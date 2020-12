von Susanne Eschbach,Sandra Holzwarth

Licht ist gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ein wichtiges Gut. Mit Licht ist es aber auch möglich, Atmosphäre zu schaffen und das gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Überall in und um das Haus oder im Garten brennen während der Adventszeit Kerzen oder elektrische Lichterketten. Doch gespart werden muss überall und die Lichterketten sind natürlich mit zusätzlichen Stromkosten verbunden. Wer Energiesparen und umweltbewusstes Denken bei der elektrischen Weihnachtsbeleuchtung vereinen möchte, sollte sein Haus oder den Tannenbaum mit einer LED-Weihnachtsbeleuchtung schmücken. Zum Vergleich: Wer einen Lichtschlauch mit herkömmlichen Glühbirnen und einer Länge von neun Metern (145 Watt) sechs Wochen lang zwölf Stunden pro Tag eingeschaltet lässt, verursacht Stromkosten von rund 20 Euro. Ein Lichtschlauch mit LED in der gleichen Länge (18 Watt) und gleicher Brenndauer, verbraucht in den sechs Wochen lediglich 2,40 Euro. Somit macht sich der höhere Anschaffungspreis eines LED-Lichterschlauchs bereits nach einem Jahr bezahlt. Doch auch bei der LED-Beleuchtung gilt: Bleibt die Kette die ganze Nacht über eingeschaltet, steigt der Stromverbrauch immens an. Und um bei der Weihnachtsbeleuchtung zusätzlich Geld zu sparen, sollten die Lichterketten und leuchtenden Weihnachtsdekorationen über Zeitschaltuhren geregelt werden. So leuchten die Ketten nicht ungeregelt die ganze Nacht hindurch, sondern nur zu den Zeiten, an denen der Verbraucher es wünscht und die Nachbarn es akzeptieren. Ein weiterer Vorteil in der neuen LED-Beleuchtung liegt in der Lebensdauer der Lämpchen, die bei 20.000 Stunden liegt, also 20 Mal länger als eine herkömmliche Glühbirne. Drum ist es auch wichtig: Wer sich eine neue Lichterkette kaufen möchte, sollte darauf achten, dass die Geräte mit dem VDE-Prüfzeichen oder dem GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“ versehen sind. Diese Gütezeichen bescheinigen den Geräten eine hohe Produktsicherheit. Und inzwischen gibt es die LED-Lichterketten nicht mehr nur in dem leicht blau leuchtendwen „Kaltweiß“, sondern auch in schönen warmen Farbtönen. Gerade bei der Beleuchtung für die Christbäume im Wohnzimmer sind die wärmeren Farbtöne zu empfehlen. Für das Licht der Weihnachtsbeleuchtung ist eine Farbtemperatur von 3300 Kelvin geeignet. Das warme Licht strahlt Gemütlichkeit aus und wirkt entspannend. Ein Grund warum Kerzenlicht als besonders gemütlich empfunden wird. Aber nicht nur bei der Weihnachtsbeleuchtung kann Geld gespart werden. Denn zu einem gemütlichen Fest gehören auch selbst gebackene Weihnachtsplätzchen. Auch dazu hat der Energieberater einen Tipp: Der Backofen sollte nicht zu lange vorgeheizt werden und beim Backen mit den unempfindlichen Kekssorten beginnen. Weiter sollten die folgenden Gebäcksorten gleich nacheinander gebacken werden, damit der Backofen nicht auskühlt und noch einmal erhitzt werden muss.

