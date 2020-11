Die digitale Hauptverlosung findet live und unter notarieller Aufsicht am Dienstag, 22. Oder Mittwoch, 23. Dezember, in Bad Säckingen statt. Zuerst werden die insgesamt 15 Sachpreise verlost. Zum Schluss wird dann der Hauptpreis, zwei E-Mountainbikes von Univega, im Wert von 6000 Euro ermittelt. Dieser attraktive Preis wird von Radsport Riedl-Leirer und dem SÜDKURIER-Medienhaus gestiftet.

Die erste Gewinnchance gibt es bereits am Montag, 30. November, und an zwei folgenden Montagen. Bei den Zwischenverlosungen gibt es einen von insgesamt 80 Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro oder einen von 27 Gutscheinen im Wert von jeweils 100 Euro zu gewinnen. Die Zwischenverlosungen finden digital statt. Wer aus dem virtuellen Lostopf gezogen wird, erfährt dies per E-Mail. Die Gutscheine können bis 31. März 2021 eingelöst werden.

Je öfter in Bad Säckingen eingekauft wird, desto mehr Rubbellose können gesammelt und aktiviert werden. Wird das Feld freigerubbelt, ist ein individueller einmaliger Code zu sehen. Unter „rubbellos.suedkurier.de“ kann dieser Code in Verbindung mit der eigenen E-Mail-Adresse sowie der vollständigen Adresse im Internet eingegeben werden. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Gewinnspiel. Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil. Bei einem möglichen Gewinn wird man per Post informiert. Die Rubbellose gibt es bei allen teilnehmenden Geschäften, so lange der Vorrat reicht. Pro Woche kann jeder Teilnehmer 25 Lose aktivieren.

Das Mindestalter für die Teilnahme an den Verlosungen ist 18 Jahre. Mitarbeiter des SÜDKURIER-Medienhauses, seine Tochterunternehmen sowie Inhaber und Mitarbeiter der Mitgliedsbetriebe des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen dürfen nicht teilnehmen – unabhängig davon, ob der Betrieb sich am Weihnachtsgewinnspiel beteiligt oder nicht.

Aqualon: Wohlfühlzeit genießen! Die Bad Säckinger Therme spendiert bei der zehnten Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels des SÜDKURIER-Medienhauses, des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen und des Hochrhein Anzeigers als ersten Preis eine Aqualon-Jahresmitgliedschaft „Super-Kombi-Gold“ inklusive Powerplate im Wert von 1320 Euro. Ein ganzes Jahr lang kann der Gewinner des „Aqualon-All-Inklusive-Premium-Angebots“ die Aqualon Thermen- und Saunawelt, das Naturbad, und sogar das Aqualon Fitness inklusive Kursprogramm, Mineralgetränkeflatrate und den multifunktionalen Power Plates nutzen wann immer er möchte.

Als Fünf-Sterne Wellness Therme zertifiziert und von Tourismusminister Guido Wolf ausgezeichnet ist das Bad Säckinger Aqualon der perfekte Ort, um persönliche Wohlfühlzeit zu genießen. Ob bei einer Auszeit in der Therme und der Saunawelt, entspannenden Wellness-Treatments oder beim Workout im Fitnessbereich – im Aqualon erleben die Gäste, kombiniert unter einem Dach vielfältige Möglichkeiten der aktiven und passiven Erholung. Im Bistro des Aqualon erwartet den Gast ein ausgewogenes und gesundes Speiseangebot, welches das Wohlfühlerlebnis perfekt abrundet.

Die Nutzung des umfangreichen Wellness- und Gesundheitsangebots im Aqualon muss sich dabei nicht auf einen Tag beschränken. Das in unmittelbarer Nähe zur Therme gelegene Aqualon-Hotel „Schweizerblick“ ist ganz auf Wellness und Erholung eingerichtet und bietet tolle Übernachtungsangebote. Das Hotel-Restaurant „Schwizer-Stübli“ überzeugt mit dem Charme einer urig gemütlichen Schweizer Stube und steht allen Gästen offen. Für die anstehenden Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel bietet das Team des „Schwizer-Stübli“ ein Abend-Arrangement mit einem Weihnachtsmenü in drei Gängen, an Silvester in vier Gängen. Für jeden Gang stehen drei Vorschläge zur Wahl, so kann sich der Gast individuell sein eigenes und ganz persönliches Weihnachts- oder Silvestermenü zusammenstellen. Reservierungen werden ab sofort telefonisch unter 07761/92520 oder per Mail unter schweizerblick@aqualon.de angenommen.

Die bei den Gästen des Aqualon sehr beliebte „Thermen- und Saunanacht ist auch 2021, an jedem dritten Samstag des Monats geplant. Sind Therme und Sauna am Wochenende bis 23 Uhr geöffnet, werden die Öffnungszeiten bei diesen Events bis 1 Uhr verlängert, ganz ohne Mehrpreis. Im Rahmen dieses Angebotes ist, neben saunieren, auch textilfreies Baden möglich. „Jede Therme- und -Sauna-Nacht steht unter einem bestimmten Motto“, erklärt Aqualon-Geschäftsführer Franc Morshuis. So sind Themenabende wie beispielsweise eine „russische Nacht“, oder einen Abstecher nach Frankreich geplant. Bei diesen Events wird nicht nur das Speiseangebot dem jeweiligen Motto angepasst, sondern auch spezielle Saunarituale wie zum Beispiel russisches Banja stehen auf dem Programm. Doch aufgrund der aktuellen Zeit, bleibt Geschäftsführer Franc Morshuis lediglich die Hoffnung, dass die Sauna-Nächte auch durchgeführt werden können.

Wer etwas für einen gesunden Körper tun möchte, ist im Aqualon Fitness bestens aufgehoben. Nach einem schweißtreibenden Training können Fitness-Gäste, den exklusiv für Sie reservierten Member Spa Bereich mit Sauna und Dampfbad besuchen. Für noch mehr Entspannung empfiehlt sich ein Besuch des Aqualon Wellness. Hier erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot an Massagen, Bädern, Peelings und Wellness-Packages zum Relaxen und wohlfühlen.