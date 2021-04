von Susanne Eschbach

Ab Donnerstag,15. April, gibt es in Bad Säckingen weitere Möglichkeiten, sich kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. Weil das Testzentrum im Kursaal an seine Kapazitätsgrenzen stößt, haben sich die Ortsteile Wallbach, Rippolingen und Harpolingen zur Einrichtung von Testzentren bereit erklärt. In Wallbach ist das Testzentrum in der Flößerhalle, in der sich Bürger dienstags und freitags von 18 bis 20 Uhr testen lassen können. Die Tests in Rippolingen und Harpolingen finden dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr in der Gemeindehalle in Harpolingen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch Bürger außerhalb der Ortsteile können den Dienst in Anspruch nehmen.

Jetzt sind die ehrenamtlichen Helfer geschult worden. 36 freiwillige Helfer für Wallbach, Mitgliedern des Ortschaftsrates, der Feuerwehr und Bürger, sind dem Aufruf des Ortsvorstehers gefolgt. Fachliche Hilfe für die Schulungen hat sich Fred Thelen mit dem Ärztlichen Direktor des Rehaklinikums, Daniel Schlittenhardt, sowie DRK-Notfallsanitäter und Gemeinderatsmitglied Sherepreet Schwer geholt. Schwer hat auch die Helfer in Harpolingen geschult. Die Tests und die Schutzkleidung waren Themen. Geklärt werden musste, ob die Tests über Nase oder Rachen genommen werden. Zur Probe getestet wurden Fred Thelen und Ortschaftsratsmitglied Hanspeter Joos.