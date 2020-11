von Susanne Eschbach

Neues Spiel, neues Glück heißt es auch in diesem Jahr wieder in Bad Säckingen und das im Zeichen eines kleinen Jubiläums: Denn zum zehnten Mal laden das SÜDKURIER Medienhaus, der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen und der Hochrhein-Anzeiger zum großen Weihnachtsgewinnspiel ein. Der Hauptpreis sind zwei E-Mountainbikes von Univega im Wert von 6000 Euro.

Diese Sachpreise gibt es zu gewinnen 1. Preis: Ein Jahresabo Super-Kombi-Gold Fitness, Sauna und Therme im Wert von 1320 Euro, gestiftet von der Aqualon Therme Betriebs GmbH.

Gestiftet haben den Preis Radsport Riedl-Leirer GmbH aus Bad Säckingen und das SÜDKURIER Medienhaus. Für die Leichtigkeit auf den beiden E-Bikes sorgen jeweils ein Alurahmen 6061 hydrogeformt in einer Höhe von 49 Zentimetern. Und mit der Rock Shox-Gabel ist auch eine Tour durch das Gelände kein Problem mehr. Angetrieben werden die Räder mit einem Bosch-Mittelmotor und für die Leichtgängigkeit sorgt die Shimano Deore Zehn-Gang-Schaltung. Die Besonderheit an den Rädern sind die absenkbaren Sattelstützen.

Aber das soll es natürlich längst nicht gewesen sein. Denn es winken weitere Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert von mehr als 21.000 Euro. Der Startschuss für die zehnte Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels fällt am Freitag, 20. November.

Rubbeln und Jubeln

Auch in diesem Jahr heißt es wieder: „Rubbeln und Jubeln“. Jeder Einkauf in einem der am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte in Bad Säckingen, wird mit einem Rubbellos belohnt. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel in der Einkaufstasche landet und wie hoch der Preis ist. Wird das Feld freigerubbelt, erscheint ein individueller einmaliger Code. Unter „rubbellos.suedkurier.de“ finden sich nicht nur alle teilnehmenden Geschäfte, sondern dort kann auch der Code in Verbindung mit der E-Mail-Adresse, sowie dem Namen und der vollständigen Adresse, im Internet eingeben werden.

Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an bis zu drei Zwischenverlosungen sowie an der Hauptverlosung teil. Winkt ein Preis, werden die Gewinner per E-Mail informiert. Die erste Gewinnchance gibt es bereits am Montag, 30. November, und an den zwei folgenden Montagen. Bei den Zwischenverlosungen gibt es einen von 80 Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro oder einen von 27 Gutscheinen im Wert von jeweils 100 Euro zu gewinnen. Die digitale Hauptverlosung der Sachpreise findet live voraussichtlich am Dienstag, 22. Dezember, in Bad Säckingen statt.

Die Rubbellose gibt es, bei allen teilnehmenden Geschäften, so lange der Vorrat reicht. Pro Woche kann jeder Teilnehmer 25 Lose aktivieren. Übergeben werden die Sachpreise dann voraussichtlich im Januar 2021. Mit dem großen Weihnachtsgewinnspiel möchte sich der Einzelhandel in Bad Säckingen bei seinen Kunden auch dafür bedanken, dass sie ihre Weihnachtseinkäufe in den Geschäften vor Ort erledigen.