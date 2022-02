Nach vielen Jahren der engagierten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, muss sich die Musikschule Bad Säckingen (Musäk) von zwei geschätzten Lehrkräften verabschieden. Drei neue Kollegen stoßen zum Team hinzu, wie die Schule mitteilt.

Stephanie Ruf begleitete 33 Jahre lang über 200 Schülerinnen und Schüler beim Erlernen des Geigenspiels und engagierte sich im Team der Musikschule bei Konzerten, Wettbewerben, Orchestern und natürlich auch bei Festen. Als gebürtige Albbruckerin ist sie nach dem Geigenstudium ihrer Heimat treu geblieben und ist somit, wie Zweckverbandsvorsitzender Alexander Guhl per Videobotschaft übermittelte, fast so untrennbar mit Säckingen verbunden wie nur der Trompeter von Säckingen selbst es ist.

Von Marko Molnar fällt der Abschied nach nur zweieinhalb Jahren nicht leichter. Als Mitglied des Leitungsteams, beliebter Lehrer und aktiver Kollege wird auch er nach dieser kurzen Zeit eine große Lücke hinterlassen.

Bei einer kleinen aber emotionalen Hybrid-Abschiedsfeier konnten sich Kollegen, ob online oder präsent, von den beiden verabschieden und kleine Präsente überreichen. Sowohl handfeste Geschenke wie Blumen oder Fair-Trade-Schokolade, als auch digitale Postkarten, Gedichte, Videobotschaften wurden von Schülern und Kollegen gesammelt und in analog wie digitaler Form überreicht. Schulleiter Manuel Wagner dankte den beiden scheidenden Lehrkräften für ihren großen Einsatz und wünschte für die private wie berufliche Zukunft der beiden alles Gute.

Abschied heißt aber auch immer Neuanfang. So freut sich die Musäk darauf, auch wieder drei neue Lehrkräfte im Team begrüßen zu dürfen. In Dusan Markovic findet sich ein neuer Violinenlehrer, Jun He übernimmt die Klavierschüler von Marko Molnar und Celine Pellmont, neue Dirigentin der Stadtmusik Wehr, bereichert die Musikschule Bad Säckingen im Fach Querflöte. Den Kolleginnen und Kollegen werden die drei neuen Lehrkräfte kommenden Montag in der Lehrerkonferenz vorgestellt.