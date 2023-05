Die Becken sind gefüllt, aber das Wasser liegt noch ruhig da. Auch die Liegewiese ist frisch gestutzt, aber Handtücher sind noch keine ausgebreitet. Ab der kommenden Woche ändert sich das. Dann kehrt das Leben zurück in die Freiluft-Schwimmbecken am Hochrhein. Die meisten Freibäder planen den Saisonstart für Mitte Mai.

Bis die Bäder öffnen, treffen die hiesigen Bademeister die letzten Vorbereitungen. Welches Freibad wann und zu welchen Preisen öffnet, zeigt unsere Übersicht:

Das Waldbad Bad Säckingen öffnet am 13. Mai 2023

Mit dem neuen Schwimmerbecken aus Edelstahl lockt das Waldbad ab Samstag, 13. Mai, wieder seine Besucher an.

Das 50-Meter-Becken des Bad Säckinger Waldbads ist bereits mit Wasser gefüllt. | Bild: Richard Kaiser

Was kostet der Eintritt ins Waldbad?

Die Einrittspreise sind gestiegen. Ein Tagesticket im Waldbad kostet für Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt (Rentner und Schwerbeschädigte) 3,50 Euro. Für Jugendliche (Schüler, Studenten, Sozialhilfeempfänger) sind es 2,50 Euro. Eine Zehnerkarte gibt es für Erwachsene für 28 Euro, ermäßigt für 24 Euro und für Jugendliche für 12 Euro. Die Saisonkarte kostet in den jeweiligen Kategorien 100 Euro, 90 Euro und 60 Euro. Für Familien gibt es das Tagesticket für 10 Euro oder eine Saisonkarte für 150 Euro. Die Stadtwerke Bad Säckingen GmbH bietet ihren Stromkunden auf die Jahreskarten Erwachsene, ermäßigt und Familienkarte einen Sonderrabatt von fünf Euro und auf die Jahreskarte für sozial Bedürftige einen Sonderrabatt von 30 Euro.

Wann ist das Schwimmbad in Bad Säckingen geöffnet?

Ab dem Öffnungstag wird das Waldbad jeden Tag von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Wer das neue Schwimmerbecken in vollen Zügen ausnutzen will, kann das immer dienstags tun, dann öffnet das Bad für Frühschwimmer bereits um 8 Uhr. Bei extrem schlechtem Wetter behalten sich die Stadtwerke vor, das Waldbad zu schließen. Telefonische Auskunft gibt es unter 07761 7499.

Das Gartenstrandbad Laufenburg (D) öffnet am 12. Mai 2023

Im Gartenstrandbad Laufenburg/D beginnt die Saison am Freitag, 12. Mai, und endet je nach Wetter Mitte September.

Im Bild das Gartenstrandbad in Laufenburg. (Archivbild) | Bild: Charlotte Fröse

Was kostet der Eintritt ins Laufenburger Schwimmbad?

Einzelkarten für Kinder und Jugendliche kosten 2 Euro, für Erwachsene 3,50 Euro, Einzeleintritt nach 17 Uhr 2,50 Euro. Dutzendkarten für Kinder, Jugendliche und ermäßigt kosten 20 Euro, für Erwachsene 35 Euro. Saisonkarten für Kinder, Jugendliche von 6 bis 16 Jahren und ermäßigt kosten 36 Euro, für Erwachsene / Jugendliche ab 17 Jahren 60 Euro. Die Ergänzungskarte, die nur in Verbindung mit der Saisonkarte gilt und den Eintritt ins Murger Naturerlebnisbad ermöglicht, kostet für Kinder und Ermäßigte 15 Euro für Erwachsene 24 Euro. Die Familienkarte für den Einzeleintritt kostet 7 Euro, für die Saison 144 Euro, die Ergänzungskarte für Familien kostet 42 Euro.

Wann ist das Freibad in Laufenburg geöffnet?

Die Öffnungszeiten für die anstehende Saison sind täglich von 8 bis 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter (Regen, Temperaturen unter 20 Grad) wird das Bad um 12 Uhr geschlossen und nochmals von 17 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Badi Laufenburg/CH (Archivbild). | Bild: AZ

Das Gartenbad Laufenburg (CH) öffnet am 13. Mai 2023

Einen Tag nach dem deutschen Freibad, öffnet am Samstag, 13. Mai auch das Gartenbad im Schweizerischen Laufenburg. Die Saison endet am 15. September.