Die Brille für den Sport

Zu gewinnen gibt es eine tolle Sportbrille, die exklusiv nur bei Elke Müller von Optik Ellenrieder zu bekommen ist. Bild: Susanne Eschbach

Der Eine geht an die Grenzen, der Andere genießt einfach die Bewegung in der Natur. Immer wichtiger dabei, sind die Sportbrillen, vor allem für Brillenträger. Wer vielseitig Sport betreibt und für jede Sportart die richtige Brille sucht, wird mit dem neuen X-Kross-System fündig. Dabei handelt es sich um die weltweit einzigartige Technologie die Freizeitsportler gleichermaßen begeistert, wie Profisportler. Bedingt durch die auswechselbaren Scheiben kann sich die Brille der jeweiligen Sportart allen Wind- und Wetterbedingungen anpassen und sieht dazu noch schick aus. Exklusiv zu haben ist die Brille bei Optik Ellenrieder, der die tolle Brille im Wert von 356 Euro, jetzt als zwölften Preis beim großen Weihnachtsgewinnspiel des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, des SÜDKURIER Medienhauses und des Hochrhein Anzeigers zur Verfügung stellt. Die neuen Brillen unterstützen unmittelbar Leistung und Sicherheit beim Sport. Das neue X-Kross-System ist für jeden sportlichen Level die perfekte, individuelle Lösung. Sowohl das Styling, als auch die Funktion können individuell verändert werden. Der „Optical Frontload“ ist eine weltweit einzigartige Technologie die eine Verglasung +/- 15 Dioptrien und Gleitsicht ermöglicht. Augenoptikmeisterin Elke Müller orientiert sich stets am aktuellen Know-how und an modernsten technischen Hilfsmitteln. Brillen fertigt sie mit neuester Technologie in der eigenen Werkstatt an, wo auch Kontaktlinsen individuell angepasst werden. Neueste Trends haben bei Optik Ellenrieder einen festen Platz. Exklusiv bei Optik Ellenrieder gibt es auch das „Switch it“-Wechselbügelsystem. Im Handumdrehen hat der Kunde durch das Auswechseln der Bügel und der Brücken, eine andere Brille im ganz neuen Design. Die Wechselbügel und die Brücken gibt es in vielen verschiedenen Farben und Materialien wie Jeans, Leder oder ganz edel mit Swarowski-Steinen, wenn es mal etwas festlicher sein darf. 2006 hat Elke Müller das „Switch-it“-System nach Bad Säckingen geholt und ausgebaut. Und das erfolgreich. Denn höchste Qualität ist Grundprinzip bei Optik Ellenrieder. Elke Müller ist mit ihrem Betrieb auch während dem Lockdown zu den gewohnten Geschäftszeiten für die Kunden da.

Sonnenbrillen für zwei

Ein Sonnenbrillen-Set für Sie und Ihn im Wert von 300 Euro, gibt es von Pro Optik zu gewinnen. Im Bild Filialleiter Bad Säckingen, Manuel Montalbano. Bild: Susanne Eschbach

Seit vielen Jahren ist pro optik in Bad Säckingen eine feste Größe und bietet eine große Auswahl an Damen-, Herren- und Kinderbrillen und zwar im Korrektions- wie auch im Sonnenbrillenbereich. Hier gibt es jede Menge Auswahl für den individuellen, extravaganten, aber auch ganz klassischen Geschmack – auch von namhaften Designermarken wie Boss, Carrera oder Tommy Hilfiger. Hochwertige Kontaktlinsen und Pflegemittel zu günstigen Preisen ergänzen das Angebot. Für das große Weihnachtsgewinnspiel des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, von SÜDKURIER und Hochrhein Anzeiger, stellt pro optik als 13. Preis ein Kate Spade und Hugo Boss Sonnenbrillenset für Sie und Ihn im Wert von 300 Euro zur Verfügung. Von Cat-Eye-Sonnenbrillen über Oversize-Modell bis hin zu eleganten schwarzen Sonnenbrillen für Sie, sind die Modelle von Kate Spade für jedes Abenteuer zu haben. Präzise gefertigte Brillen von Hugo Boss akzentuieren den Look für Ihn. Die Brillen von Hugo Boss bestechen durch moderne Designs und eignen sich perfekt für die Arbeit und die Freizeit. Natürlich können die beiden Brillen auch mit Gläsern in gewünschter Sehstärke ausgestattet werden. Doch nicht nur Brillen hat pro optik im Angebot: „Mit unserem pro optik-MediFree-Kontaktlinsensystem bieten wir mehr Service als die meisten anderen Optiker: „Über sehr günstige Preise hinaus erhalten unsere Kunden ihre Kontaktlinsen und Pflegemittel alle sechs Monate bequem nach Hause geliefert sowie eine halbjährliche Nachkontrolle bei uns im Fachgeschäft. Alles ohne Aufpreis“, erklärt der Geschäftsführer Stefan Ebler von pro optik in Bad Säckingen und Waldshut. Sein Kollege Daniel Kratzer, Geschäftsführer in Rheinfelden, ergänzt: „Ein zusätzliches Plus bei pro optik ist das pro optik Allianz-Brillenversicherungs-Paket: Jede gekaufte Korrektionsbrille ist bei pro optik zwei Jahre lang weitgehend gegen Verlust oder Zerstörung geschützt. Und das Beste daran: Diese Leistung ist automatisch beim Kauf enthalten – ohne Aufpreis.

