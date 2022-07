Bei der traditionellen Abschlussbesprechung am Sonntagabend waren sich die Vertreter von Musikverein und Radsportverein mit der Ortsverwaltung einig, dass die Hitzeschlacht am Wochenende laut den Organisatoren erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Da für das Dorffest nur noch zwei Wallbacher Vereine zur Verfügung standen, war trotz der Verkürzung auf zwei Tage ein erheblicher Mehraufwand zu bewältigen, ehe das erste Bierfass angeschlossen werden konnte. Es lief aber so gut, dass bereits am Samstagabend Bier nachgeordert werden musste.

Zum Nachmittagsprogramm der Kinder war die mit viel Liebe dekoriert Budenstadt gut besucht, was fast nahtlos in den Abend überging. Die traditionelle Tombola der Kath. Kirche, deren Erlös dem Kindergarten zugutekommt, meldete bereits am Abend „Alle Lose verkauft“.

Für alle erfreulich war die Tatsache, dass es neben wenigen Hitze-Alkoholausfällen zu keinem Zwischenfall auf dem Fest kam. Auch im Umfeld, wo sich immer einige Jugendgruppen mit eigener „Verpflegung“ treffen, lief der Abend relativ gesittet ab. Flaschensammler wären entlang des Rheines auf ihre Kosten gekommen. So hatten die aufräumenden Verein eine zusätzliche kleine Nebeneinnahme.

Auch Ortsvorsteher Fred Thelen zeigte sich zufrieden mit dem Naturparkmarkt. Bis in den beginnenden Sonntagnachmittag, als die Hitze immer größer wurde, riss der Besucherstrom nicht ab, so dass sich auch die Händler „dem Wetter entsprechend“ weitgehend zufrieden zeigten.

Wo ist das Bierfass?

Ein kleiner Vorfall blieb auch bis Sonntagabend mysteriös: Das von der Brauerei Rothaus gespendete Holzbierfass zur Markteröffnung am Sonntagmorgen war über Nacht verschwunden und musste durch „Zäpfle“ ersetzt werden. Das Fass konnte trotz intensiven Nachforschungen nicht mehr aufgefunden werden.

Die Vereine hatten es übereinstimmend am Samstagabend im verschlossenen Kühlwagen noch gesehen, doch am Sonntagmorgen blieb es verschwunden. So gab es in diesem Jahr erstmals ein rätselhaftes Ende des Wallbacher Dorffestes mit Naturparkmarkt.