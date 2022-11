von Michael Gottstein

139 Paar Damenschuhe werden ab Freitag, 25. November, im Schlosspark zu sehen sein. Deren Präsentation ist ein unübersehbarer und zugleich bedrückender Hinweis auf ein gesellschaftliches Problem, das teilweise immer noch im Dunkeln liegt: Jedes Paar steht nämlich für eine der 139 Frauen, die 2020 in Deutschland an der von Männern ausgegangenen Gewalt verstorben sind. Auch andere Orte in der Region beteiligen sich an der Aktion „Orange the World“.

Verantwortlich ist der Zonta-Club Bad Säckingen-Hochrhein in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Hochrheinmuseum. Unterstützung zugesagt haben die Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Die Aktion ist ein Teil des internationalen Netzwerks der Zonta-Clubs, die vom 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, ein klares Zeichen setzen: „Zonta says No to violence against women“.

Die Aktion Am Freitag, 25. November, beginnt um 17 Uhr die Veranstaltung „Orange the world“ im Schlosspark. Es sprechen Bürgermeister Alexander Guhl, die Präsidentin des Zonta-Clubs Bad Säckingen-Hochrhein, Rita Rauter, und der Menschenrechtsexperte Frank van Veen. Die Damenschule sind bis zum 10. Dezember ausgestellt.

Waren im vergangenen Jahr zahlreiche Gebäude und Wahrzeichen mit orangerotem Licht bestrahlt worden, um die Öffentlichkeit wachzurütteln, wird es als Folge der Energiekriese in diesem Jahr keine Illuminationen in der Region geben. „Wir werden leuchten, aber auf andere Weise“, erklären Rita Rauter und Maria von Kageneck, die Präsidentin und Ex-Präsidentin des Zonta-Clubs Bad Säckingen-Hochrhein.

129 Gewaltopfer – Nur die Spitze des Eisbergs

Die Teilnehmenden werden am Freitag, 25. November, mit orangeroten Schirmen und Lampions erscheinen, die den abendlichen Schosspark ab 17 Uhr in orangerotes Licht tauchen. Das Rondell, in dem die Damenschuhe aufgetürmt sind, wird mit orangefarbenen Streifen markiert. Die Schuhe werden bis zum 10. Dezember zu sehen sein. Ergänzt wird die Ausstellung durch Infotafeln.

Die 139 verstorbenen weiblichen Gewaltopfer stellen aber nur die absolute Spitze des Eisbergs dar. „Die Dunkelziffer ist in diesem Bereich sehr hoch, weil viele Gewaltopfer als Unfallopfer ausgegeben werden“, so Rita Rauter. „Man schätzt, dass jede dritte Frau in ihrem Leben Gewalterfahrungen macht“, ergänzt Maria von Kageneck.

Im vergangenen Jahr wurde für die Aktion „Orange the World“ unter anderem das Trompeterschloss orange angestrahlt. Darauf wird in diesem Jahr aus Energiespar-Gründen verzichtet. Bild: Archiv | Bild: Susanne Eschbach

„Das Thema ist nicht angenehm, aber es ist notwendig, sich damit zu beschäftigen“, meint Martina Kupczynski, die stellvertretende Leiterin des Tourismus- und Kulturamt. Dort und im Schloss Schönau sollen Broschüren des Hilfstelefons in verschiedenen Sprachen und in leichter Sprache ausgelegt werden. Gerne beteiligt sich auch das Hochrheinmuseum: „Es ist nicht nur ein Ort des Sammelns, Forschens und Ausstellen, sondern auch ein lebendiger Begegnungsort, daher werden wir gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen“, so die Leiterin Jasmin Rauhaus-Höpfer.

Der Zonta-Club bietet seit rund 20 Jahren Selbstverteidigungskurse für Frauen und Mädchen an sowie Kurse, um deren Selbstbewusstsein zu stärken. „Jede kann sich wehren“, versichern die amtierende und ehemalige Präsidentin. „Und es ist sehr traurig, dass oft auch Behinderte Opfer von Übergriffen werden“, so Rita Rauter.