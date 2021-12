von Susanne Eschbach

Krimis, Bestseller, Sach- oder Kinderbücher. Die Auswahl an Neuerscheinungen ist riesig. Und darum ist es nicht immer einfach, sich durch den Bücherdschungel zu schlagen, wenn es um die Frage geht: Welches Buch lege ich wem unter den Weihnachtsbaum? Björn Dehne ist Mitarbeiter bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiss in der Rheinbrückstraße. Er lichtet den Dschungel ein wenig aus und gibt Tipps, welche Bücher gerade besonders gefragt sind. „Liebe in Zeiten des Hasses. Chronik eines Gefühls 1929 – 1939““ erweckt Autor Florian Illis die 1930er-Jahre und führt die Leser zurück in Epoche einer singulären politischen Katastrophe, um von den größten Liebespaaren der Kulturgeschichte zu erzählen. „Dieses Buch ist mit unglaublich viel Fachwissen geschrieben, aber niemals trocken“, resümiert Dehne. „Und es ist unglaublich, wie viele Anknüpfungspunkte zur Gegenwart sich finden. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Im Bereich der Kinderbücher legt Björn Dehne dem Leser das neue Werk für Kinder von der Autorin der Harry-Potter-Reihe, Joanne K. Rowling ans Herz. „Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein“ ist eine berührende Geschichte über Freundschaft und Mut. „Es handelt von einer fantasievollen Reise eines Jungen auf der Suche nach seinem verlorenen Kuscheltier“, so der Buchhändler. Das Buch eignet sich sehr gut zum Vor- aber auch zum Selberlesen. „Es ist auf jeden Fall ein toller Weihnachtsspaß für die ganze Familie“. Das Buch ist im Carlsen-Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Fantasyunterhaltung pur verspricht das Jugendbuch „Vergissmeinnicht“ von Kerstin Gier. Nach „Edelstein“ und „Silber“ erscheint damit ein weiteres Torin eine fantastische Welt. „Bei Kerstin Gier handelt es sich um die beliebte Autorin von „Rubinrot““, erklärt Björn Dehne. „Es dreht sich um Fabelwesen und mystische Gestalten, es geht aber auch um die klassische Liebesgeschichte zwischen zwei grundverschiedenen Teenagern, die frisch und neu erzählt wird. Kerstin Gier ist und bleibt eine Garantin für gute deutschsprachige Fantasyunterhaltung“, so Dehne weiter. Das Buch kostet 20 Euro. Mit seinem neuen Roman „Never“ kehrt der Autor Ken Follet nach einigen historischen Romanen ins Thriller-Genre zurück. „Follet spielt ein „Was wäre, wenn“-Szenario durch und bewegt sich teilweise erschreckend nah an der Realität“, erklärt Dehne. Und er ist der Meinung: „Mit den 876 spannungsgeladenen Seiten ist nicht eine zu viel.“ Das Buch kostet 32 Euro. Wer auf der Suche nach atemloser Spannung zum kleinen Preis ist, auch dem kann geholfen werden. Buchhändler Björn Dehne rät zu „Drei“ des israelischen Autors Dror Mishani. In diesem Roman wird beschrieben, wie der in Tel Aviv lebende Rechtsanwalt Gil Chamtzani drei Beziehungen mit unterschiedlichen Frauen eingeht. „Drei Abschnitte, die jeweils von einer Frau handeln – und einem Mann, der sich auffällig für sie interessiert – aber warum?“, so der Buchhändler. „Erst am Ende klären sich alle Fragen – und mehr möchte ich an der Stelle gar nicht verraten“ Das Buch kostet 13 Euro. Die Preise Hauptpreis: Eine siebentägige Kreuzfahrt für zwei Personen „Dubai und Oman“ im Wert von 5000 Euro, gestiftet vom Reisebüro Bad Säckingen. 1. Preis: Zehn Geschäftsanteile à 150 Euro, im Gesamtwert von 1500 Euro, gestiftet von der Volksbank Rhein-Wehra. 2. Preis: Ein Jahresabo Super-Kombi-Gold Fitness, Sauna und Therme im Wert von 1320 Euro, gestiftet von der Aqualon Therme Betriebs GmbH. 3. Preis: Ein Panasonic TV im Wert von 699 Euro, gestiftet von Expert Villringer. 4. Preis: Ein Ghost Kato MTB Universal XL im Wert von 650 Euro, gestiftet von Radsport Riedl-Leirer. 5. Preis: Elf Goldbarren zu je einem Gramm, im Wert von 610 Euro, gestiftet von der Sparkasse Hochrhein. 6. Preis: Eine sechsmonatige Mitgliedschaft „All In“ (Gerätepark, Kurse, Jumping, Kampfsport, Getränke, Duschen) im Wert von 550 Euro, gestiftet von Songüls Fitness. 7. Preis: Eine Herrenuhr der Marke Dugena Kappa 7 Airtrip im Wert von 539 Euro, gestiftet von Juwelier Schwarcz. 8. Preis: Ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro, gestiftet von TUI Reisecenter Schröger GmbH. 9. Preis: Eine ergonomische Stehhilfe MOVE im Wert von 469 Euro, gestiftet von Die Ruheinsel. 10. Preis: Ein monatliches Süßigkeiten-Abo, gültig für ein Jahr zu je 30 Euro, im Gesamtwert von 360 Euro, gestiftet von Süßwarenladen Säckinger Säckle. 11. Preis: Ein Prada-Sonnenbrillen-Set von Prada – für Sie und Ihn im Wert von 350 Euro, gestiftet von Pro Optik. 12. Preis: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro, gestiftet von Sport und Leitern Waßmer. 13. Preis: Ein komplettes Outfit nach Wahl im Wert von 300 Euro, gestiftet von Jeans Road Bad Säckingen. (ska)

