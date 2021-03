von Helmut Kohler

Jeden Frühling stellt sich für Landwirte und Gartenbesitzer die selbe Frage: Wann können wir das Feld bestellen, wann mit den Gartenarbeiten beginnen und wann beginnt die Vegetation nachhaltig zu wachsen? Hier gibt es durch Temperaturaufzeichnungen eine Entscheidungshilfe. Ein Wert der als eine zuverlässige Entscheidungshilfe gilt, ist die Grünlandtemperatur.

Bad Säckingen Bald Schnelltest für alle im Bad Säckinger Kursaal – auch für Auswärtige Das könnte Sie auch interessieren

Man summiert alle Tagesmitteltemperaturen seit Januar auf und wenn diese Grünlandtemperatur über 200 steigt, ist es Zeit für Garten- oder Feldarbeiten. Zur Berechnung der Summe werden nur die positiven Tagesmitteltemperaturen berücksichtigt und die Daten aus dem Januar werden nur zur Hälfte gewichtet, jene aus dem Februar zu 75 Prozent und die Daten aus dem März zu 100 Prozent. Der Tag, an dem die Grünlandsumme den Wert 200 erreicht, gilt als Start der Vegetationsperiode.

Bad Säckingen Ab sofort ist SÄK nicht nur auf dem Autokennzeichen zu haben Das könnte Sie auch interessieren

Obwohl es wieder einmal einen Winter wie früher gab, wurde bedingt durch die letzte frühlingshafte Februardekade am Abend des Montags, 15. März, also 15 Tage später als das winterlose letzte Jahr dieser erreicht. Den frühesten Grünlandtemperatur-Termin seit 1997 gab es übrigens 2007 schon am 28. Februar und den spätesten am 10. April 2013. Obwohl bis zum Wochenende noch Nachtfrost und Tagestemperaturen im einstelligen Bereich zu erwarten sind, ist die Bodentemperatur für die Gartenarbeiten bereit.