Die Kinderarztpraxis von Jochen Sperling zieht um auf das Brennet-Areal in Wehr-Brennet. „Unser letzter Arbeitstag in Wehr ist der 14. Dezember. Am 9. Januar öffnen wir wieder zu den schon aus Wehr bekannten Zeiten“, so Jochen Sperling. Aktuell befindet sich die Praxis am Bahnhofsplatz, ab nächstem Jahr dann in der Basler Straße 7 in Wehr-Brennet.

Kinderarzt Jochen Sperling zieht mit seiner Praxis nach Brennet. Bild: SK-Archiv

„Hier wird eine Oase der Ruhe erschaffen, die wir als Kinderarztpraxis mit Leben erfüllen werden. Wir sind sehr froh und auch dankbar, dass wir die neuen Räume im Innenhof der ehemaligen Textilfabrik beziehen können“, so Sperling. Er lobt ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit der Brennet AG.

Praxis wird erneuert

Den Umzug nutzt Sperling auch für eine Rundum-Erneuerung der Praxis. Dabei bereiten auch hier die aktuellen Lieferkettenprobleme dem Kinderarzt Sorgen. Man hoffe aber, die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen, so Sperling. Den Umzug der Praxis hatte Bürgermeister Michael Thater bereits bei der Einwohnerversammlung im Oktober angekündigt. Auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik in Wehr-Brennet baut die Brennet AG aktuell 18 barrierefreie Mietwohnungen. Die Fertigstellung ist für April kommenden Jahres geplant.