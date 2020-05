von Helmut Kohler

Am Montag, 11. Mai, beginnt mit den Eisheiligen eine Wetter-Singularität, in denen es nach alten Bauernregeln die letzten Fröste und Bodenfröste geben soll. Und tatsächlich scheint sich nach den aktuellen Vorhersagen pünktlich zum Start der Eisheiligen ab Montag erneut kühlere und feuchtere Luft in Bad Säckingen durchzusetzen. Der Einbruch der kälteren Luft wäre dann ja im Bereich der Eisheiligen, die vom 11. bis 15. Mai Einzug halten durchaus passend.

Der Autor Helmut Kohler, Hobbymeteorologe aus Schwörstadt, zeichnet seit 1997 die Wetterdaten am Hochrhein auf. Dazu hat er zwei eigene Wetterstationen. Zusätzlich betreut er auch die Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Für den SÜDKURIER gibt Kohler in regelmäßigen Abständen einen Einblick in seine Wetterstatistik und wagt ab und zu auch eine Vorhersage. Die Daten seiner Wetterstation sind auch im Internet nachzulesen:

Mit Mamertus am 11. Mai, Pankratius 12. Mai, Servatius 13. Mai, Bonifatius 14. Mai und Sophie 15. Mai entstand aus der jahrhundertealten landwirtschaftlichen Erfahrung mit Frühjahrsfrösten die Überlieferung der Eisheiligen.

Hochrhein Damit die Brille trotz Mundmaske nicht beschlägt: Vier Profi-Tipps für mehr Durchblick Das könnte Sie auch interessieren

Vorweg sei gesagt, das Wetter hält sich nicht an diese Eisheiligen und zudem sind sie eigentlich nach einer Kalenderreform von Papst Gregor im Mittelalter eigentlich rund elf Tage später. Deshalb sind im gesamten Mai noch Bodenfröste möglich. „Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist“. Gärtner schwören auf diese Bauernregel, denn erst danach sollte man empfindliche Pflanzen ins Freie setzen.

Bad Säckingen Patient Bergsee muss „beatmet“ werden Das könnte Sie auch interessieren

In den vergangenen Jahren zeigten sich die Eisheiligen nur noch alle sechs Jahre, während sie vor etwa 100 Jahren in sieben von zehn Fällen registriert wurden. Oft war es die letzten Jahre sommerlich warm oder sogar heiß, so verzeichneten wir 1998 sowohl an Mamertus, Pankratius wie auch an Servatius, sowie 2015 an Pankratius Temperaturen von über 30°C, aus den „Eisheiligen“ wurden „Heiss- oder Schweissheilige“.

Grafenhausen Viele Vögel brüten bereits: Nabu ruft zu Zählaktionen auf Das könnte Sie auch interessieren

Am Hochrhein machten sich die Eisheiligen seit 1997 in folgenden Jahren bemerkbar: 2003 am 15./16. Mai, 2004 am 23. Mai, 2005 am 11. Mai und nach einer siebenjährigen Pause 2012 sogar mit minus 0,3°C Luftfrost am 17. Mai, was zugleich der späteste Frosttag seit Aufzeichnungsbeginn 1997 bedeutet, 2014 gab es keinen Bodenfrost, aber im Schnitt waren sämtliche fünf Eisheiligentage 4°C zu kalt und 2015 hatten wir an der kalten Sophie Nachmittagstemperaturen um 8°C.