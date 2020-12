von sk

Die Aktion Weihnachtspäckchen für rumänische Kinder wurde zu einem vollen Erfolg. 1661 liebevoll verpackte Weihnachtspäckchen gingen am Dienstag auf die Reise nach Rumänien, teilt die DRK-Auslandshilfe des Kreisverbands in einer Pressemitteilung mit.

Freude für Kinder

Diese Aktion wird seit 2002 von der Auslandshilfe des DRK-Kreisverbandes Säckingen durchgeführt. Inzwischen freuen sich zahlreiche Kindergärten und Schulen aus den Kreisen Waldshut und Lörrach auf diese Aktion: den rumänischen Kindern wird eine große Freude bereitet und unsere Kinder beschäftigen sich mit der Armut in einem der ärmsten Länder Europas.

So kamen bereits im September die ersten Anfragen an den Leiter der Auslandshilfe, Jürgen Renz, ob die Aktion auch in diesem Jahr durchgeführt wird. „Offenbar war die Bereitschaft, den rumänischen Kindern eine Freude zu machen, in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie besonders groß“, so Jürgen Renz. Vor allem überraschten viele Familien, die neben den Aktionen in den Schulen und Kindergärten, privat mehrere hundert Pakete gepackt hatten, so dass es zeitweise zu langen Autoschlangen beim Hilfsgüterlager der Auslandshelfer kam.

Vor allem über eine Spendendose bei der Paketannahme kamen für die Aktion „Senioren für Senioren“ rund 400 Euro zusammen. „Hier ist noch Luft nach oben, denn gerade viele Senioren geraten in die Armutsfalle“, so Jürgen Renz. Mit den Spenden werden vor Ort Lebensmittel gekauft und an besonders bedürftige und vielfach behinderte Senioren verteilt. Der Leiter der Auslandshilfe bedankt sich herzlich bei allen, die zu diesem herausragenden Ergebnis beigetragen haben, nicht zuletzt auch den eigenen Hilfskräften für die Unterstützung bei der Annahme und beim Verpacken. Großer Dank gilt auch der Firma GST (Global Safety Textiles GmbH) in Maulburg, welche wieder den Transport ermöglicht hat sowie der Firma Ultradex, ohne deren Hubwagen die Beladung des Lasters sehr schwierig geworden wäre.

Spendenkonto: Sparkasse Hochrhein Bad Säckingen, IBAN: DE08684522900026171991, BIC: SKHRDE6W; Volksbank Rhein-Wehra, IBAN: DE57684900000040044400, BIC: GENODE61BSK. Nähere Infos: DRK Kreisverband Säckingen, Rot-Kreuz-Straße 4, Bad Säckingen Telefon: 07761/9201-0 sowie Jürgen Renz 0172-8363733 (abends) oder per E-mail (auslandshilfe@drk-saeckingen.de).