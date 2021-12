Die Menschen werden wieder stärker geerdet, ganz nach dem Motto „Was ist wichtig, was weniger“. Zum Beispiel das Urlaubsverhalten vor der Pandemie: Das ging es immer darum, noch häufiger noch weiter und und teurer zu verreisen. Heute haben die Urlauber auch ihre eigene Heimat für sich entdeckt und gemerkt, dass man gar nicht mehr so häufig im Jahr verreisen muss.

Wir möchten eine prosperierende Region und Stadt darstellen, dann ist doch diese Frage einfach zu beantworten: Je mehr Gewerbetreibende sich in einer Stadt ansiedeln, desto größer ist das Interesse der Region und des Umlands an dieser Stadt. Nutznießer sind im Übrigen dann auch die Bevölkerung und die Kommune selbst.

Süß, international und außergewöhnlich, aber auch Bio, Fair Trade, halal, vegan oder zuckerfrei. Der neue Süßwarenladen „Säckinger Säckle“ in der Rheinbrückstraße verbindet alles in sich und lockt daher viele Schleckermäuler nicht nur aus Bad Säckingen selbst, sondern auch aus der Umgebung und aus der Schweiz mitten in das Herz der Bad Säckinger Altstadt. Von der Qualität und der Besonderheit des kleinen Familienbetriebes kann sich jetzt auch der Gewinner des zehnten Preises beim großen Weihnachtsgewinnspiel von Pro Bad Säckingen, SÜDKURIER und Hochrhein Anzeiger überzeugen.

Ein Jahr lang erhält der Gewinner jeden Monat Süßigkeiten im Wert von 30 Euro. Dabei werden die besonderen Wünsche des Gewinners berücksichtigt, er darf sich aber auch überraschen lassen, was das kleine Schlaraffenland so zu bieten hat. Und das ist einiges: „Bei uns finden sich hochwertige Süßwaren aus der Region und aus der ganzen Welt“, erklärt Inhaber Felix Hammer. Kindheitserinnerungen werden wach bei den Brausebonbons, den Marshmallows in vielen Farben oder außergewöhnlichen Schokoladesorten. Ganz neu ist „Coffola“. Erst seit zwei Monaten auf dem Markt, hat es die Konsistenz von Schokolade, besteht aber auch Kaffeebohnen. Fruchtgummis oder Lakritze gibt es in vielen verschiedenen Sorten und für ganz Mutige stehen die Energieriegel aus Buffallo-Würmern oder die Schokolade mit Mehlwürmern im Regal.

„Wir achten bei unseren Produkten darauf, dass sie nicht überall zu haben sind“, so Felix Hammer weiter. Und momentan hat der Kunde das Wort: „Wenn jemand etwas vermisst bei uns, versuchen wir es zu bekommen“, verspricht er. Unübersehbar steckt viel Liebe in dem kleinen Geschäft. „Unsere Kunden dürfen sich ihre Süßigkeiten ganz nach Geschmack selbst zusammenstellen“, so Hammer weiter. Auch kleine Geschenkideen, hübsch verpackt, stehen für die Kunden bereit.