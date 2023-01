von Michael Gottstein

Die Bad Säckinger Stadtgliederung des Malteser Hilfsdiensts feierte am Freitag im Fridolinssaal ihr Jubiläum „30 plus eins“, weil der Festakt im vergangenen Jahr wegen Corona verschoben wurde. Der Freitag war auch der Festtag des Kirchenpatrons Hilarius von Poitiers, so dass es neben der traditionellen Verbundenheit der Malteser mit der Römisch-Katholischen Kirche noch einen weiteren Grund gab, den Festakt mit dem von Dekan Peter Berg und Diakon Bolko von Reinersdorff zelebrierten Gottesdienst einzuleiten.

Am Freitagabend besuchten die Angehörigen des Malteser Hilfsdienstes einen Gottesdienst im Münster. | Bild: Michael Gottstein

An der Messe nahmen auch zahlreiche Vertreter der Hilfs- und Rettungsdienste teil. Die Leiter der Caritas, AWO und Diakonie – Martin Riegraf, Thomas Bomans und Andreas Harder – sorgten bei der Jubiläumsfeier als Musikgruppe „Haribo“ für die Umrahmung.

Die Gruppe Haribo mit (von links) Martin Riegraf, Thomas Bomans und Andreas Harder untermalte den Festakt. | Bild: Michael Gottstein

Malteser Hilfsdienst Die Bad Säckinger Stadtgliederung des Malteser Hilfsdienstes ist 31 Jahre alt. Die neue Stadtbeauftragte ist Magdalena Freifrau von Schönau. Adresse: Malteser in Bad Säckingen, Zähringerstraße 13, 79713 Bad Säckingen.

„Treu im Glauben und gemeinsam engagiert, in der helfenden Tat Jesus Christus im Armen und Kranken zu erkennen und zu handeln“ – unter diesem Motto ist der Malteser Hilfsdienst seit 70 Jahren in Deutschland aktiv. „Unsere Stadtgliederung ist vergleichsweise jung, zeichnet sich aber durch großes Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen aus“, erklärte Freifrau von Schönau. Die Angebote würden mehr denn je benötigt: Die erzwungene Zurückgezogenheit während der Pandemie führte oft zur Vereinsamung, der Ukraine-Krieg und die Energiekrise zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die digitale Entwicklung zu Fehlinformationen. Seit 2000 beschenkt die Stadtgliederung im Rahmen der Nikolaus-Aktion bedürftige Menschen: „Die Nachfrage ist 2022 um 30 Prozent gestiegen, und zum ersten Mal wurden auch Brennmaterialien zum Heizen erbeten – das war für uns wirklich schockierend.“

Der Diözesanleiter Dominicus Freiherr von und zu Mentzingen gratulierte der neuen Stadtbeauftragten Magdalena Freifrau von Schönau. | Bild: Michael Gottstein

Der Diözesanleiter Dominicus Freiherr von und zu Mentzingen gratulierte Magdalena von Schönau und überreichte ihr die Berufungsurkunde. Ebenfalls berufen wurden Monika Wilczek (Geschäftsführerin), Bolko von Reinersdorff (Ortsseelsorger), Hubert Wilczek (Ausbilder) und Daniela Salg (Leiterin der Rettungshundestaffel). „Die Leitung kann Sie bei der Organisation unterstützen, aber diejenigen, die den Malteser Hilfsdienst mit Leben erfüllen und die Nöte vor Ort kennen, das sind Menschen wie Sie“, lobte Freiherr von und zu Mentzingen und bezog ausdrücklich die Freiwilligen in seinen Dank ein. Zusammen mit seinem Stellvertreter Carl-Anton Freiherr von Gleichenstein überreichte er Präsente an die ehemaligen Stadtbeauftragten Hubert Wilczek, Alice Rauter und Roland Weber.

Die neue Stadtbeauftragte Magdalena Freifrau von Schönau (Vierte von links) mit ihren Vorgängern (von links) Roland Weber, Alice Rauter, Hubert Wilczek sowie Dominicus Freiherr von und zu Mentzingen (Diözesanleiter) und Carl-Anton Freiherr von Gleichenstein (Stellvertretender Diözesanleiter). | Bild: Michael Gottstein

„Ich bin sehr dankbar, dass uns Hubert Wilczek als Ausbilder erhalten bleibt und dass wir einen eigenen Ortsseelsorger sowie eine Rettungshundestaffel haben, die während der Weihnachtszeit vier Mal zum Suchdienst ausgerückt ist“, sagte die neue Stadtbeauftragte und dankte neben ihren Vorstandskollegen auch Schriftführerin Rita Rauter sowie Maria Papke, Ilse und Horst Doppelgatz für deren ehrenamtliche Dienste. Stellvertretend für die Rettungsdienste und Hilfsorganisationen überbrachte Martin Riegraf Grüße und Glückwünsche.

Der Malteserorden Der souveräne Malteserorden ist eine römisch-katholische Ordensgemeinschaft mit weltweit 13500 Mitglieder und hat seinen Ursprung in dem im 11. Jahrhundert gegründeten Johanniter-Orden. Davon zu unterscheiden ist der Malteser Hilfsdienst, der dem Orden theologisch aber sehr nahe steht und mit ihm den Leitspruch „tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen) teilt.

Verena Berg, Fachreferentin für Kinder- und Jugendhospizdienste in der Erzdiözese, und Koordinatorin Stefanie Schneider begrüßten, dass es seit knapp einem Jahr auch im Landkreis Waldshut einen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst gibt; derzeit werden elf Personen zu Familienbegleitern ausgebildet.