Auf der Reise geht es zu den Steilklippen Cliffs of Moher. Wer zwar noch nicht dort war, sich aber daran erinnert, diesen Ort schon einmal gesehen zu haben, täuscht sich nicht. Denn die Klippen waren bereits Drehorte für Harry Potter und der Halbblutprinz sowie Star Wars Episode 7. Mit Glück sind dort auch Papageientaucher zu sehen. Weiter geht es entlang der Panoramastraße Ring of Kerry. Dabei handelt es sich um Irlands berühmteste Küstenstraße, auf der es auf 179 Kilometern überwältigende Naturschönheiten zu erleben gibt. Besucht wird eine irische Schaffarm, aber auch das Cahir Castle, eine der besterhaltenen Burganlagen Irlands. Die alten Gassen von Galway beherbergen eine Auswahl an Geschäften, Cafés und Pubs. Am Abend blüht die lebendige, traditionelle irische Musikszene mit nächtlichen Sessions in der ganzen Stadt auf.

Die Nutzung des umfangreichen Wellness- und Gesundheitsangebots im Aqualon muss sich dabei nicht auf einen Tag beschränken. Das in unmittelbarer Nähe zur Therme gelegene Aqualon-Hotel „Schweizerblick“ ist ganz auf Wellness und Erholung eingerichtet und bietet tolle Übernachtungsangebote. Die urige „Schwizer-Stübli“ Lounge im Hotel “ ist ein beliebter Treffpunkt nach einem Wellness-Tag und steht allen Gästen offen. Das Hotel Schweizerblick ist ganzjährig, auch über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel geöffnet. Noch bis zum Jahreswechsel hat die Aqualon-Therme einige Besonderheiten für die Gäste im Programm. Vom 27. November bis 3. Dezember werden die Abende länger im Aqualon. Denn dann beginnt der Abendtarif bereits um 16 Uhr. In der Woche vom 4. bis 10. Dezember gilt das Motto: „Bequem jeden Tag ins Aqualon“. Wer in der genannten Woche einen Goldpass abschließt, der braucht die Beiträge bis zum Jahresende nicht zu bezahlen. In der Woche vom 11. bis 17. Dezember, kann man sich selbst eine Einzelmassage gönnen, um gut auf die Weihnachtstage vorbereitet zu sein. Und für jede Buchung einer Einzelmassage gibt es einen Eintritt in die Therme geschenkt. In der Woche vom 18. bis 24. Dezember, dreht sich dann alles rund um Weihnachten. Es gibt nicht nur Gutscheine um Wellness zu verschenken. Auch der Morgen ist dann länger im Aqualon, damit jeder frisch in den Tag starten kann. Denn der Morgentarif gilt dann vier, statt nur drei Stunden.

Ein ganzes Jahr lang kann der Gewinner des „Aqualon-All-Inklusive-Premium-Angebots“ die Aqualon Thermen- und Saunawelt, das Naturbad und das Aqualon Fitness inklusive Kursprogramm, Mineralgetränkeflatrate und dem exklusiven Member SPA mit Sauna und Dampfbad nutzen wann immer er möchte. Als Fünf-Sterne Wellness Therme rezertifiziert ist das Bad Säckinger Aqualon der perfekte Ort, um Körper und Seele in Balance zu bringen und persönliche Wohlfühlzeit zu genießen. Ob bei einer Auszeit in der Therme, in der Saunawelt, entspannenden Wellness-Treatments oder beim Workout im Fitnessbereich – im Aqualon erleben die Gäste, kombiniert unter einem Dach vielfältige Möglichkeiten der aktiven und passiven Erholung. Im Bistro des Aqualon erwartet den Gast Kaffee, Kuchen und Snacks sowie frische Salate.

Ein edles Schreibgerät, nämlich ein Füllfederhalter von Otto Hutt „design 07“ aus Sterling Silber im Wert von 770 Euro ist der 2. Preis beim diesjährigen großen Weihnachtsgewinnspiel. Gestiftet hat den Preis Juwelier Schwarcz in Bad Säckingen. Eines der Spitzenreiter unter den Serien von Otto Hutt ist „design 07“, in dem sich gelebte Tradition und stetige Weiterentwicklung im selben Maße vereinen wie höchster Anspruch an Qualität und exquisite Formensprache. Hier trifft feinste meisterliche Handwerkskunst auf Fertigungstechnologie der neuesten Generation. Die Summe perfektionierten Expertenwissens ist in die vollendete Form dieser hochkarätigen Schreibgeräte geflossen. Edelste Materialien und sorgfältige Verarbeitung bürgen für die charakteristische Güte. Diese Füllfederhalter sind klare Statements, markant in der Ausführung und einprägsam in der Optik. Mit einem charakteristischen Federclip, meisterhaft weiterentwickelt.

Seit nunmehr 37 Jahren ist Juwelier Schwarcz regional in Bad Säckingen beheimatet und steht für ein breites Sortiment an Schmuck und Uhrenkollektionen. Aber auch für ihre Liebe zum Beruf. Myriam Schwarcz-Muesebeck betreibt das Geschäft in zweiter Generation zusammen mit ihrem Mann Ralph und weiteren Mitarbeitern. Für die Kunden aus der Region und der Schweiz ist das Geschäft eine bewährte Einkaufsmöglichkeit für Gold-, Platin-, Silber-, Titan- und Brillantschmuck sowie Perlenschmuck in vielen Variationen. Uhren namhafter Hersteller, mit innovativen Techniken gehören genau so zum Sortiment wie modische und extravagante Damenuhren und Uhren für Kinder und Jugendliche. Hierbei legt das Team um Myriam Schwarcz-Muesebeck sehr viel Wert auf neue und innovative Produkte. Die Kunden haben die Möglichkeit, sich im Trauringstudio nach Verlobungsringen und Trauringen umzusehen. Aber auch klassische Solitär- und Memory-Ringe sind im Angebot. Seit vielen Jahren wird gerade im Trauringbereich auf MADE IN GERMANY gesetzt. Mit den Marken Fischer & Sohn und Wörner werden den Kunden Kollektion und individuell designte Trauringe dieser namhaften Hersteller präsentiert. Dem familiär geführten Bad Säckinger Unternehmen liegt die individuelle und kompetente Beratung der Kunden sehr am Herzen. „Daher bieten wir auch ein breites Serviceangebot von Reparaturen über Gravuren bis hin zur Anfertigung“, so Myriam Schwarcz-Muesebeck.