Wachstücher: Alternative zu Alu- oder Plastikfolie

Die Idee, Lebensmittel in Bienenwachstücher zu wickeln oder als Abdeckung für Lebensmittel zu verwenden, ist nicht neu. Viele ältere Menschen kennen es immer noch, dass Wachspapier oder in Wachs getränkte Leinentücher als Verpackung genutzt worden sind. Heute werden die Bienenwachstücher in vielen Haushalten als Alternative zur Alu- oder Frischhaltefolie wiederentdeckt. Die darin eingepackten Lebensmittel länger frisch, weil Bienenwachs eine antiseptische Wirkung hat, das sich auf die Lebensmittel überträgt. Obwohl das Bienenwachs selbst einen Eigengeruch hat, wird dieser nicht auf die Lebensmittel übertragen und umgekehrt nehmen die Wachstücher auch den Geruch nicht an. Wie die Frischhaltefolie selbst, haftet das Wachstuch an glatten Oberflächen und an sich selbst. Aber das Wichtigste: Sie sind wiederverwendbar. Frisches Obst oder Gemüse können darin eingewickelt werden und auch Pausenbrote halten sich darin länger frisch. Wird aus den Wachstüchern ein Beutel genäht, kann ein Laib Brot ebenfalls darin eingepackt werden. Bedingt durch die genannten Eigenschaften des Bienenwachstuches, hält sich der Brotlaib deutlich länger frisch. Gerade in kleinen Haushalten ein toller Helfer. Fisch, Wurst oder Fleisch sollten aus hygienischen Gründen allerdings nicht in diese Tücher eingewickelt werden. Inzwischen sind Bienenwachstücher in vielen Geschäften im Angebot, können aber selbst hergestellt werden. Der Aufwand ist allerdings etwas höher und lohnt sich nicht für ein Tuch alleine. Benötigt wird ein Stück Baumwolle oder Leinen. Wer keinen Stoff zur Hand hat, kann auch den Stoff eines alten Hemdes oder einer Bluse zuschneiden. Den Stoff einfach in Quadrate in beliebiger Größe zuschneiden, je nachdem, welche Größe im Haushalt benötigt wird. Um den Baumwollstoff einzuwachsen, ist es wichtig, dass ausschließlich Bienenwachs dazu genutzt wird. Herkömmliches Wachs beinhaltet zu viele Schadstoffe, die sich auf die Lebensmittel übertragen können. Aber auch beim Bienenwachs gibt es Unterschiede. Unbedingt darauf achten, dass die Qualität zur Herstellung von Wachstüchern geeignet ist. Natürliches Bienenwachs gibt es beim Imker. In Bastelgeschäften findet sich auch weißes Bienenwachs, dass zuvor auf schonende Weise gebleicht worden ist. Auch übrige Bienenwachskerzen vom Weihnachtsbaum können zur Herstellung verwendet werden. Um die Tücher in Wachs zu tränken, gibt es verschiedene Methoden. Entweder wird das Wachs in einer Wanne geschmolzen und die Tücher kurz darin getränkt oder das Wachs wird mit einem Pinsel auf das Tuch aufgetragen. Man kann den Stoff auch im Backofen flach auf ein Backpapier legen, mit den Wachspastillen gleichmäßig bestreuen oder wenn das Wachs am Stück ist, mit einer Reibe zerkleinern. Den Backofen auf 80 Grad einstellen und das Tuch für knapp zehn Minuten in den Ofen. Eine weitere Möglichkeit ist mit dem Bügeleisen. Einen Bogen Backpapier auf ein Bügelbrett legen, den Stoff darauf und das Wachs darüber und mit einem zweiten Bogen Backpapier abdecken. Dann mit dem heißen Bügeleisen darüber, bis das Wachs geschmolzen ist.

