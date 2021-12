Wohl selten gab so viel Gelegenheit, sich einfach mal so durch die Programme zu schalten. Und wer gerade über den Kauf eines neuen Fernsehers nachdenkt, sollte sich in diesem Jahr an der elften Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, des SÜDKURIER Medienhauses und des Hochrhein Anzeigers beteiligen. Denn als dritten Preis stellt der Elektro- und Elektronik-Fachmarkt expert Villringer einen Fernseher von Panasonic TX-40 HXX 889 Super E im Wert von 699 Euro zur Verfügung. Der 100-Zentimeter LCD-Fernseher ist kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant und mit 4K Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel ausgestattet sowie HDR-fähig.

Bad Säckingen ist die vierte Filiale des Elektro- und Elektronik-Fachmarktes mit Hauptsitz in Lörrach. Die übrigen Märkte sind in Lörrach, Schopfheim und Rheinfelden. 1958 wurde das Unternehmen von Franz Villringer in Schopfheim gegründet. Bereits zu diesem Zeitpunkt handelte Villringer mit Elektrogeräten wie Waschmaschinen, Fernseher oder Radios. Schon 1962 schloss sich die Firma der Kooperation „expert“ an, ein Zusammenschluss aus momentan etwa 450 Elektro- und Elektronik-Fachgeschäften in Deutschland. Das umfangreiche Angebot der Firma expert Villringer verteilt sich auf Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Spielkonsolen oder Musikanlagen, auf Haushaltselektrogeräte wie Waschmaschinen, Handrührgeräte oder Kaffeevollautomaten und auf PC- und Kommunikationselektronik wie Handys, Notebooks oder Festnetztelefone. 18 der insgesamt rund 100 Mitarbeiter sind in Bad Säckingen beschäftigt.

Neben einem Besuch in der Filiale, hat der Kunde auch die Möglichkeit, sich unter http://www.expertvillringer.de einen Überblick im Internet über das Gesamtangebot von über 150.000 Artikel der Firma zu verschaffen. Die Ware kann bequem von zu Hause aus bestellt werden und auf Wunsch oder falls noch Fragen sind, kann der Kunde die Ware direkt im Geschäft abholen oder sich nach Hause liefern lassen. Mit diesem erweiterten Angebot möchte sich expert Villringer den aktuellen Wünschen der Kunden anpassen, sich aber auch für deren Treue bedanken. „Der stationäre Handel braucht die Ergänzung im Internet, weil der Kunde dies wünscht“, so Villringer-Geschäftsführer Bruno Hall. Etwa 40 Prozent der Kunden, die über das Internet bestellen, holen die Ware persönlich ab. „Der Kunde schätzt die Verbindung von stationärem und online Handel. Zum Teil hat er noch Fragen zum Gerät, will prüfen, ob die Farbe genauso aussieht wie am Bildschirm, einfach sich Sicherheit verschaffen. Und er muss auch nicht zu Hause auf den Paketdienst warten“, so Bruno Hall weiter.