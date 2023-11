Es war eine Premiere, die zu einer liebevoll gestalteten Genussstraße führte, und die wohl niemand, der dabei war, so schnell vergessen dürfte. Die Premiere: Erstmals organisierten zwei Freundeskreise der Stadt, der deutsch-italienische Verein Santeramo und der deutsch österreichische Verein Purkersdorf, einen Event ihres Jahresprogramms gemeinsam. Und die Genussstraße? Es war eine wunderschön gestaltete Weindestination im Pfarrhof der Münsterpfarrei.

Im Mittelpunkt: Wolfgang Lücker, der erst jüngst nach längerer Pause wieder als Stadtrat im Gemeindeparlament einen Platz eingenommen hat. Lücker versteht etwas von Weinen. Und sein beeindruckendes Wissen über jene Tropfen, die so viele lieben, wusste er an diesem Abend an die erwartungsfrohen Teilnehmer weiterzugeben. Versteht sich, dass ein Freundeskreis, der mit Italien verbandelt ist, dann auch aus dem unerschöpflichen Weinreichtum die besten Tropfen präsentierte. Und unter den wissbegierigen Teilnehmern waren nicht wenige, die in den Jahren zuvor auf den von Wolfgang Lücker und seiner Frau Kerstin organisierten Fahrten in das Land der Sonne etliche dieser dort beheimateten Weingüter kennengelernt hatten. Wolfgang Lücker verstand es vergnüglich-informativ an diesem Abend, die Genussfreunde in die Welt der Weine zu entführen. Sechs edle Tropfen konnte die 30-köpfige Gesellschaft degustieren, etwa den Grillo Sicilia vom Weingut Feudo Arancio, den Tramari Rose´ de Primitivo von der Cantina San Marzano oder den Roten Mea Culpa von der Cantina Minimi. Durchweg ein Genuss. Dies traf auch voll auf die liebevoll zubereiteten und zu den einzelnen Weinen gereichten mediterranen Häppchen von Hobbykoch Leonardo zu, einem Italiener aus dem Dorf San Pietro in den Abruzzen, der seit 40 Jahren in Deutschland lebt und Mitglied des Freundeskreises Purkersdorf ist. Zufriedene Gesichter rundum, vor allem auch bei den Vorsitzenden der Freundeskreise, Bernhard Griesser (Santeramo) und Klaus Kummle (Purkersdorf).