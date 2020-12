von Susanne Eschbach

Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit. Zu den jährlich wiederkehrenden Weihnachtsritualen, gehört auch das Plätzchen backen in der Adventszeit. Und das Plätzchen backen ist nicht alleine den Profis vorbehalten. Damit die süßen Leckereien gelingen braucht es nicht alleine Geschick und die richtigen Zutaten. Zusätzlich ein paar Tipps und Kniffe sorgen für ein tolles Ergebnis in der Keksdose. Wir haben einen Fachmann, Bäckermeister Clemens Pfeiffer, dazu befragt, wie die Weihnachtsplätzchen auf jeden Fall gelingen. Mehl Dass die Plätzchen gelingen, fängt bereits bei den richtigen Zutaten an. Für den Teig ist das Weizenmehl Typ 405 genau richtig. Wer lieber Dinkelmehl mag, sollte auf Typ 630 zurückgreifen. Diese beiden Mehlsorten verfügen über einen hohen Anteil Klebeiweiß und sorgen für die bessere Bindung der Teige. Wer lieber mit Vollkornmehl backt, sollte dies in Verbindung mit Nüssen tun und mehr Flüssigkeit wie Ei oder Milch nehmen. „Das Vollkornmehl nimmt viel Flüssigkeit auf und der Teig kann bröselig werden“, erklärt Pfeiffer. Nüsse und Co In keiner Weihnachtsbäckerei dürfen Nüsse, Mandeln oder Pistazien fehlen. „Diese Produkte möglichst im Ganzen kaufen“, rät der Bäckermeister. Erst Zuhause vor der Anwendung sollten die Nüsse gemahlen werden. „Wer einen aromatischen Geschmack haben möchte, kann die Nüsse vor dem Mahlen noch anrösten“. Bereits gemahlene Nüsse oder Mandeln werden durch den hohen Fettgehalt, schnell ranzig und schmecken muffig. Ganze Nüsse hingegen, sind länger haltbar. Weihnachtsgewürze Gewürze wie Nelken, Kardamom, Zimt oder Anis machen die Plätzchen zu Weihnachtsplätzchen. Diese Gewürze sollten grundsätzlich frisch und luftdickt verpackt sein. Bei der Aufbewahrung muss auch darauf geachtet werden, dass die Gewürze produktspezifisch, also einzeln abgepackt, aufbewahrt werden. Trotzdem: „Die Gewürze vom letzten Jahr eher nicht mehr benutzen, denn sie sind oft nicht mehr brauchbar, weil sie im Laufe der Zeit ausduften“, weiß Pfeiffer. Trockenfrüchte Wer sich an die leckeren Christstollen oder Früchtekuchen wagt, sollte die Trockenfrüchte wie Rosinen oder Feigen, aber auch das Zitronat und Orangeat bereits am Vortag in Wasser einlegen. „Kommen die Früchte einfach so in den Teig, können sie im Backvorgang keine Flüssigkeit aufnehmen und werden noch trockener“, erklärt Clemens Pfeiffer. Eischnee und Glasuren Für die Herstellung des Eischnees, ist Puderzucker am besten geeignet. „Der Eischnee wird damit viel weißer“. Metall- oder Glasgefäße eigenen sich besser zum Aufschlagen des Eischnees. „In den Plastikschüsseln bleibt immer ein Rest von Fett“, sagt Pfeiffer. Dadurch wird der Eischnee nicht so fest. „Die Erfahrung zeigt, dass Eischnee in Metallgefäßen besser gelingen“. Lieblingsplätzchen Die Zutaten für den Mürbteig immer zimmerwarm verarbeiten. Und statt Teig nur für eine Stunde in den Kühlschrank legen, ist es besser, ihn am Vortag herzustellen und ihn über Nacht im Kühlschrank zu lassen. Der Teig hat so eine bessere Bindung und lässt sich dünner ausrollen. Nach dem Ausrollen des Teigs für die Zimtsterne, gleich den Eischnee auftragen und danach erst die Sterne ausstechen. Die Teigreste mit der Glasur einfach mit ein paar gemahlenen Haselnüssen vermengen, dann kann er gleich weiterverarbeitet werden. Die große Herausforderung bei den Anisplätzchen oder „Springerle“ sind die Füßchen. Diese gelingen, wenn der Teig in einer absolut ruhigen Atmosphäre backen kann. Das heißt, diese Plätzchen auf keinen Fall mit Umluft backen. Besser noch: Den Backofen hochheizen, dann ausschalten. Erst dann die Plätzchen in den Ofen.

