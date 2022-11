von sk

Schon zum 20. Mal kann die DRK Auslandshilfe des Kreisverbands Säckingen ihre Weihnachtspäckchen-Aktion durchführen. „Diversen Widrigkeiten, wie Corona,

konnten wir trotzen und sind nun sehr stolz, dass wir dieses Jahr zum 20. Mal Weihnachtspäckchen sammeln und mit diesen den rumänischen Kindern eine Freude machen können“, teilt Jürgen Renz mit, der die Aktion koordiniert.

Kinder sind auf Hilfe angewiesen

„Durch die Medien erfahren wir zur Zeit vor allem vom Leid der Menschen in der Ukraine, an die wir natürlich in dieser vorweihnachtlichen Zeit auch denken. Aber auch in Rumänien haben sich die Lebensumstände vieler Kinder nicht verbessert, weshalb wir unsere Aktion immer noch als dringend notwendig einschätzen“, so Renz weiter.

10.000 Weihnachtspäckchen in acht Jahren

„Allein in den letzten acht Jahren, solange ich Leiter der Auslandshilfe bin, konnten wir, schon fast 10.000 Weihnachtspäckchen in Rumänien verteilen“, informiert Jürgen Renz. Die Päckchen werden auch dieses Jahr in die Partnerstädte Hateg und Petrosani gebracht, wo sie vom Rumänischen Roten Kreuz an die bedürftigen Kinder verteilt werden. „Wichtig ist uns zu erwähnen, dass wir uns durch den über Jahre aufgebauten persönlichen Kontakt zu den Verantwortlichen des rumänischen Roten Kreuz, von anderen Aktionen unterscheiden können, welche immer wieder in der Presse mit Misstrauen betrachtet werden“, so Renz.

Was wird benötigt? Als Grundausstattung für alle Pakete wird empfohlen: Original verpackte Weihnachtssüßigkeiten, altersgerechte Zahnbürsten und Zahnpasta, Desinfektionsmittel, altersgerechte Duschseife, Haarshampoo und generell Hygiene-Artikel.

In ein Paket für Kinder zwischen drei und sechs Jahren sollte beispielsweise kleines Spielzeug, Kuscheltiere, Malstifte, Malbuch.

Paket für Kinder zwischen sechs bis zehn zehn Jahre: Spielsachen (Puppen/Autos), Puzzle, Schulutensilien (Stifte, Hefte, Bundstifte, Zeichenblöcke, etc.), Spielkarten (Memory)

Paket für Kinder zwischen zehn bis 14 Jahre: Spiele, Deo, Schminke, Schulutensilien (Stifte, Hefte, Geometriesortiment, Taschenrechner Was sollte beachtet werden? Die Päckchen sollen nicht größer als ein normaler Schuhkarton sein, damit sich die

Kinder bei der Übergabe der Geschenke nicht benachteiligt vorkommen, wenn die

Größen zu sehr voneinander abweichen. Bitte packen Sie die Pakete mit festem

Weihnachtspapier ein und kennzeichnen Sie sie mit Alter und Geschlecht. Bitte nichts

außen an die Pakete hängen und bitte stellen Sie sicher, dass Spielzeuge funktionieren

und beispielsweise Stofftiere sauber sind. Wo kann ich die Pakete abgeben? Jürgen Renz und sein Team freuen sich über die Unterstützung der Aktion. Die

Päckchen werden am Mittwoch, . Dezember, von 10 bis 12 Uhr und am

Samstag, 10. Dezember von 10 bis 12 Uhr am Lager der Auslandshilfe bei

der Stadtbücherei Bad Säckingen angenommen. Eine spätere Annahme ist nicht

möglich. Spendensammlung auch für Senioren Neben der Aktion für die Kinder bittet das DRK auch wieder um Unterstützung für die Aktion „Senioren für Senioren – zehn Euro gegen die größte Not“ um Geldspenden. Von diesen Spenden werden vor Ort Lebensmittel und vor allem auch Hygiene-Artikel gekauft und an bedürftige Menschen verteilt. Das DRK leitet das Geld an die Rot Kreuz Freunde in Hateg und Petrosani weiter. Über Belege wird stets darüber informiert, wie das Geld vor Ort eingesetzt wird.

Spendenkonto:

Betreff: „Senioren für Senioren“

Sparkasse Hochrhein Bad Säckingen

IBAN: DE08684522900026171991

BIC: SKHRDE6WV

oder

Volksbank Rhein-Wehra

IBAN: DE57684900000040044400

BIC: GENODE61BSK.Persönlicher Kontakt bringt Vertrauen

Da die Bad Säckinger Auslandshilfe über Jahre nach Rumänien gefahren sind, um die Päckchen selbst an die Kinder mit zu verteilen, versetzt dieser persönliche Kontakt die Helfer in die komfortable Lage, zu wissen, dass die Päckchen auch bei den Kindern in ankommen.