von Bernadette André

„Die Stadt hat‘s vergeigt. Die Geschichte gehört umgeschrieben. Der Trompeter ist in Wahrheit ein Geiger.“ Regisseurin Renate Kraus, die die Satire auf das Scheffel­sche Trompeterstück mit viel Witz und Ironie inszeniert hat, wendet sich gleich zu Anfang höchstpersönlich ans Publikum der Freiluftaufführung im Schlosspark. Und dann heißt es: Bühne frei für die wahre Geschichte von Peter Trom, dem Trom, Peter. Zu zünftigen Westernklängen reitet der Jüngling mit der Geige im Säckchen und einem prachtvollen Umhang angetan (gespielt von Dennis Affeldt) mit dem Steckenpferd in den Hotzenwald. Vom Rickenbacher Pfarrer und der braven Magd Hannele bekommt er den Tipp, sich zum Fridolinsfest nach Säckingen zu begeben. Dort erblickt er das liebliche Schlossfräulein Margarethe (wunderbar schmachtend gespielt von Anne-Kathrin Ragusa) und die Geschichte nimmt ihren Lauf.

Anne-Kathrin Ragusa schlüpft blitzschnell auch in andere Frauenrollen, wie hier als Standartenträgerin bei der Fridolinsprozession. Rechts: Gerald Hacker als Säckinger Wirt und Dennis Affeldt als Peter Trom. | Bild: Bernadette André

In Säckingen beäugt Kater Hiddigeigei – Detlef Bengs erklimmt als graubärtiger Kater einen Schiedsrichterstuhl – von oben herab und mit französischem Akzent das geschäftige Leben der Kleinstädter: „Kleinkrämer, Kleingeister, Wichtigtuer“. „Oh, da kommt ein fremder Reiter, er ist ein Geck, man siehts an seine Kleider,“ giftet er, als Peter in aufgeblasener Pose in Säckingen eintrifft. Begleitet von thematisch passenden Popsongs, entwickelt sich vor dem Hintergrund der von Werner Dietz gemalten Bühnenbilder mit Hotzenwälder Tanne, Fridolinsmünster und Schloss Schönau, die Liebesgeschichte, in Reimen vorgetragen von Helmut Kaltenbach als Erzähler in rotem Jackett. Das Publikum fängt begeistert jeden Witz und jede Ironie auf.

Die Rock‘n‘Roll Einlage von Schlossfräulein und Geiger beim Volksfest ist ihm genauso einen Extraapplaus wert, wie der von „Born to be Wild“ begleitete Auftritt des Halbstarken Damian von Wildenstein mit Tretroller und in Rockerkluft, ebenfalls von Dennis Affeldt gespielt. Siegesgewiss scharwenzelt er zum Titel „Sex Bomb“ um Margarethe herum, die ihm zwar versprochen wurde, aber nichts von ihm wissen will. Gerald Hacker im Jogginganzug mit schicken weißen Manschetten muss sich als Gicht geplagter, grantelnder Freiherr mit den aufständigen Salpeterern herumschlagen. Er jagt Peter aus dem Schloss und Margarethe versinkt in Liebeskummer. In Rom treffen sie sich wieder. Peter ist jetzt auch von blauem Blute: „Der Papst persönlich hat gerichtet.“ Die beiden kehren zurück ins Städtchen und bekommen letztendlich doch den väterlichen Segen: „Dann nehmt sie. Mitsamt der Mitgift-Truhe habt ihr sie und ich hab Ruhe.“ Das Publikum bedankte sich mit fröhlichem Applaus.