Über die Weihnachtsfeiertage ist Zeit und Muse für Freizeitgenuss in der Umgebung

Um zwischen den Feiertagen etwas zu unternehmen, bieten sich normalerweise zahlreiche Möglichkeiten. Doch mit Corona ist das leider etwas anders. „Trotzdem bieten sich am Hochrhein und im Schwarzwald zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, die von den Familien – und ganz coronakonform – unternommen werden können“, macht Thomas Ays, der Leiter des Bad Säckinger Tourismus- und Kulturamtes, Hoffnung. Wer für einen Ausflug über die Feiertage nicht lange mit dem Autofahren möchte, dem Rät der Leiter des Tourismus- und Kulturamtes eine kleine Wanderung rund um den Bergsee, hoch zum Röthekopf. „Von dort aus bietet sich ein atemberaubender Überblick über den Wald auf den Bergsee“, schwärmt Ays. Verbunden werden kann der Weg auch mit einem Besuch im Bad Säckinger Wildgehege. Dort dürfen die Tiere mit Mais gefüttert werden. „Aber bitte nur mit dem Mais aus den Automaten“, warnt er. Denn es komme immer wieder vor, dass die Besucher Essensreste oder altes Brot mitbringen und an die Tiere verfüttern. „Auch wenn es gut gemeint ist, aber die Tiere können dadurch krank werden.“ Im Hochrheinmuseum Schloss Schönau ist gerade die zweite Wechselausstellung eröffnet worden. Auch über die Feiertage ist das Schloss mit seinen Museen und der neuen Ausstellung geöffnet. „Frauen_Ansichten“, lautet der Titel der neuen Wechselausstellung, die ganz im Zeichen der Frau steht. Zu sehen sind Zeichnungen und Malereien von Frauen, die einen regionalen Bezug zu Bad Säckingen haben. Die Porträts reichen vom frühen 18. Jahrhundert bis in das 20. Jahrhundert hinein und zeigen prominente, aber auch weniger bekannte Persönlichkeiten. Und wer sich nach dem üppigen Weihnachtsbraten ein wenig sportlich betätigen, aber auch ein wenig Erholung genießen möchte, dem rät Thomas Ays zu einen Besuch in der Aqualon-Therme. Insgesamt sechs Becken mit mineralischen Wasser, gespeist von der Bad- und Fridolinsquelle, mit Temperaturen von 28 bis 34 Grad erwartet die Besucher. In der Aqualon Therme gibt es außerdem ein japanisches Saunadorf und eine Dreifach-Sauna sowie ein umfangreiches Fitness- und Wellnessprogramm. Doch die Region hat nicht nur im Tal einiges zu bieten. Erst in diesem Herbst ist der neue Premiumwanderweg „Hotzenpfad“ rund um den Rickenbacher Ortsteil Hütten auf dem Hotzenwald eröffnet worden. Dabei handelt es sich um einen Schwarzwälder Genießerpfad und hat auf einer Strecke von 12,8 Kilometer kulturhistorische Stätten und wildromantische Naturattraktionen wie dem Solfelsen, der historischen Wallmauer, dem Heidenwuhr und dem Salpeterer Gedenkstein sowie dem Dekalogplatz zu bieten. Und wenn das Wetter so gar nicht mitspielen möchte, der darf ein wetterunabhängiges Wintervergnügen in der Eissporthalle in Herrischried genießen. Eislaufwichtel helfen den kleinen Besuchern bei ihren ersten Schritten auf dem Eis. Und die Hintergrundmusik sorgt für den richtigen Laufrhythmus. Die Eissporthalle ist an den Feiertage von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Es gilt 2G und Maskenpflicht.

