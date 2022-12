von Sira Huwiler-Flamm,Susanne Eschbach

Adventszeit ist Genusszeit. Doch viele Menschen machen sich ohnehin ständig Gedanken über ihre Ernährung. Muss man bei jedem frisch gebackenen Plätzchen ein schlechtes Gewissen haben? Wir haben Ernährungsexpertin Nina Blattmann von der Gesundheitskasse AOK-Hochrhein-Bodensee gefragt. .Keine Verbote: „Süße Versuchungen gehören zur Advents- und Weihnachtszeit und dürfen auch sein. Die Menge macht’s. Mein Tipp: Etwa eine Handvoll pro Tag ist in Ordnung“, rät die Blattmann. Und wenn bei Feiern, Familientreffen und sogar Job-Meetings Essen in der Adventszeit plötzlich ein stetiger Begleiter wird? „Selbstverständlich können Sie bei diversen Anlässen auch zugreifen, doch wählen Sie entsprechend aus“, sagt die Expertin, „essen Sie langsam und bewusst und genießen die leckeren Speisen, dann reicht oft auch eine kleinere Portion!“ .Gesunde Snacks einbauen: „Achten Sie generell auf die Auswahl der Speisen und bauen Sie winterliches Obst, Gemüse und leckere Nüsse mit ein – sie versorgen uns mit wichtigen Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen und schmecken nicht nur lecker, sondern stärken auch unser Immunsystem. Diese Nährstoffe sind wichtig, damit wir gesund und munter durch den Winter kommen“, sagt Blattmann. Gesunde Snacks seien etwa saisonale Früchte wie Äpfel oder Birnen, Zitrusfrüchte wie Orangen und Mandarinen sowie Nüsse wie Walnüsse, Mandeln und Haselnüsse. .Genügend trinken: Wichtig sei es gerade in der dunklen Jahreszeit, in der wir oft von trockener Heizungsluft in geschlossenen Räumen umgeben sind, genügend und regelmäßig zu trinken. „Wertvoll sind selbstgemachte Drinks wie eine Heiße Zitrone mit Ingwer und Honig, aber auch frisch aufgebrühte Kräutertees tun uns gut“, sagt die Ernährungsexpertin. .Regelmäßig bewusste Bewegung: Ob Gänsebraten oder Sahnetorte – „eine üppige Mahlzeit können Sie durch regelmäßige Bewegung und ein geregeltes Essverhalten an den anderen Tagen gut kompensieren“, sagt die Expertin. Bewegung sei unglaublich wichtig, nicht nur für den Stoffwechsel und die Energieverbrennung, sondern auch für das Abschalten im (Vor-)Weihnachtsstress. „Gehen Sie nach draußen an die frische Luft, nutzen Sie ausgiebige Spaziergänge mit der ganzen Familie oder veranstalten Sie spielerisch zusammen eine Schatzsuche“, rät Blattmann. Bei schlechtem Wetter rät die Expertin zu Sport-Spielen, zum Beispiel zu einem kleinen Wettkampf mit Tänzen zum Nachmachen. .Würziges Superfood für den Stoffwechsel: „Zahlreiche Gewürze, die in die Weihnachtszeit gehören, helfen uns dabei, Speisen besser zu verdauen und den Stoffwechsel anzukurbeln“, sagt die AOK-Ernährungsexpertin. „Anis gilt als schleimlösend, hilft bei der Verdauung und verleiht den Anisplätzchen und Pfeffernüssen den typischen Geschmack. Die süßen und würzigen Koriandersamen werden in Aachener Printen und in Spekulatius verwendet und helfen bei Darmkrämpfen und Blähungen. Muskat wird gerne für Lebkuchen verwendet und wirkt bei Magenkrämpfen, Blähungen und Durchfall. Und auch Zimt ist ein verdauungsanregendes Gewürz, was antibakteriell wirkt, den Kreislauf und die Durchblutung anregt.“

