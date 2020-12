Pro Bad Säckingen: „Besorgen und Beschaffen, statt Bummeln und Flanieren“

Wer aktuell durch Bad Säckingens Innenstadt geht, ist weitgehend allein. Die Kundenfrequenz hat während der ganzen Corona-Pandemie drastisch nachgelassen, und der Teil-Lockdown hat die Lage noch verschärft, wie die Vorsitzende des Handel- und Gewerbeverbandes Pro Bad Säckingen, Elisabeth Vogt bedauert: „Das Weihnachtsgeschäft beläuft sich aktuell auf Besorgen und Beschaffen und nicht auf Bummeln und Flanieren.“

Nicht zuletzt tragen geschlossene Restaurants und die allgemeinen Richtlinien zur Pandemie-Bekämpfung dazu bei, dass potentielle Kunden lieber zu Hause bleiben, so Vogt. Der Einkaufsbummel mache unter diesen Bedingungen einfach keinen Spaß.

Stimmung bei Kunden zwischen Vorsicht und Angst

Das spiegle sich auch in der Stimmung unter den Kunden wieder, so Vogt weiter: „Kunden haben Angst um ihre Gesundheit und die ihrer Familien und fühlen sich durch die Maskenpflicht beim Einkaufen eingeschränkt. Die Händler und Gastronomen fürchten um ihre Gesundheit, um die ihrer Mitarbeiter und auch um ihre Existenz, die durch die Einschränkungen massiv bedroht ist.“

Diese Beobachtung hat auch Silvia Beck von den Beck-Arkaden gemacht, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung darstellt: „Viele Leute sparen, sie haben Angst vor den langfristigen wirtschaftlichen Konsequenzen, denn keiner weiß mit Sicherheit, wie es weitergeht.“ Als wichtige Aufgabe ihrerseits betrachten es die Geschäfte in Bad Säckingens Innenstadt-Einkaufszentrum daher, den Menschen etwas Schönes zu bieten, etwas Ablenkung und Hoffnung für den momentan sehr tristen Alltag.

Myriam Schwarcz-Muesebeck von Juwelier Schwarcz betont: „Wir Händler haben unsere Aufgaben gemacht. Einkaufen in Bad Säckingen ist sicher.“ | Bild: Baier, Markus

Auch Juwelierin Myriam Schwarcz-Muesebeck spürt viel Verunsicherung bei den Kunden. Die Frequenz sei insgesamt geringer als in normalen Jahren, noch könne von einem Weihnachtsboom keine Rede sein. Und Erwartungen zu formulieren sei momentan ohnehin schwierig.

„Ich kann nur betonen, dass die Händler in der Stadt ihre Hausaufgaben gemacht haben. Einkaufen bei uns in Bad Säckingen ist sicher.“ Denn die Geschäftsleute hätten viel getan, sowohl im Hinblick auf Sicherheitsvorkehrungen aber auch beim Service. Auch Juwelier Schwarcz beliefere beispielsweise Kunden kontaktlos, wenn dies gewünscht werde.

„Weihnachtsgewinnspiel war nie wichtiger“

Um so bedeutsamer wertet Elisabeth Vogt Aktionen wie das alljährliche Weihnachtsgewinnspiel, das Pro Bad Säckingen gemeinsam mit dem SÜDKURIER und dem Hochrhein Anzeiger auf die Beine stellt, und das Chancen auf attraktive Preise verspricht: „Das Weihnachtsgewinnspiel ist in diesem Jahr wohl so wichtig wie noch nie. Damit schaffen wir einen Anreiz, unsere Stadt zu besuchen und in den Bad Säckinger Geschäften einzukaufen“, ist Vogt überzeugt. Es sei zu hoffen, dass viele Kunden sich die Rubbellose holen werden und so die Stadt etwas beleben.

Elisabeth Vogt, Vorsitzende von Pro Bad Säckingen: „Das Weihnachtsgewinnspiel ist in diesem Jahr wohl so wichtig wie noch nie. Damit schaffen wir einen Anreiz, unsere Stadt zu besuchen und in den Bad Säckinger Geschäften einzukaufen.“ | Bild: Kanele, Susanne

Pro Bad Säckingen versucht aber auch, seine Mitgliedsbetriebe auf andere Art unter die Arme zu greifen: Alle Aktionen von Handel und Gastronomie würden derzeit unterstützt. Ein wichtiger Teil sei etwa auch die Aktion „Auch jetzt regional einkaufen“.

Gutscheinaktion Um Handel, Gewerbe und Gastronomie in der Stadt zu unterstützen, startet Pro Bad Säckingen zum dritten Mal eine Gutschein-Rabattaktion. Ab Mittwoch, 9. Dezember, werden Gutscheine von Pro Bad Säckingen um zehn Prozent vergünstigt. Wer einen Gutschein im Wert von 50 Euro kauft, muss beispielsweise nur 45 Euro dafür bezahlen. Den Differenzbetrag von fünf Euro bezahlt Pro Bad Säckingen, so dass der Betrieb den vollen Betrag erhält. Insgesamt stellt der Verein dafür 25.000 Euro zur Verfügung. Die Aktion läuft, solange der Vorrat reicht, jedoch bis spätestens 23. Dezember. Gutscheine können online über www.pro-badsaeckingen.de oder über die Vorverkaufsstellen bei Sparkasse Hochrhein, Tourismus- und Kulturamt oder Volksbank Rhein-Wehra gekauft werden.

Perspektiven für 2021: Hoffnung bleibt, aber es geht nur gemeinsam

Prognosen seien aktuell schwer, aber die Hoffnung auf bessere Zeiten sei ungebrochen, sagt Elisabeth Vogt. Davon würden sicherlich auch die momentan schwächeren Branchen profitieren.

Dass es Aussichten auf den baldigen Einsatz eines Impfstoffes gebe, hält Silvia Beck derweil für eine Botschaft, die Hoffnung macht. Und genau das sei es, was die Leute in der momentanen Tristesse des Teil-Lockdowns besonders nötig hätten.

Myriam Schwarcz-Muesebeck bleibt derweil eher etwas verhaltener beim Blick in die Zukunft: „Es gibt durchaus positive Aspekte, aber wir müssen es wohl oder übel auf uns zukommen lassen und hoffen, dass wir möglichst schadlos aus der Sache herauskommen.“

„Was mir Sorgen macht ist, ob unser Handel und unsere Gastronomie und auch die Veranstaltungsbranche das finanziell überstehen wird“, betont die Pro-Bad-Säckingen-Vorsitzende. Klar sei: Der stationäre Handel, Gastronomie und Dienstleister könnten nur überleben, wenn ihre Angebote von den Menschen vor Ort auch reichlich genutzt werden. Das Gebot der Stunde laute also: Vor Ort einkaufen, sonst werden die Innenstädte irgendwann ein gutes Stück ärmer sein.