Was kostet der Eintritt ins Gartenbad Laufenburg/CH?

Ein Tageseintritt für Erwachsene kostet hier 8 Schweizer Franken, für Auszubildende, Studierende oder Militärdienstleistende kostet der Eintritt 4,5 Schweizer Franken, Kinder und Jugendliche (6-16 Jahre) zahlen 3 Schweizer Franken.

Weitere Gebühren können für Schließfächer, Parkplätze und das Ausleihen von Liegestühlen und Sonnenschirme entstehen.

Wann hat das Schwimmbad in Laufenburg/CH geöffnet?

Die Öffnungszeiten: Von 12. bis 31. Mai, 10 bis 18 Uhr, von 1. Juni bis 31. August bis 20 Uhr und vom 1. September bis 15. September bis 18 Uhr. Bei schlechter Witterung von 10 bis 13 Uhr, wobei der Badebetrieb reduziert oder eingestellt werden kann.

Das Naturerlebnisbad Murg öffnet im Mai 2023

Im Naturerlebnisbad MuRheNa Murg beginnt die Saison voraussichtlich am Samstag, 13. Mai und endet Mitte September.

Das Murger Schwimmbad (Archivbild) | Bild: Brigitte Chymo

Was kostet der Schwimmbad-Eintritt in Murg?

Die Eintrittspreise orientieren sich an der vergangenen Saison: Einzelkarten für Kinder, Jugendliche und ermäßigt kosten 2 Euro, für Erwachsene 3,50 Euro. Abendkarten für Erwachsene ab 17 Uhr kosten 2,50 Euro. Dutzendkarten für Kinder, Jugendliche und ermäßigt kosten 20 Euro, für Erwachsene 35 Euro. Saisonkarte für Kinder, Jugendliche und ermäßigt 36 Euro, für Erwachsene 60 Euro. Die Ergänzungskarte, die nur in Verbindung mit der Saisonkarte gilt und den Eintritt ins Laufenburger Gartenstrandbad ermöglicht, kostet 15 Euro für Kinder und Jugendliche und 24 Euro für Erwachsene. Die Familienkarte für den Einzeleintritt kostet 7,00 Euro, für die Saison 144 Euro, die Ergänzungskarte für Familien kostet 42 Euro.

Wann ist das Naturerlebnisbad geöffnet?

Die Öffnungszeiten bis Ende Juni: Dienstag bis Freitag von 11-19 Uhr, Samstag und Sonntag 10-19 Uhr. Montags bleibt das Bad geschlossen. Ab Juli werden die Öffnungszeiten wahrscheinlich erweitert und der Schließungstag wird dann wohl auch entfallen.

Das Freibad Albbruck soll Mitte Mai 2023 öffnen

Der Saisonstart in Albbruck steht und fällt mit den Temperaturen. Bei schönem Wetter ist der Saisonstart am Samstag, 13. Mai geplant und das Ende Mitte September.

Schwimmbad Albbruck (Archivbild). | Bild: Doris Dehmel

Was kostet der Schwimmbad-Eintritt in Albbruck?

Einzelkarten für Kinder und Jugendliche kosten 2 Euro, für Erwachsene 4 Euro, Abendkarten für Erwachsene ab 18 Uhr 2 Euro. Dutzendkarten für Kinder, Jugendliche und ermäßigt 20 Euro, für Erwachsene 40 Euro. Saisonkarten für Kinder, Jugendliche von 6 bis 16 Jahren / Ermäßigte kosten 40 Euro, für Erwachsene / Jugendliche ab 17 Jahren 80 Euro.

Wann ist das Freibad Albbruck geöffnet?

Die Öffnungszeiten: Das Freibad in Albbruck öffnet im Mai und im September von 9 bis 19 Uhr, von Juni bis August gelten die verlängerten Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr.

