Elisabeth Vogt ist seit zwei Jahren Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen. Doch gehört sie bereits seit vielen Jahren dem Vorstand an und verfügt über viel Erfahrungen, was den Einzelhandel in Bad Säckingen betrifft.

Zeichnet sich denn schon ab, was in diesem Jahr der große Renner sein wird?

Ich denke, Bad Säckingen besuchen und kräftig einzukaufen sind schon mal die beiden Hauptziele, die wir haben. Unser Konkurrent ist ja leider der Onlinehandel und wenn unsere Einzelhändler hier nicht präsent sein können, ist es wichtig, dass unsere Kunden uns treu bleiben und uns auch weiter unterstützen, indem sie vor Ort in unsere Geschäfte kommen und sich hier ja auch gut beraten lassen können. Wir arbeiten aktuell an Liefermöglichkeiten, um unseren Kunden einige Produkte oder Dienstleistungen per Fahrradkurier nach Hause zu bringen und zu ermöglichen. Dieses Projekt möchten wir im Frühjahr mit der Lieferung der Wochenmarkteinkäufe starten und schauen, ob es angenommen wird.

Gerade in der Weihnachtszeit ist unsere Innenstadt schön geschmückt und die Lichterhimmel sorgen ordentlich für Stimmung. Ganz neu haben wir in diesem Jahr auch Lichterketten an die Buchen in der Schützenstraße anbringen lassen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren für die Finanzierung und an die Technischen Dienste für die Umsetzung des Projekts.

Wir haben in Bad Säckingen auf zentralem Raum so viele schöne Geschäfte und Restaurants und Cafés. Hier findet wirklich jeder Besucher das passende Geschenk – auch um sich selbst mal wieder schön zu beschenken! Und zwischendurch kann man etwas Leckeres essen oder trinken.

Frau Vogt, was macht den Einkauf in Bad Säckingen so schön?

Wohl selten gab so viel Gelegenheit, sich einfach mal so durch die Programme zu schalten wie in dieser Zeit. Und wer gerade über den Kauf eines neuen Fernsehers nachdenkt, sollte sich in diesem Jahr an der zehnten Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, des SÜDKURIER Medienhauses und des Hochrhein Anzeigers beteiligen. Denn als fünften Preis stellt der Elektro- und Elektronik-Fachmarkt expert Villringer einen Fernseher von Panasonic TX-40 HXX 889 Super E im Wert von 699 Euro zur Verfügung. Der 100-Zentimeter LCD-Fernseher ist kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant und mit 4K Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel ausgestattet sowie HDR-fähig.

Bad Säckingen ist die vierte Filiale des Elektro- und Elektronik-Fachmarktes mit Hauptsitz in Lörrach. Die übrigen Märkte sind in Lörrach, Schopfheim und Rheinfelden. 1958 wurde das Unternehmen von Franz Villringer in Schopfheim gegründet. Bereits zu diesem Zeitpunkt handelte Villringer mit Elektrogeräten wie Waschmaschinen, Fernseher oder Radios. Schon 1962 schloss sich die Firma der Kooperation „expert“ an, ein Zusammenschluss aus momentan etwa 450 Elektro- und Elektronik-Fachgeschäften in Deutschland. Das umfangreiche Angebot der Firma expert Villringer verteilt sich auf Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Spielkonsolen oder Musikanlagen, auf Haushaltselektrogeräte wie Waschmaschinen, Handrührgeräte oder Kaffeevollautomaten und auf PC- und Kommunikationselektronik wie Handys, Notebooks oder Festnetztelefone. 18 der insgesamt rund 100 Mitarbeiter sind in Bad Säckingen beschäftigt. Neben einem Besuch in der Filiale, hat der Kunde auch die Möglichkeit, sich unter www.expertvillringer.de einen Überblick im Internet über das Gesamtangebot von über 150.000 Artikel der Firma zu verschaffen.

Die Ware kann bequem von zu Hause aus bestellt werden und auf Wunsch oder falls noch Fragen sind, kann der Kunde die Ware direkt im Geschäft abholen oder sich nach Hause liefern lassen. Mit diesem erweiterten Angebot möchte sich expert Villringer den aktuellen Wünschen der Kunden anpassen, sich aber auch für deren Treue bedanken. „Der stationäre Handel braucht die Ergänzung im Internet, weil der Kunde dies wünscht“, so Villringer-Geschäftsführer Bruno Hall. Etwa 40 Prozent der Kunden, die über das Internet bestellen, holen die Ware persönlich ab. „Der Kunde schätzt die Verbindung von stationärem und online Handel. Zum Teil hat er noch Fragen zum Gerät, will prüfen, ob die Farbe genauso aussieht wie am Bildschirm, einfach sich Sicherheit verschaffen. Und er muss auch nicht zu Hause auf den Paketdienst warten“, so Bruno Hall weiter.