Timon Schneider (34) aus Bad Säckingen war sechs Tage lang in New York auf der Fashion Week und hat dort die Models für die Shows auf dem Laufsteg frisiert. In einem Interview spricht der Friseur über seine Eindrücke.

Der Bad Säckinger Friseur Timon Schneider im Gespräch mit SÜDKURIER-Mitarbeiterin Susanne Eschbach. | Bild: privat

Herr Schneider, wie geht es Ihnen gerade?

Mit geht es gut. Ich bin wieder zu Hause und arbeite in meinem Salon. Aber für ein wirkliches Resümee zu den Erlebnissen in New York kann ich noch gar nicht ziehen. Dazu benötige ich noch etwas Zeit.

Timon Schneider auf der Nerw York Fashion Week Video: Timon Schneider

Sie sind mit einer Gruppe aus 33 Leuten nach New York gereist. Sind Sie auch die ganze Woche zusammen geblieben?

Nein, die Gruppe ist nicht die ganze Zeit zusammengeblieben. Wir waren zwar alle im gleichen Hotel untergebracht, sind tagsüber aber an verschiedene Orte eingeteilt worden. Wir haben uns jeden Morgen teilweise schon um 5 Uhr morgens getroffen und sind von einem Team-Leader eingeteilt worden.

Bereit für den Auftritt. | Bild: Timon Schneider

Die Fashion Shows haben nicht an einem Ort stattgefunden. Je nach Wunsch des Designers war es ein Opernhaus, eine Industriebrache, ein Hinterhof oder ein pompöser Raum.

Timon Schneider (rechts) und Gary Baker. | Bild: Gaby Günther/PRessePRojekte.de |

Je nachdem, was der Designer für die Vorstellung seiner Mode passend fand.

Wir sind dann auf die verschiedenen Orte verteilt an die Orte und ab morgens um 6 Uhr ging die Arbeit los.

Das klingt nach Stress und Zeitdruck.

Je nachdem konnte es sogar sein, dass wir nur an einem Model angefangen haben zu frisieren und an einen anderen Ort fahren mussten. Die angefangene Frisur musste dann von jemand anderem fertiggemacht werden. Es kam aber auch vor, dass aus Zeitgründen mehrere Stylisten an einem Model arbeiten mussten.

Das war dann der Moment, wo jeder sein Ego zurückstellen musste. Denn es ging um das Ganze und dass der Designer die Frisur am Ende absegnet. Jedes Model musste die gleiche Frisur haben, da durfte es keine Befindlichkeiten des einzelnen Stylisten geben. Allein der Designer hat das Sagen.

Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Schließlich trifft eine Gruppe Stylisten aufeinander, die sich vorher noch nie begegnet sind, mit unterschiedlichem Ehrgeiz. Wie funktioniert das, ohne das man sich in diesem Fall sprichwörtlich in die Haare gerät?

Das ist ein Punkt, der mich beeindruckt hat. Obwohl wir nicht die gleiche Sprache gesprochen und uns oft nur mit Händen und Füßen ausdrücken konnten, hat es funktioniert. Es wusste einfach jeder, was er zu tun hatte. Das hat wirklich harmoniert, weil wir alle offen miteinander umgegangen sind.

Jetzt haben Sie die schönsten Models der Welt aus nächster Nähe gesehen. Was war Ihr Eindruck?

Das Individuelle war gefragt. Es gab Curvy-Models, dann natürlich die überschlanken Frauen und Männer oder viele Transgender Models. Ich bin froh, dass es in der Modewelt inzwischen so abwechslungsreich zugeht und kein falsches Bild mehr vermittelt wird.

Wie müssen wir uns das alles vorstellen? Haben Sie den ganzen Tag bis abends nur frisiert oder hatten Sie auch Zeit für anderes?

Es gab pro Tag mehrere Shows. Ich durfte mir aussuchen, wie viele Shows ich frisieren möchte. Oft habe ich mich nur für eine Show entschieden, denn ich wollte die Zeit in New York auch dafür nutzen, mit die Stadt anzusehen.

Der große Moment: Die Models auf dem Catwalk. | Bild: Timon Schneider

Und was waren da Ihre Eindrücke?

Beeindruckend, aber nicht schön. Ich habe die Metropole als beängstigend empfunden, weil immer sehr viel los und es daher immer laut und hektisch war. Die Menschen dort waren oft ausdruckslos wie Zombies unterwegs und es war beängstigend, wie viel Elend es dort zu sehen gibt.

Nun, Sie waren ja nicht nur bei der Fashion Week, um die Luft der großen weiten Welt zu schnuppern. Sie wollten auch Ihre Taschen für das Friseurhandwerkszeug vorstellen. Wie ist es gelaufen?

Ich bin zufrieden. Viele – besonders die Friseure aus Deutschland – haben bereits mit meinen Taschen gearbeitet. Ich hatte auch ein Gespräch mit dem Art-Director. Ich war an einem Ort, wo nicht jeder hinkommt und ich glaube, ich habe meine Zeit sinnvoll genutzt und mein Netzwerk ausgebaut.

Jetzt sind Sie wieder zurück in Deutschland und in Bad Säckingen in Ihrem Salon. Was haben Sie aus New York mitgenommen, was Sie künftig auch in Ihrem Salon anwenden möchten?

Auf jeden Fall diesen Teamgedanken, den ich jetzt noch mehr in den Salon bringen möchte. Unsere Kunden sollen spüren, dass wir nicht nur ein Haufen Individualisten sind, sondern ein Team, wo jeder für den anderen da ist. Das es auch in unserem Salon um das große Ganze geht.