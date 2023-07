Langsam fahren: Mitarbeiter des Technischen Dienstes der Stadt haben am Freitag in der Fußgängerzone in der Bad Säckinger Innenstadt große Banner aufgehängt. Sie weißen darauf hin, dass Radler in der Fußgängerzone nur Schritt-Tempo fahren dürfen. Hintergrund: Es habe gelegentlich Beschwerden gegeben, wonach Fahrradfahrer immer mal wieder durch die Fußgängerzone rasen, teilte Ordnungsamtsleiter Uwe Böhler mit. Teilweise seien die Klagen von Fußgängern auch berechtigt, so Böhler.

Engstellen sind Gefahrenstellen

Denn gerade an Engstellen berge ein zu schnelles Fahren Gefahren. Fußgänger, gerade auch verkehrsschwache Verkehrsteilnehmer wie Senioren oder Kleinkindern, dürften darauf vertrauen, dass sie sich im geschützten Bereich der Fußgängerzone auch frei bewegen können.

Eigentlich seien in Fußgängerzonen gar keine Fahrräder erlaubt, so Ordnungsamtsleiter Böhler, Bad Säckingen habe aber als fahrradfreundliche Kommune das Radfahrern erlaubt – aber eben nur mit Schrittgeschwindigkeit.

Auch Holzbrücke ist Fußgängerzone

Das abgebildete Foto ist in der Rheinbrückstraße nahe der Holzbrücke entstanden. Böhler weist darauf hin, dass auch die Holzbrücke zur Fußgängerzone gehöre. Daher gelte auch dort Schrittgeschwindigkeit. Böhler: „Gerade auf der Holzbrücke ist ein rücksichtsvolles Miteinander und eine mäßige Geschwindigkeit von Fahrradfahrerin wichtig, da wir dort natürlich beengte Verhältnisse haben.“

Glücklicherweise sei es bislang nur zu Beschwerden, aber noch nicht zu nennenswerten, aktenkundigen Unfällen zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern in der Fußgängerzone gekommen, fügt Böhler hinzu.

Der Gemeindevollzugsdienst werde in der Fußgängerzone auch die Einhaltung kontrollieren, informiert Böhler. Gleichwohl würden hier keine Radargerät aufgestellt, es handelt sich um Sichtkontrolle. Und in der Regel werde es der Ordnungsdienst auch bei einem „verkehrserzieherischen Gespräch“ belassen. Aber es bleibe natürlich nicht immer bei einer mündlichen Verwarnung, schränkt Böhler ein. Wenn die Geschwindigkeit auffällig hoch sei, gelte auch ohne technische Messung die Aussage eines Polizei- oder Gemeindevollzugsbeamten. Böhler: „Aber zunächst setzen wir auf aufklärende Maßnahmen und auf das Mitmachen der Bürger.“