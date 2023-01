Beim Bad Säckinger Logistikdienstleiter Grieshaber Logistics Group vollzieht sich ein Generationenwechsel. Kurt Grieshaber, der als Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender das Unternehmen sechs Jahrzehnte geführt hat, wird aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat wechseln, wie das Unternehmen mitteilt.

Er übergebe die Leitung an ein Vorstandsteam, welches sich über viele Jahre bereits in verantwortungsvollen Führungspositionen bewährt habe, so heißt es in einer Pressemitteilung der Firma. Das Vorstandsteam bestehend aus Toni Elbert, Ulf Tonne, Christian Moog und Grieshabers Tochter Katja Tonne-Grieshaber.

Das Unternehmen

Die Grieshaber Logistics Group ist ein internationaler Kontraktlogistikdienstleister mit acht Logistikstandorten in Deutschland und Frankreich. Jeweils zwei Zentren liegen in Bad Säckingen, Biebesheim und Müllheim, die anderen in Rheinfelden und Hombourg. Das zu 100 Prozent im Besitz der Familie Grieshaber befindliche Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter. Durch die Fokussierung auf die Branchengruppen Health Care- und Industry Solutions werden maßgeschneiderte Lösungen erfolgreich für die internationalen Kundengruppen angeboten.

Gründung 1951

Das heute in Bad Säckingen ansässige Unternehmen hat seine Wurzeln im badischen Laufenburg. 1951 gründete Heinrich Grieshaber senior dort im heutigen Stadtteil Rotzel das Fuhrunternehmen Grieshaber. In den vergangenen 70 Jahren hat das Unternehmen eine stetige und anspruchsvolle Verwandlung vom damaligen Fuhrunternehmen zum heutigen Kontraktlogistikdienstleister durchlaufen.

Kurt Grieshaber war 13 Jahre lang von 2001 bis 2014 Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee. Zu seinen besonderen Anliegen gehörte die Verbesserung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der Schweiz und der Ausbildung. Zu seinem Abschied als IHK-Präsident verlieh Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann diesem das Verdienstkreuz des Verdienstordens am Bande der Bundesrepublik Deutschland.