschule bietet sich bereits Schülern zwischen 16 und 19 Jahren, die kein Deutsch können oder noch keinen Schulabschluss haben. Im Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf liegt der Schwerpunkt auf den Erwerb von Deutschkenntnissen. Danach haben die Schüler die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen oder einen Schulabschluss zu machen.

Die Möglichkeit eines Hauptschulabschlusses in der Gewerbeschule bietet sich mit der Ausbildungsvorbereitung an. Diese schulische Ausbildung dauert ein Schuljahr und findet im Vollzeitunterricht an vier Tagen in der Woche statt. An einem festgelegten Tag absolvieren die Schüler ein betriebliches Praktikum.

Auch nach dem Erreichen des Hauptschulabschlusses kann innerhalb der Gewerbeschule weiter aufgebaut werden. Zum Beispiel die einjährige Berufsfachschule teilt sich in die Berufsfelder Farb-, Holz- oder Metalltechnik sowie Körperpflege in Form von Frisur und Kosmetik, auf.

Neben den Kernfächern wie Deutsch, Mathematik, Religion oder Gemeinschaftskunde und Englisch, gibt es auch einen berufsbezogenenpraktischen Lernbereich in den jeweiligenschuleigenen Werkstätten. Der erfolgreiche Berufsschulabschluss kann als erstes Ausbildungsjahr des jeweiligen Fachbereiches anerkannt werden und verkürzt so die reguläre Ausbildungszeit um ein Jahr.

Für die Bereiche Holz- und Metalltechnik, bietet die Gewerbeschule außerdem die zweijährige Berufsfachschule an. Darin findet eine breitere Vermittlung der Grundkenntnisse in den jeweiligen Berufsfeldern statt und wird mit dem Mittleren Bildungsabschluss beendet. Somit ist der Weg offen für weitere Bildungsgänge, um die fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife zu erreichen.

Ebenfalls zum Mittleren Bildungsabschluss führt der Besuch der Berufsaufbauschule „Gewerblich-Technische Fachrichtung“. Für den Besuch ist der Abschluss in einer Haupt- oder Werkrealschule notwendig oder der Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder vier Jahre Berufserfahrung. Danach kann das einjährige Berufskolleg oder die zweijährige Technische Oberschule besucht werden.

Weiter bietet das einjährige Berufskolleg in der biologischen oder technischen Richtung die Möglichkeit zum Erlangen der Fachhochschulreife. Auch da werden neben den Regelfächern, Technische Physik oder Biologie mit Gesundheitslehre als Schwerpunktfächern unterrichtet. Der Abschluss ermöglicht ein Studium in allen Fachrichtungen an einer Fachhochschule oder ein Studium an einer Dualen Hochschule oder Berufsakademie.