Mode mit dem gewissen Etwas

Es braucht keinen Anlass, um gut auszusehen. Modische Kleidung mit dem gewissen Etwas aus erlesenen Kollektionen, so viel sollte sich jeder Wert sein. Und wenn die Mode dann auch noch fair und nachhaltig produziert worden ist – umso besser. Eine einzigartige Kollektionsvielfalt internationaler Marken für Damen und Herren, bietet Maggie Riedl in ihrem Geschäft „Ma.Ri – Exklusive Mode“ in der Steinbrückstraße 11. Sie bietet genau das auf rund 160 Quadratmetern – und noch viel mehr. „Ich möchte meinen Kunden den Einkauf zum Erlebnis gestalten“, verspricht Geschäftsführerin Margarethe Riedl. „Sie sollen das Gefühl bekommen, in einem einzigen großen, begehbaren Kleiderschrank zu schwelgen.“ Um auch in der Weihnachtszeit ein gutes Gefühl zu vermitteln, stellt Maggie Riedl einen Gutschein über 300 Euro als Gewinn für das große Weihnachtsgewinnspiel von SÜDKURIER, SK-ONE und Hochrhein Anzeiger zur Verfügung. Das Angebot bei „Ma.Ri -Exklusive Mode“ an mit Leidenschaft und Freude ausgesuchten Kollektionen mit denen das Unternehmen die Kunden begeistern kann, gibt es nicht nur in gängigen Größen. Und das Geschäft besticht nicht nur durch edle Marken, sondern auch durch Räumlichkeiten mit einer besonderen Atmosphäre. Der Lounge-Charakter sorgt für den entsprechenden Wohlfühleffekt. Seidensticker zählt seit über 100 Jahren den renommierten Hemden- und Blusenherstellern Europas und gehört zu den Marken mit dem höchsten Bekanntheitsgrad. Die perfekt sitzende Jeans für jede Frau bietet das Unternehmen Angels. Für coole Akzente für ein selbstbewusstes Modestatement legt Boss den Fokus auf präzisen Schnitt und klassischer Schneiderkunst für Damen und Herren. Das Ergebnis ist ein Look für jeden Anlass und jede Tageszeit. Die Mode von Stefan Brandt steht für ein Jersey-Produkt mit Eigenelastizität und Formstabilität, das sich wie Cashmere oder Seide anfühlt. Die Produkte sind ausschließlich handgenäht. Frech, zeitgemäß und sportiv. So beschreibt sich die Mode von Armani Exchange für den Herrn. Aber auch Damen können sich mit diesem Label mit exklusiver Streetwear-Mode einkleiden. Weitere Marken sind Weekend Max More, Armani, Exchange, Seduktive, Sperhahn, Marc Aurel und viele mehr.

Schmuck und Mineralien aus Fair-Trade

Der 10. Preis beim großen Weihnachtsgewinnspiel von SÜDKURIER, SK-ONE und Hochrhein Anzeiger kommt in diesem Jahr von „Idar Obersteiner Schmuck und Mineralien“ in der Bad Säckingen Schützenstraße. Inhaber Stefan Bernhardt stellt Tansanit Ohrstecker und einen Anhänger an einer Kette aus 925 silber rhodiniert zur Verfügung. Der Preis hat einen Wert von 300 Euro. Das Besondere an dem Stein ist, dass er ausschließlich im Norden Tansanias vorkommt, wobei die Vorkommen inzwischen erschöpft sind und der Stein entsprechend selten. Mit Mineralien aus der ganzen Welt, Schmucksteinen, Ketten, Ringen und Armbändern, aber auch Kristallen, ist das Geschäft „Idar Obersteiner Schmuck und Mineralien“ in der Schützenstraße eher ein Exot. Seit 2019 wird es von Stefan Bernhardt aus Rheinfelden geleitet, der das Geschäft von den Gründern, dem Ehepaar Kunzen, übernommen hatte. Seit der Übernahme des 1978 gegründeten Geschäfts in der Schützenstraße, ist es tüchtig gewachsen, weshalb Stefan Bernhard bereits zu Beginn des neuen Jahres den Umzug in die Rheinbrückstraße plant. Dort stehen dem Inhaber zwei Stockwerke zur Verfügung. Während oben die Verkaufsräume für Wasserkristalle, Schmeichelsteine oder Bernsteinketten für zahnende Babys und vieles mehr, auch aus dem Bereich der Esotherik, eingerichtet wird, entstehen im unteren Geschoss eine Werkstatt und die Lagerräume. Die neuen und größeren Räume bieten künftig auch die Möglichkeit für Ausstellungen regionaler Fossilien von örtlichen Vereinen oder Hobbyarchäologen aus der Region „Wir fördern soziale Projekte und achten auf Lieferketten“, ist es dem Geschäftsinhaber wichtig zu erwähnen. Die Mineralien stammen alle aus Fair-Trade. „Wir verkaufen keine Waren aus ausbeuterischen Ketten“, verspricht Bernhardt.

