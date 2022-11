Am nächsten Tag geht es auf die Tabakroute in die Provinz Pinar del Rio, die grüne Lunge Kubas. Es erwartet die Kunden eine Einführung in die Welt des Tabaks. Nach einer Wanderung durch das Vinales Tal geht es weiter in die Küstenstadt Cienfuegos, die vom französischen Kolonialstil geprägt ist. Natürlich darf auch Trinidad nicht fehlen. Die Stadt ist UNESCO Weltkulturerbe. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt haben die Kunden die Gelegenheit die malerischen Ecken und Winkel der Stadt zu bestaunen. Weiter geht es nach Cayo Iguana. Heute steht das karibische Meer im Mittelpunkt. Auf einer Segeltour zur Insel ist Zeit um Sonne zu tanken und bei kubanischen Rhythmen die Seele baumeln zu lassen. Am Ende der Rundreise erwartet die Kunden einen siebentägigen Badeaufenthalt in Varadero. Genügend Zeit also, um die vielen Eindrücke der Rundreise zu verarbeiten.

Die Rundreise startet in Havanna, Kubas Herz der Leidenschaft. Die Kunden erwarten prächtige Bauten in der Altstadt, Oldtimer soweit das Auge reicht und endlose Uferstraßen. Doch „La Habana“, wie die Stadt auf Spanisch heißt, hat noch mehr zu bieten, etwa kolonialen Charme und lebensfrohe, gastfreundliche Einwohner. Unterschiedlichste Klänge ertönen aus den Clubs und Bars während des farbenfrohen Nachtlebens und die facettenreiche Museumslandschaft gewährt Einblicke in die bewegten Tage der Vergangenheit. Ein besonderes Highlight ist die Oldtimer-Tour durch Havannna.

Im kommenden Jahr wird das Aqualon immer am letzten Wochenende eines Monats ausgesuchte Thementage für seine Besucher durchzuführen. Diese Themen-Wochenenden stehen jeweils unter einem bestimmten Motto erklärt Aqualon-Geschäftsführer Franc Morshuis. So sind beispielsweise ein ungarischer Abend oder ein Abstecher nach Frankreich geplant. Die Gäste des Aqualon können sich dann auf ein dem jeweiligen Motto angepasst Speiseangebot, aber insbesondere auch auf spezielle Saunarituale wie zum Beispiel eine Banjazeremonie freuen.

Ein ganzes Jahr lang kann der Gewinner des „Aqualon-All-Inklusive-Premium-Angebots“ die Aqualon Thermen- und Saunawelt, das Naturbad und das Aqualon Fitness inklusive Kursprogramm, Mineralgetränkeflatrate und dem exklusiven Member SPA mit Sauna und Dampfbad nutzen wann immer er möchte. Als Fünf-Sterne Wellness Therme re-zertifiziert ist das Bad Säckinger Aqualon der perfekte Ort, um Körper und Seele in Balance zu bringen und persönliche Wohlfühlzeit zu genießen. Ob bei einer Auszeit in der Therme, in der Saunawelt, entspannenden Wellness-Treatments oder beim Workout im Fitnessbereich – im Aqualon erleben die Gäste, kombiniert unter einem Dach vielfältige Möglichkeiten der aktiven und passiven Erholung. Im Bistro des Aqualon erwartet den Gast Kaffee, Kuchen und Snacks sowie frische Salate.

Einkaufen wird auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit doppelt belohnt. Ab sofort liegen in den Bad Säckinger Geschäften die Rubbellose aus. Jeder Einkauf in einem der am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte in Bad Säckingen wird mit einem Rubbellos belohnt, so lange der Vorrat reicht. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel in der Einkaufstasche landet und wie hoch der Preis ist.

Wird das Feld freigerubbelt, erscheint ein individueller einmaliger Code. Im Internet (rubbellos.suedkurier.de) kann der Code in Verbindung mit der E-Mail-Adresse sowie dem Namen und der vollständigen Adresse eingeben werden. Damit ist das Los aktiviert und nimmt an bis zu vier Zwischenverlosungen sowie an der Hauptverlosung teil. Pro Person kann pro Gewinnspielwoche mit bis zu 25 Glückscodes teilgenommen werden. Auf der Internetseite sind auch alle teilnehmenden Geschäfte aufgelistet, zudem gibt es weitere Informationen zum Gewinnspiel.

Die erste Gewinnchance für die Rubbellose gibt es bereits am Montag, 28. November, und dann erneut an den drei folgenden Montagen. Bei den Zwischenverlosungen gibt es einen von 40 Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro oder einen von 21 Gutscheinen im Wert von jeweils 100 Euro zu gewinnen. Nach der Zwischenverlosung wandert jedes Los zurück in den Topf für die Hauptverlosung der Sachpreise am Mittwoch, 21. Dezember, in der Bad Säckinger SÜDKURIER-Geschäftsstelle unter notarieller Aufsicht. So hat jedes Los die Chance auf den Hauptgewinn und die Sachpreise.

Winkt ein Preis, werden die Gewinner per E-Mail informiert und sie bekommen den Gutschein zugeschickt. Diese Gutscheine können bis 31. März 2023 eingelöst werden. Die Gewinner der Hauptverlosung werden per Post oder E-Mail informiert und im SÜDKURIER und im Hochrhein Anzeiger veröffentlicht. Eingabeschluss für die Hauptverlosung ist Dienstag, 20. Dezember. Die Übergabe der Sachpreise erfolgt Anfang 2023.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter des SÜDKURIER Medienhauses und seiner Tochterunternehmen sowie der am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte. Das SÜDKURIER Medienhaus kann die Gewinnzuteilung von der Vorlage des Loses im Original abhängig machen.

Barauszahlung, Erstattung, Übertragung, Umtausch und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels sind die Veranstalter berechtigt, einen Preis auch nachträglich wieder abzuerkennen.