Nach einem ausgiebigen Einkaufsbummel in der Vorweihnachtszeit, lohnt es sich, auch weiterhin durch Bad Säckingen und seinen vielen Schönheiten zu schlendern. Denn wer es liebt, in einer romantischen Altstadt zu flanieren, der ist in der Trompeterstadt genau richtig. Historische Gassen und Plätze locken und schnell trifft der Besucher auch auf Grünzonen mitten in der Stadt. Nicht umsonst hat Bad Säckingen vor einigen Jahren eine Goldmedaille beim europäischen Wettbewerb „Entente Florale“ gewonnen. Die Trompeterstadt am Hochrhein zählt seit dieser Zeit auch offiziell zu den schönsten Städten Europas. Die Geschichte der Stadt beginnt im dritten Jahrhundert. Damals erschlossen die Alemannen die deutsche Rheinseite und besiedelten das Gebiet um Bad Säckingen. Maßgeblich prägte dann allerdings ein irischer Mönch und Wanderprediger namens Fridolin das Wachstum und die Bedeutung der Gemarkung. Schon im zehnten Jahrhundert war die heilende Wirkung der Säckinger Quellen bekannt. Ende der 1970er-Jahre stiegen der Stellenwert des Kurwesens, und dann des Gesundheitstourismus. Heute steht unsere Stadt für modernste Konzepte in den Bereichen aktive Erholung und Wellness. Bad Säckingen lockt mit unbeschreiblich schöner Natur und historischen Mauern. Neben dem Schlosspark erschließen sich dem Besucher auf dem Münsterplatz gleich mehrere Sehenswürdigkeiten. Dazu gehört unter anderem das Gebäude der Frühmesskaplanei aus dem 17. Jahrhundert und der ummauerte Pfarrgarten. Am Außenchor des Münsters sind das Grabmal des Trompeters Franz Werner Kirchhofer und seiner Gemahlin Ursula angebracht. Sie sind das historische Liebespaar, das durch den 1854 erschienen Versepos von Joseph Victor von Scheffel weltberühmt wurde. Zentraler Bau auf dem Münsterplatz ist natürlich das Fridolinsmünster selbst. Das Münster hat sich über die Jahrhunderte seiner Existenz vom scheinbar „hässlichen Entlein“ zu einem wahrhaft „graziösen Schwan“ gemausert. Zu den Bad Säckinger Wahrzeichen gehört auch die längste gedeckte Holzbrücke Europas, die sich mit einer Länge von 203,7 Metern über den Rhein bis in die benachbarte Schweiz spannt und die beiden Länder miteinander verbindet. In der Mitte der Holzbrücke deutet ein weißer Strich die Staatsgrenze zwischen Deutschland und der Schweiz an. Seit dem Bau der Fridolinsbrücke im Jahr 1979, können Fußgänger und Radfahrer, ungestört von jeglichem Autoverkehr über die Brücke flanieren und auf der anderen Rheinseite die prächtige Aussicht auf das Stadtpanorama genießen. Umgeben von einer festen Mauer mit Zutritt von mehreren Seiten durch große, eiserne Tore empfängt der Schlosspark seine Besucher. Mittendrin steht das kleine Schloss „Schönau“, in dessen Gemächern das weltweit bedeutende Trompetenmuseum untergebracht ist. Rund um das Schloss gibt es die botanische Vielfalt des Parks zu entdecken.

