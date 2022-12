Das Angebot an Betreuungsplätzen in den den Bad Säckinger Kindergärten kann nach wie vor nicht die Nachfrage decken. Und dies trotz der Inbetriebnahme des neuen Campus-Kindergartens im vergangenen Jahr.

„Von den 61 Kindern auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz wünschen viele Eltern die Aufnahme ihres Kindes in einer Einrichtung in der Kernstadt. Dies zeigt auf, dass in der Kernstadt Kindergartenplätze fehlen“, erklärte Claudia Götz, Referentin für Kindergartenwesen in der Stadtverwaltung, am Montag im Gemeinderat. Gegenüber dem Vorjahr ist die Warteliste damit um neun Kinder angewachsen.

Auch die Warteliste für einen Krippenplatz ist für das Kindergartenjahr 2022/23 gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen. Auf der Warteliste stehen für das Kindergartenjahr 2022/23 noch 40 Kinder. Für den Zeitraum von April 2023 bis Juni 2023 wurden zudem zehn weitere Kinder für einen Krippenplatz angemeldet, die vorläufig noch auf einer Warteliste geführt werden müssen.

Nachfrage nach Ganztagesplätzen steigt

Neben der Nachfrage nach Plätzen mit verlängerten Öffnungszeiten hat auch die Nachfrage nach Ganztagesplätzen zugenommen. „Diese Entwicklung erweist sich als besonders problematisch, da es schwierig ist, Fachkräfte für die Nachmittagsbetreuung zu finden“, so Götz. So können in der Kita St. Vincentius derzeit aufgrund von fehlendem Fachpersonal die zur Verfügung stehenden zehn U3-Ganztagesplätze nur als Plätze mit verlängerten Öffnungszeiten angeboten werden. „Fachkräftemangel bleibt unser größtes Problem“, so Götz. Teilweise reagieren die Einrichtungen mit der Reduzierung der Öffnungszeiten, bei anderen bleiben Kindergartenplätze unbesetzt.

Künftig noch längere Wartelisten?

„Es ist zu befürchten, dass sich die Situation weiter zuspitzen wird, und sich die Warteliste nochmals verlängern wird“, ist Götz wenig optimistisch. SPD-Sprecher Stefan Muster regte an, dass die Stadt selbst Personal für die Kindergartenträger suchen kann. Tatsächlich ist ein Image-Video für die Homepage in Planung, in dem für die Stadt und seine Kindergärten geworben werden soll. um potenzielle Erzieherinnen anzulocken. CDU-Stadtrat Michael Maier betonte, der Fachkräftemangel bei Erziehern sei kein spezielles Bad Säckinger Problem, sondern bundesweit bekannt. Ute Macht (Grüne) sah die Stadt dagegen angesichts des Potenzials des Sisslerfelds, auf dem 10.000 Arbeitsplätze entstehen sollen und des daraus resultierenden Wachstums der Stadt „am Anfang einer Riesen-Misere.“

