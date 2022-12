Ein umfangreiches und glanzvolles Rahmenprogramm sorgt zusätzlich für eine gemütliche, vorweihnachtliche Stimmung. So steht am Freitag, um 15.30 Uhr der Kinderchor der Weihermattenschule auf der Bühne auf dem Münsterplatz. Es folgt die Bläserklasse der Hans-Thoma-Schule und der Stadtmusik Bad Säckingen sowie der Kinderchor der Grundschule Obersäckingen. An allen drei Tagen wird außerdem Kinderschminken an der Münsternordseite angeboten.

Und nicht zu vergessen, auch der Nikolaus ist an diesem Wochenende unterwegs und verteilt süße Gaben an die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt. Ebenfalls für die Kinder steht ein Kinderkarussell in der Steinbrückstraße bereit.

Das Amt für Tourismus und Kultur achtet auch in diesem Jahr bei den verkauften Produkten wieder auf Regionalität, Qualität und Originalität bei den insgesamt 55 Händlern, die am zweiten Weihnachtsmarktwochenende mit dabei sind. So bietet sich den Besuchern eine Fülle an Kunsthandwerk, begonnen mit Töpferwaren über filigranen Schmuck und kreative Weihnachtsdekoration.

Am kommenden Freitag, 2. Dezember, ist es wieder soweit. Um 15 Uhr öffnet sich die Budenstadt in der historischen Altstadt von Bad Säckingen zum zweiten Mal für den Gäste des Weihnachtsmarktes. Bis 21 Uhr kann durch die Budenstadt auf dem Münsterplatz sowie entlang der Steinbrück- und Schützenstraße gebummelt und bei den zahlreichen Händlern eingekauft werden. Weiter geht es dann am Samstag ab 11 bis 21 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 12 bis bis 18 Uhr.

Einkaufen wird auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit wieder doppelt belohnt. In den Bad Säckinger Geschäften liegen die Rubbellose für das Weihnachtsgewinnspiel von SÜDKURIER, SK-ONE und Hochrein Anzeiger aus. Jeder Einkauf in einem der am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte in Bad Säckingen wird mit einem Rubbellos belohnt, so lange der Vorrat reicht. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel in der Einkaufstasche landet und wie hoch der Preis ist.

Wird das Feld freigerubbelt, erscheint ein individueller einmaliger Code. Im Internet (rubbellos.suedkurier.de) kann der Code in Verbindung mit der E-Mail-Adresse sowie dem Namen und der vollständigen Adresse eingeben werden. Damit ist das Los aktiviert und nimmt an den Zwischenverlosungen sowie an der Hauptverlosung teil.

Pro Person kann pro Gewinnspielwoche mit bis zu 25 Glückscodes teilgenommen werden. Auf der Internetseite sind auch alle teilnehmenden Geschäfte aufgelistet, zudem gibt es weitere Informationen zum Gewinnspiel.

Die nächste Gewinnchance für die Rubbellose gibt es bereits am kommenden Montag, 5. Dezember, und dann erneut an den zwei folgenden Montagen. Bei den Zwischenverlosungen gibt es einen von 40 Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro oder einen von 21 Gutscheinen im Wert von jeweils 100 Euro zu gewinnen. Nach der Zwischenverlosung wandert jedes Los zurück in den Topf für die Hauptverlosung der Sachpreise am Mittwoch, 21. Dezember, in der Bad Säckinger SÜDKURIER-Geschäftsstelle unter notarieller Aufsicht. So hat jedes Los die Chance auf den Hauptgewinn und die Sachpreise. Der Hauptgewinn ist eine Reise nach Kuba.

Winkt ein Preis, werden die Gewinner per E-Mail informiert und bekommen den Gutschein dann zugeschickt. Diese Gutscheine können bis 31. März 2023 eingelöst werden. Die Gewinner der Hauptverlosung werden per Post oder E-Mail informiert und im SÜDKURIER und im Hochrhein Anzeiger veröffentlicht. Eingabeschluss für die Hauptverlosung ist Dienstag, 20. Dezember. Die Übergabe der Sachpreise erfolgt dann Anfang 2023.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter des SÜDKURIER Medienhauses und seiner Tochterunternehmen sowie der am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte. Das SÜDKURIER Medienhaus kann die Gewinnzuteilung von der Vorlage des Loses im Original abhängig machen. Barauszahlung, Erstattung, Übertragung, Umtausch und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen sind die Veranstalter berechtigt, einen Preis auch nachträglich wieder abzuerkennen.

Weitere Infos im Internet:

http://rubbellos.suedkurier.de