Ein Catering nach Wahl

Ob Fingerfood oder mehrgängige Menüs. Der Gewinner des 8. Preises beim großen Weihnachtsgewinnspiel des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, des SÜDKURIER Medienhauses und des Hochrhein Anzeigers, darf sich über ein Catering nach Wahl im Wert von 500 Euro freuen. Gestiftet wird der Preis von Olaf Masur Catering. Party-Buffet oder Mediterran, mit zwei oder drei Gängen, lassen ein Fest zu einem besonderen Fest werden. Oder Fingerfood in zahlreichen Variationen sind die einfache und leckere Lösung für jedes Business-Treffen mit Kollegen oder Geschäftsfreunden. Aber warum sich nicht einfach auch mal ganz unkonventionell einen Food Truck bestellen. Die „Mampfwalze“ offeriert Beef-Burger und andere Burger-Variationen oder Pulled Pork. Doch nicht nur privat ist die Mampfwalze unterwegs. Auch verschiedene Veranstaltungen, Straßenfeste oder Märkte, werden durch die „Mampfwalze“ kulinarisch bereichert. Nachdem Firmeninhaber Olaf Masur 30 Jahre lang Erfahrungen als Koch und Küchenleiter gesammelt hat, entschloss er sich 2008, seinen eigenen Catering-Service zu eröffnen. Seit dieser Zeit beliefert er nicht nur Privat- oder Geschäftskunden, sondern kümmert sich auch um die gesunden Mahlzeiten in verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen oder in Schulen. Hergestellt werden die Leckereien in der eigens dafür eingerichteten Großküche in der Hasenrütte 4, die mit neuen und innovativen Geräten ausgestattet ist. Diese garantieren, dass Olaf Masur und sein 20-köpfiges Team schnell und flexibel kleine Events, aber auch Großveranstaltungen schnell und problemlos, aber vor allem frisch beliefern können. Um die Kunden mit seinen professionellen Serviceleistungen zu verwöhnen, verwendet Olaf Masur Catering ausschließlich Produkte aus der Region und in Bio-Qualität. Und diese Sorgfalt zahlt sich aus. Denn OM Catering ist das erste EU-Zertifizierte Catering-Unternehmen im Landkreis Waldshut. Ganz neu im Angebot bei Olaf Masur und seinem Team, ist das Mittagessen zum Mitnehmen. Auf der Homepage des Unternehmens unter www.om-catering.de/frischemenue ist der Wochenplan mit allen Gerichten abrufbar. Bis 8.45 Uhr morgens anrufen und dann kann das Essen ab 11 bis 13 Uhr warm oder kalt abgeholt werden. Wer sich vor dem Verpackungsmüll fürchtet, braucht sich keine Sorgen zu machen. Denn Olaf Masur Catering verwendet ausschließlich nachhaltige Verpackungen aus Zuckerrohr, die sich in nur 20 Tagen auf dem Kompost zersetzen.

Gutschein für die Reise

Der Gewinner des 9. Preises beim großen Weihnachtsgewinnspiel des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, des SÜDKURIER Medienhauses und des Hochrhein Anzeigers bestimmt wohin die Reise geht. Denn es gibt einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro. Gestiftet hat den Preis Busreisen Zimmermann Und mit einem erfahrenen Partner wie Busreisen Zimmermann an seiner Seite, lässt es sich sorglos reisen. Bereits seit über 95 Jahren gibt es das Familienunternehmen in Bad Säckingen. Um die Wünsche der Kunden kümmert sich ein ebenso freundliches, wie kompetentes und zuverlässiges Team. Insgesamt über 50 Mitarbeiter sind heute in den verschiedenen Aufgabenbereichen für das Unternehmen tätig. Gegründet wurde das Familienunternehmen ursprünglich als Fuhrbetrieb im Jahr 1900 von Leo Zimmermann. Heute wird das Unternehmen in der vierten Generation von Thomas und Andreas Zimmermann geführt. 20 modernste und bestens ausgestattete Reisebusse stehen beim Busreisespezialisten zur Erfüllung der Reisewünsche zur Verfügung. In den zugehörigen Reisbüros in Bad Säckingen, Wehr und Rheinfelden werden zudem alle erdenklichen Fern- und Flugreisen angeboten. „Wir bringen Sie mit dem Bus zu den die schönsten Urlaubszielen in ganz Europa“, erklärt Firmeninhaber Thomas Zimmermann. Der aktuelle Reisekatalog lässt tatsächlich keine Wünsche offen. Die Ziele sind ausnahmslos vom Feinsten. Ganz egal ob ein Tagesausflug in die Schweizer Alpen, zum Cannstatter Volksfest nach Stuttgart, eine sehenswerte Stadt oder eine längere Reise zu den Stränden und eindrucksvollsten Ecken Europas. Angeboten werden auch Reisen zu Musicals und Festspielen, Kur- und Wellness-Reisen. Auch bei Betriebsausflügen und Spezial-Gruppenreisen ist die Firma Zimmermann die richtige Wahl. Mit vielen Ideen, Kreativität und Erfahrung erhält der Kunde das individuelle, maßgeschneiderte Angebot. Seit diesem Jahr bietet Zimmermann-Reisen nun auch Wohnmobilvermietung an. Die drei Wohnmobile bieten Platz für jeweils vier Personen und verfügen neben den bequemen Betten, auch über eine Dusch- und Kochmöglichkeit.

