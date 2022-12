von Susanne Eschbach

Die vergangenen Wochen waren alles andere als besinnlich für die Bad Säckinger Familie Ahlers. Doch jetzt sie sind zufrieden und freuen sich auf das Weihnachtsfest, auch wenn in diesem Jahr keine Geschenke unter dem Christbaum liegen. Familie Ahlers, das sind die Eltern Diana und Holger, die drei Töchter Julia und Alina, sowie Schwiegersohn Mike Greco und die beiden Enkelkinder Emilia und Maya.

Seit die Kinder erwachsen sind, hat sich die Familie dazu entschieden, sich selbst keine Geschenke zu machen, sondern das Geld an die Menschen weiterzugeben, die es wirklich benötigen. „Wir haben in den vergangenen Jahren an verschiedene Stellen gespendet, aber nicht immer waren wir zufrieden damit, was letztendlich wirklich von unserer Spende angekommen ist“, so der Familienvater Holger Ahlers.

Unterstützer der Aktion Die Aktion der Familie Ahlers wurde von der Weihermattenschule unterstützt, die Spielzeg sammelten, bastelten und malten. Die Caritas richtet zur Unterstützung der Aktion ein Spendenkonto ein. Mit dem Geld wurden weiter Lebensmittel gekauft.

Aus diesem Grund und weil die Zeiten gerade für Menschen mit einem geringeren Einkommen recht schwer sind, hat sich die Familie entschieden, dass die Spende in Form von Lebensmitteln in diesem Jahr an den Tafelladen in Bad Säckingen geht. „Es gibt so viele Kinder auch bei uns in Deutschland, denen geht es nicht so gut wie uns“, weiß der Familienvater. Allein in Bad Säckingen sind 76 Familien aktuell auf den Tafelladen angewiesen.

Drangvolle Enge herrschte diese Woche vor dem Tafelladen, als Holger Ahlers und seine Familie, die Tüten mit Lebensmittel ausgegeben hatten. | Bild: Susanne Eschbach

Auch Freunde der Familie erfuhren von der Aktion und erklärten sich spontan bereit, ebenfalls Geld oder Sachspenden in Form von Spielsachen oder Kleidung, zu spenden. Die Firma Adrians spendete Papiertüten, in die die Lebensmittel eingepackt werden konnten.

Und die Kinder der Weihermattenschule bemalten die Tüten und gestalteten Weihnachtskarten, die den Paketen beigelegt worden sind. Die Kinder der Wallbacher Flößerschule organisierten einen Singnachmittag in den Seniorenheimen und spendeten das Geld ebenfalls an die Aktion der Familie Ahlers.

Insgesamt 76 Tüten voller Lebensmittel hat die Famile Ahlers (im Bild Vater Holger) gepackt. | Bild: Susanne Eschbach

In den vergangenen Wochen war die Familie unterwegs, um Öl, Marmelade, Honig, Schokolade, Zucker, Mehl, oder Milch einzukaufen und in die Tüten zu packen. Und kurz vor Weihnachten war es dann soweit. Mit ihrem Wohnmobil, vollgepackt mit den Lebensmitteltüten, machte sich die Familie auf den Weg zum Tafelladen. Dort wartete bereits eine große Menschenmenge. Kaum war der Kofferraum des Campers geöffnet, drängelten sich die Leute um das Fahrzeug.

Ewaldine Schwarz vom Caritasverband Hochrhein und Koordinatorin der Tafelläden in der Region, sowie die Familie Ahlers, hatten Mühe den Überblick zu behalten. Am Ende waren alle Tüten verteilt. „Das habe ich mir nicht so vorgestellt, dass der Andrang so groß sein wird“, sagt Holger Ahlers im Anschluss. Doch die Freude überwiegt, den Bedürftigen in Bad Säckingen ein schönes Weihnachtsfest zu bieten.