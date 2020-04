von Thomas Wehrli

Es war ein Schock für die Nordwestschweiz: Novartis kündigte im September 2018 an, schweizweit innerhalb vier Jahren 2150 Stellen abzubauen. Allein 700 davon am Standort Stein. Bis heute wurden im Werk Stein im Rahmen der Restrukturierung 132 Stellen abgebaut, durch Kündigungen und Frühpensionierung und Abteilungswechsel. Jetzt setzt das Unternehmen betriebsbedingten Kündigungen im Zuge der Corona-Krise fürs erste aus. Novartis kennt beim laufenden Restrukturierungsprozess ein zweistufiges Vorgehen.

Stein Der Pharmakonzern Novartis verschiebt am Standort Stein gegenüber von Bad Säckingen mehrere Hundert Arbeitsplätze Das könnte Sie auch interessieren

Betroffene Mitarbeiter erhalten vier Monate vor der Kündigung eine Ankündigung und werden nach der Kündigung für sechs Monate freigestellt.

Bad Säckingen Rehaklinik bündelt Strategien, um durch die Corona-Krise zu kommen Das könnte Sie auch interessieren

Seit dem Start des Restrukturierungsprogramms hat Novartis am Standort Stein 91 Vorankündigungen ausgesprochen. Bei 30 Mitarbeitenden läuft die Frist derzeit. Bei all jenen unter ihnen, bei denen die Frist im März oder April abläuft, wartet Novartis wegen der Corona-Krise mit der Kündigung zu, wie CEO Vas Narasimhan in einem Interview in der „Sonntagszeitung“ sagte. Man habe sich aus verschiedenen Gründen für die Aussetzung von restrukturierungsbedingten Kündigungen entschieden, sagt Mediensprecher Daniel Zehnder. „Der wichtigste ist, dass die Covid-19- Krise für unsere Mitarbeitenden sowohl privat als auch geschäftlich große Herausforderungen mit sich bringt.“ Man wolle die Mitarbeitenden in dieser Situation nicht noch zusätzlich belasten.

Verzicht auf Kündigungen auch im Mai?

Ob es weitere Verlängerungen der Vorankündigungsfristen und allenfalls auch der laufenden Kündigungsfristen geben wird, sollte die Corona-Krise länger anhalten, ist laut Zehnder noch nicht entschieden. „Wir werden die Situation weiter beobachten und zur gegebenen Zeit bestimmen, ob wir weiter auf restrukturierungsbedingte Kündigungen verzichten.“ Im Werk Stein betrifft der Kündigungsaufschub aktuell drei Mitarbeitende. Anders verfährt Novartis bei Vorankündigungen; sie können trotz Corona-Krise weiterhin ausgesprochen werden. In Stein betrifft dies zwei Mitarbeitende. „Erst mit der Übergabe der Vorankündigung qualifizieren sich die von Restrukturierung betroffenen Mitarbeitenden für die Leistungen des Sozialplanes“, erklärt Zehnder. Daher sei ein Aufschub der Vorankündigung nicht immer im Interesse der Mitarbeitenden. Man prüfe jedoch laufend, ob die Vorankündigungsfristen verlängert werden sollten.