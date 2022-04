von Helmut Kohler

Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee? Nein, das diesjährige Osterwetter sieht in Bad Säckingen gar nicht schlecht aus. Wer den Sinn von gefärbten Ostereier darin sieht, dass man sie im Schnee besser findet, kann diese Ostern auf das Färben verzichten. Denn trotz des wenig winterlichen Weihnachtswetters 2021 ist kein Schnee an Ostern zu erwarten.

Die größten Osterwetter-Extreme am Hochrhein seit 1997 Zehn Zentimeter Nassschnee 1998 Vom Ostersamstag auf den Ostersonntag 12. April 1998 fielen bei –0,4 Grad 10 Zentimeter Nassschnee, was zu erheblichem Schneebruch und Straßensperrungen führte. -5,0 Grad 2008 Mit –5,0 Grad und einer Pulverschneedecke von 11,5 Zentimeter verzeichneten wir am Ostermontag 24. März 2008 die tiefste Oster-Temperatur und die höchste Oster-Schneedecke. 27,3 Grad 2000 Das wärmste Osterwochenende verzeichneten wir im Mileniumjahr 2000, am Ostersamstag 22. April 2000 stieg die Temperatur auf sommerliche 27,3 Grad an. 19 Mal Regen seit 1997 Seit 1997 hatten wir an Ostern sechs mal Schönwetter, 19 Mal Regen, fünf Mal Schnee, vier Mal Gewitter. Die Temperaturen betrugen durchschnittlich maximal 17,4 Grad und minimal 2,4 Grad.

Nachdem wir nun schon fast sommerliche Temperaturen hatten, fließen aus Nordosten kühlere Luftmassen ein. Die Temperaturen bewegen sich jedoch meist knapp unter der 20 Gradmarke. Ist es am Karfreitag noch wechselnd bewölkt, steigen die Sonnenanteile täglich an, sodass wir am Ostersonntag vermutlich die Sonne 12 Stunden lang genießen können. Niederschlag ist nach aktueller Sicht an allen Ostertagen nicht zu erwarten.

Letztes Jahr war es in Bad Säckingen von Karfreitag, 2. April, bis zum Ostersonntag, 4. April, bei wechselnder Bewölkung und Tagestemperaturen zwischen 11 und 17 Grad niederschlagsfrei. In den Nächten auf Ostersonntag und Ostermontag gab es Frost bis –0,4 Grad und am Abend des Ostermontages regnete es 1,4 Liter pro Quadratmeter. Ungemütlich mit einem Wintercomeback wurde es dann schon einen Tag nach dem Ostermontag. Bei Temperaturen bis –1,8 Grad bildete sich am 7. April eine 5 Zentimeter hohe Schneedecke.

Der Ostertermin fällt ja immer auf das Wochenende nach dem ersten Frühlingsvollmond und somit zwischen dem 22. März (frühester Termin) und dem 25. April (spätester Termin). Eine wissenschaftliche Klimatologie des Osterfestes ist deshalb im Gegensatz zur Weiße-Weihnachten-Statistik aufgrund der Schwankungsbreite des Osterdatums nicht aussagekräftig.