Der Aqua-Treff Todtmoos

Das Freibad Aqua-Treff in Todtmoos soll am Pfingstsamstag, 27. Mai, seine Pforten für Besucher öffnen. Dies gab Bürgermeister Marcel Schneider in der letzten Sitzung des Gemeinderates auf Nachfrage aus der Bürgerschaft bekannt. Seit Wochen arbeite der Bauhof und die Verwaltung auf die Eröffnung des beheizten Freibades hin, so Schneider. Die Eintrittspreise sollen stabil bleiben und nicht erhöht werden. Der Bürgermeister erklärte weiter, dass der Kiosk im Freibad in der bisherigen Form weiter betrieben wird.

Die Öffnungszeiten wurden von 10 Uhr bis 18.30 Uhr festgelegt. Montags ist das Freibad geschlossen.

Freibad Todtmoos (Archivbild). | Bild: Andreas Böhm

Was kostet der Schwimmbad-Eintritt in Todtmoos?

In der kommenden Saison kostet die Einzelkarte wie im Vorjahr für Erwachsene mit 4 Euro. Kinder bezahlen 2,50 Euro.

Das Wehrer Schwimmbad Parkbad öffnet am 18.Mai 2023

Das Wehrer Freibad öffnet am Himmelfahrtstag, 18. Mai, in die neue Saison.

Parkpad Wehr (Archivbild) | Bild: Kerckhoff Jörn

Wann ist das Freibad in Wehr geöffnet?

Öffnungszeiten: Das Parkbad ist täglich geöffnet von 10 Uhr bis 20 Uhr, mittwochs sogar schon ab 7 Uhr. An Schlecht-Wetter-Tagen von 10 Uhr bis 13 Uhr und von 17 Uhr bis 20 Uhr mittwochs ebenfalls schon ab 7 Uhr.

Was kostet der Eintritt ins Wehrer Freibad?

Eintrittspreise: Die Tageskarte kostet für Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, für Kinder von sechs bis einschließlich 13 Jahren 2,50 Euro. Saisonkarten kosten 90, 60 und 50 Euro. Außerdem gibt es eine Familiensaisonkarte für 150 Euro.

Das Schwimmbad Schwörstadt ist seit 30. April 2023 geöffnet

Die kleinsten waren in diesem Jahr die ersten: Das Freibad in Schwörstadt hat bereits seit 30. April geöffnet.

Was kostet der Eintritt und wann ist das Schwimmbad geöffnet?

Die regulären Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 20 Uhr. Schlechtwetterregelung: Bei einer am Vortag prognostizierten Tageshöchsttemperatur zwischen 15 und 20 Grad Celsius ist das Bad zu den Kernzeiten geöffnet. Diese sind zwischen 9 und 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Bei vorhergesagten Tageshöchsttemperaturen von unter 15 Grad bleibt das Bad den ganzen Tag geschossen.

Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Das Schwimmbad Schopfheim öffnet am 13. Mai 2023

Die Schwimmbadsaison wird am 13. Mai eröffnet und am 9. September 2023 beendet.

Was kostet der Eintritt und wann ist das Schwimmbad geöffnet?

Eintrittspreise: Tageskarte Erwachsene 4,50 Euro, 6 – 17 Jahre 3 Euro, Kinder unter sechs Jahre frei. Abendtarife günstiger. Die Jahreskarten kosten in der Saison 2023 für Erwachsene 90 Euro, ermäßigt 65 Euro, für Familien 180 Euro, Alleinerziehende 115 Euro. Infos und Vorverkauf online auf der Homepage.

Öffnungszeiten: Montag – Sonntag 9 Uhr bis 20 Uhr.

Freibad Zell

Das Zeller Freibad öffnet zum ersten Mal am Samstag, 20. Mai. Wie im Vorjahr sind die Karten über das Online-Portal der Stadt erhältlich.

Was kostet der Eintritt und wann ist das Schwimmbad geöffnet?

Eintrittspreise: Die Tageskarte für Erwachsene (ab 17 Jahren) kostet 4 Euro, ermäßigt (für Kinder von 7 bis 16 Jahren, Schüler, Auszubildende, Studenten mit entsprechendem Nachweis sowie Schwerbehinderte mit entsprechendem Nachweis) 2,50 Euro.

Öffnungszeiten: Das Bad hat montags bis sonntags von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten können wetterbedingt abweichen.