Mitmachen lohnt sich

Der Hauptpreis: Zwei E-Mountainbikes im Gesamtwert von 6000 Euro, gestiftet von Radsport Riedl-Leirer GmbH. Bild: Susanne Eschbach

Die Preise des großen Weihnachtsgewinnspiels des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, des SÜDKURIER Medienhauses und des Hochrheins Anzeiger im Überblick: Hauptpreis: Zwei E-Mountainbikes im Gesamtwert von 6000 Euro, gestiftet von Radsport Riedl-Leirer GmbH. 1. Preis: Ein Jahresabo Super-Kombi-Gold Fitness, Sauna und Therme im Wert von 1320 Euro, gestiftet von der Aqualon Therme Betriebs GmbH.

a‘ 100 Euro, gestiftet von der Volksbank Rhein-Wehra

Ein Outfit nach Wahl

Ein komplettes Outfit im Wert von 300 Euro stellt Jeans Road im Wert von 300 Euro zur Verfügung. Auf dem Bild (von links) Filialleiterin Gabi Kaltenbach-Lau, Janine Turbeis und Serap Kilic. Bild: Susanne Eschbach

JEANS ROAD in der Bad Säckinger Steinbrückstraße 17 bietet wirklich alles zum Mode-Dauerbrenner „Jeans“ in allen denkbaren Formen, Waschungen und Größen für Damen und Herren. Wer sich selbst ein Bild von dem umfangreichen Angebot der Bad Säckinger Jeans Road-Filiale machen möchte, kann gerne vorbeischauen oder aber den 14. Preis beim großen Weihnachtsgewinnspiel des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, des SÜDKURIER Medienhauses und des Hochrhein Anzeigers gewinnen. Denn Jeans Road stellt ein komplettes Outfit nach freier Wahl im Wert von 300 Euro zur Verfügung. Hier findet man die größte Marken-Jeans-Auswahl am ganzen Hochrhein von international bekannten Namen wie TOMMY JEANS, LEVI’S, PEPE JEANS, ONLY, JACK & JONES, MAVI, PME LEGEND, TIMEZONE, TOM TAILOR DENIM, PETROL INDUSTRIES, PADDOCK’S, PIONEER und seit dieser Saison nun auch von CALVIN Wer KLEIN. Das Angebot wird ergänzt durch stets aktuelle Oberteile, Shorts, Pants, Kleider und Accessoires, darunter auch zahlreiche, nachhaltig und fair produzierte Produkte, zum Beispiel von RAGWEAR. Das stets hochmotivierte Team um die sympathische Filialleiterin Gabi Kaltenbach-Lau steht den Kunden stets mit bester Laune und kompetentem Rat aktiv zur Seite. Denn die individuelle Beratung der Kunden steht bei JEANS ROAD immer im Vordergrund. Hier soll jeder genau sein Lieblingsstück finden, das modisch gut aussieht und bequem sitzt – und dann gerne wiederkommen. Weitere Filialen gibt’s auch in Schopfheim und in Weil am Rhein.

Feiern trotz Corona