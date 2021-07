von Michael Röber

Unverhofft kommt oft, so jedenfalls sagt es der Volksmund. Was ich allerdings letzte Woche erlebte, war zwar unverhofft, passiert mir in Berlin aber nicht oft. Aber es erfreute mich und meinen Berliner Besuch umso mehr. Aber von Anfang an: Vor dem neuen „alten“ Schloss stehend, erklärte ich unserem Gast Heike und ihrem Burkhart gerade meine Ansichten zum Wiederaufbau dieser durchaus gelungenen aber nicht von allen Berlinern begrüßten Rekonstruktion. Plötzlich hupte neben uns ein Auto.

Warum auch immer, wir wissen es nicht? Auf jeden Fall drehten wir uns um und sahen nur noch das Heck eines Wagens mit SÄK-Kennzeichen. Welch ein Freude, ein Auto aus meiner zweiten Heimat. Und auch noch mit neuem Identifikations-Kennzeichen. Auch Heikes Augen glitzerten vor Freude. Kein Wunder, ist sie doch gebürtige Säckingerin, die heute im Münsterland wohnt.

Schöne Zeit in Bad Säckingen

Auch in mir kam Wehmut auf, war ich doch gesundheits- und coronabedingt schon zwei Jahre nicht mehr bei unserem Sohn in der Trompeterstadt zu Besuch. 23 Jahre lebte ich bis 2013 mit meiner Familie sehr zufrieden in der schönen Scheffelstadt. Wenn ich damals aus Bad Säckingen zum Besuch unserer Tochter nach Berlin mit meinem WT-Kennzeichen „einreiste“, wurde ich oft gefragt: WT – woher ist das denn?? Vielleicht können meine Berliner mit einem SÄK-Schild mehr anfangen.

Aber kurzum: Die abklingende Corona-Lage erlaubt es, dass wir per Zug demnächst mit großer Vorfreude Bad Säckingen, unseren Sohn, Enkelin und manch gute Freunde wieder einmal am Hochrhein besuchen können. Und ich würde mich freuen, zukünftig noch mehr Besucher mit und ohne SÄK-Kennzeichen aus aus meiner zweiten Heimatstadt Bad Säckingen in Deutschlands Hauptstadt begegnen zu dürfen. Denn Berlin, det is imma ne Reise Wert!