Mitmachen lohnt sich

Eine Nähmaschine für die eigene Mode

Anziehen was gefällt und die eigene Mode selbstgemacht. Wer sich jetzt selbst einmal an die Nähmaschine setzt und seine eigene Kleidung nähen möchte, der wird sich über den elften Preis beim großen Weihnachtsgewinnspiel des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, des SÜDKURIER Medienhauses und des Hochrhein Anzeiger freuen. Denn das Nähcenter Seigel stellt eine Nähmaschine der Marke Janome 230 DC im Wert von 376 Euro zur Verfügung. Das ideale Modell für Einsteiger und alle, die eine leicht zu bedienende Nähmaschine suchen. Elegant bis ins kleinste Detail, kompakt in den Maßen und Platz für viel Stoff. Mit dem großen Anschiebetisch können auch größere Nähprojekte mühelos realisiert werden. Mittels der Start/Stopp-Taste ist das Nähen auch ohne Pedal möglich. Das ist besonders praktisch bei der Herstellung von Knopflöchern. Das Informationsdisplay dient als kleine Anleitung und gibt Tipps zum jeweilig benötigten Stich. Serienmäßig mit dabei ist die Nähfußdruckregulierung um für die unterschiedlichen Stoffe das beste Nähergebnis zu erzielen. 2019 war diese Nähmaschine Testsieger. Wer gerne näht und stickt, häkelt oder strickt, kennt diese Adresse bestimmt: Das Nähcenter Seigel in der Rheinbrückstraße. Seit über 40 Jahren in Bad Säckingen und seit Beginn des Jahres 2017 unter der Leitung von Angelo Jentsch findet sich in dem kleinen Geschäft ein großes Angebot an Nähmaschinen führender Marken wie Bernina, Janome oder Brother und Overlock von Baby Lock sowie Janome. Nicht zu vergessen das passende Zubehör oder Stoffe, damit die Handarbeit richtig Spaß macht und gelingt. Und wer sich gerne in die Nähkunst einführen lassen möchte, dem bietet das Nähcenter ab Januar wieder Nähkurse an.

Perfekte Stehhilfe für viele Gelegenheiten

Sie ermöglicht volle Bewegungsfreiheit und ist die perfekte Stehhilfe beim Kochen und Bügeln oder für das schnelle Frühstück. Die ergonomische Stehhilfe „Move“ ist der zehnte Preis beim großen Weihnachtsgewinnspiel des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, des SÜDKURIER Medienhauses und des Hochrhein Anzeiger. Gestiftet hat den Preis im Wert von 469 Euro, „Die Ruheinsel Bad Säckingen“ in der Rheinbrückstraße. Die Ruheinsel in Bad Säckingen steht für zeitgemäßes, ökologisches und nachhaltiges Wohnen sowie Arbeiten. Und vor allem für gutes Schlafen in reinen, ausschließlich natürlichen Materialien. Begonnen hat alles in den 1980er-Jahren, mit selbst genähten Zudecken. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre eine Komplettlösung zum Thema Schlafen, Arbeiten und Wohnen, das Kommoden, Schränke, Betten oder Matratzen beinhaltet. Die ideale rückenfreundliche Ergänzung bilden die ergonomischen Stühle für Essen, die Arbeit oder „die kostbaren Stunden der Entspannung“, wie sich Geschäftsinhaber Adolf H. Müller ausdrückt. „Wir sind das einzige Geschäft in der Region mit Sofas mit Naturfüllung statt Kaltschaum“, betont Müller. Kein Wunder, dass die Kundschaft nicht alleine aus Bad Säckingen kommt, sondern aus Deutschland und der Schweiz. Aber auch darauf, dass „Die Ruheinsel“ in Bad Säckingen eines der wenigen noch inhabergeführten Geschäfte ist, legt Adolf Müller besonderen Wert. „Bei uns kann man vorbeikommen, alles anschauen und anfühlen und wird individuell, fachmännisch beraten“, so der Geschäftsinhaber. Gibt es Fragen oder muss etwas ausgebessert werden, hat der Kunde kurze Wege. „Anders als im Internet“, so Müller weiter.

