Das Baugebiet Leimet III wird sehr wahrscheinlich später komplett fertig als bisher geplant. Im Kultur- und Sozialausschuss teilte die Stadtverwaltung mit, dass das 32.000 Quadratmeter große Gebiet nicht mehr in einem Zug, sondern in mehreren Abschnitten realisiert werde. Dies wurde als ein Argument dafür angeführt, weshalb ein im Osten des Baugebiets geplanter Kindergarten nicht bereits 2024/25 errichtet werden müsse.

Wohnraum für bis zu 500 Personen in Mehr- und einfamilienhäusern

Leimet III liegt am nördlichen Stadtrand an der Rippolinger Straße und stellt das derzeit größte Baugebiet in Bad Säckingen dar. Es sollen dort für bis zu 500 Personen rund 180 Wohneinheiten in 14 teilweise bis zu dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern sowie rund 30 Reihenhäusern entstehen. Erschließung, Bebauung und Vermarktung übernimmt komplett die Treubau, eine auf Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisierte Freiburger Gesellschaft.

Bild: SK-Grafik

Die von der Treubau angedachte abschnittsweise Bebauung des Baugebiets hänge in erster Linie mit der geänderten Marktlage am Immobilienmarkt zusammen, erklärte auf Anfrage der Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl. Bauinvestoren sähen sich derzeit mit gewissen Problemen wie massivem Zinsanstieg, gestiegenen Baupreisen oder Fachkräftemangel konfrontiert. Gleichzeitig machen hohe Zinsen und gestiegene Lebenshaltungskosten für viele Interessenten eine Immobilienfinanzierung derzeit schwierig.

Die Erschließung soll wie geplant durchgeführt werden

Laut Guhl wird sich Treubau Ende des Jahres mit dem Vertrieb des ersten Bauabschnitts befassen. Entsprechend der Nachfrage werde dann entscheiden, in welchen Abschnitten das Baugebiet weiter entwickelt werden soll. „Dies ist meiner so auch nachvollziehbar“, erklärte Guhl. Die Erschließung des Baugebiets mit Straßen und Versorgungsleitungen wird laut Bürgermeister vom Bauträger weiter für das gesamte Gebiet vorgenommen.

Die Treubau selbst antwortete bisher nicht auf eine am Freitag gestellt Anfrage.