Sportlich unterwegs mit 300-Euro-Gutschein

Der Fachmann in Sachen Skisport hat seinen Sitz in Obersäckingen. Ski, Skiausrüstungen, Reparatur- oder Bindungsservice mit den modernsten Geräten haben Sport+ Leitern Waßmer zur ersten Wahl bei Freunden des Skisports werden lassen. Jetzt stellt das Unternehmen einen Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro als zwölften Preis für das große Weihnachtsgewinnspiel von Pro Bad Säckingen, SÜDKURIER und Hochrhein Anzeiger zur Verfügung. Eigentlich lagen die Anfänge des Familienunternehmens mit einer fast einhundertjährigen Tradition bei der Herstellung landwirtschaftlicher Geräte und Leitern in der Wagnerei. Obwohl der heutige Firmeninhaber Josef Waßmer seine Ausbildung bei der Stadtverwaltung absolvierte, entdeckte der seine Liebe zum Skibau, die damals noch aus Holz hergestellt worden sind. Damit war der Grundstein für den Teilbereich Sport gelegt. Obwohl nicht mehr selbst gebaut, sind der Verkauf von Leitern und Anhängern auch heute noch ein Spezialgebiet. In der Sportabteilung steht den Kunden ein Vollsortiment in den Bereichen Wintersport, Sportschuhe, Sportbekleidung, Fußball, Teamsport, Trekking, Nordic Walking, Laufsport und Fitness zur Verfügung. In den Wintermonaten steht der Verkauf von Alpin-Ski, Langlauf-Ski, Snowboards, Schneeschuhen und natürlich auch die passende funktionelle Bekleidung im Vordergrund. Stark ist die Firma Waßmer im Dienstleistungsbereich Ski -und Snowboardservice sowie in der Einstellung von Bindungen durch fachlich ausgebildetes Personal. Eine umfangreich bestückte Verleihstation an Wintersportartikeln auch in Herrischried, macht den Tages- und Saisonverleih jederzeit möglich. Und da die gesamte Familie Wassmer den Wintersport mit Leidenschaft ausübt, steckt auch ein gehöriges Know-how dahinter. Somit sind Technik und Praxis in einer Firma vereint. eit Jahrzehnten organisiert die Firma Waßmer außerdem jährlich einen Skitest mit Erfolg und zur Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ein Outfit für den modischen Auftritt