Alles für den topmodischen Auftritt

Bei Jeans Road in der Bad Säckinger Steinbrückstraße 17 steht die beliebte „Blaue“ im Mittelpunkt: Hier gibt’s Jeans der besten Marken in allen denkbaren Formen, Größen und Waschungen für Damen und Herren. Wer sich selbst ein Bild von dem sehr umfangreichen Angebot der Bad Säckinger Jeans Road-Filiale machen möchte, kann gerne vorbeischauen oder sogar den 9. Preis beim großen Weihnachtsgewinnspiel von SÜDKURIER, SK-ONE und dem Hochrhein Anzeiger gewinnen. Denn Jeans Road stellt auch dieses Jahr ein komplettes Outfit nach freier Wahl im Wert von 300 Euro zur Verfügung. Im Geschäft in der Steinbrückstraße findet man die sicherlich größte Marken-Jeans-Auswahl am ganzen Hochrhein, von bekannten Namen wie Tommy Jeans, LEVI’S, PEPE Jeans, ONLY, Jack & Jones, PME Legend, Timezone, Calvin Klein Jeans, DENIM Tom Tailor, Angels, Petrol Industries oder Pionieer. Das Jeans-Angebot wird ergänzt durch perfekt abgestimmte Oberteile, aktuell auch zahlreiche Jacken, Mäntel, Pullover, Mützen, Schals und Accessoires, darunter auch nachhaltig und fair produzierte Produkte, wie zum Beispiel von Ragwear. Das freundliche Team um die sympathische Filialleiterin Gabi Kaltenbach-Lau steht den Kunden stets mit bester Laune und kompetentem Rat aktiv zur Seite. Individuelle Beratung der Kunden steht bei Jeans Road immer im Vordergrund. Hier soll jeder genau sein Lieblingsstück finden, das gut aussieht und auch perfekt sitzt. Das Ganze zu einem stets fairen Preis. Weitere Filialen gibt’s auch in Schopfheim und in Weil am Rhein

Erlesene Düfte und Kosmetik

Seit 1986 in Bad Säckingen und seit 2001 in der Lohgerbe, gilt die „Wir für Sie Parfümerie Ruthe“ als führender Betrieb im Bereich der beratenden Parfümerie in der Region. Ein Sortiment erlesener Düfte, hochwertige Kosmetik- und Pflegeprodukte namhafter Marken oder Accessoires für Damen und Herren sind im Angebot der Parfümerie mit dem Stammsitz in Wehr, zu finden. Wer sich von der Qualität und Leistung des serviceorientierten Unternehmens begeistern lassen möchte, sollte den Gutschein im Wert von 300 Euro gewinnen, den Inhaber Stefan Ruthe im Rahmen des Weihnachtsgewinnspiels von SÜDKURIER, SK-ONE und Hochrhein Anzeiger zur Verfügung stellt. Neben den Produkten selbst, bieten Stefan Ruthe und seine Mitarbeiterinnen eine ausführliche Beratung an. Und auf Wunsch dürfen die Produkte auch im Geschäft direkt ausprobiert werden. So kann sich jeder Kunde sicher sein, mit dem richtigen Geschenk oder Pflegeprodukt nach Hause zu gehen. Dem Geschäft angeschlossen ist auch ein Kosmetikstudio für das richtige Make up für jeden Anlass oder eine kosmetische Gesichtsbehandlung nach Terminvereinbarung. Azzaro, Biotherm, Gucci, Giorgio Armani, Hugo Boss, Prada oder Otto Kern: In Sachen Düfte bleiben in der „Wir für Sie Parfümerie „ keine Wünsche offen. Und gerade jetzt, zu Weihnachten, bietet das Unternehmen eine große Auswahl an liebevoll verpackten Geschenksets.