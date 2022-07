von Bernadette André

Viel los war am Wochenende in Wallbach. Tausende hatten sich eingefunden um zwei Tage in der Flößergemeinde 50 Jahre Dorffest am Rhein zu feiern oder um über den zum 12. Mal stattfindenden Naturparkmarkt zu schlendern.

Gute Laune, gute Stimmung, gutes Essen: Ein wunderbarer Dreiklang beim Wallbacher Dorffest. | Bild: Bernadette André

Der wurde am Sonntagmorgen mit geballter Honoratiorenpräsenz eröffnet. Neben Ortsvorsteher Fred Thelen begrüßten Bürgermeister Alexander Guhl und Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller die Gäste in der Hauptstraße mit Freibier.

Zwei Vereine wirten

Das Dorffest selbst war in diesem Jahr wegen Corona nur in einer abgespeckten Version geplant worden: Nur zwei Vereine, der Rad-Sportverein und der Musikverein stemmten die Bewirtung alleine. Eine Mammutaufgabe angesichts der zahlreichen Gäste.

Auch der Musikverein Wallbach hatte viele fleißige Hände, die beim Bewirten unterstützten. | Bild: Bernadette André

Schon am Samstag bei der Eröffnung der Buden waren viele Besucher da. Das Familienprogramm startete um 16.30 Uhr mit einer Tanzaufführung der Kindergartenkinder. Rhythmisch mit Cajon und mit Gesang präsentierten sich die Grundschulkinder. „Unsre Schule hat einen Namen und sie sieht auch richtig klasse aus.“, sangen sie unter der Leitung von Musiklehrerin Birgit Bröker und zeigten so den Zuhörern ihre Freude über die schöne neu gestaltete Schulhausfassade, an der der Name „Flößergrundschule“ jetzt deutlich sichtbar zu lesen ist.

Sehr engagiert und fröhlich sangen die Kinder der Flößergrundschule. | Bild: Bernadette André

Danach wagten sich die jungen Schülerinnen und Schüler an durchaus große Themen und lieferten mit den mit viel Engagement vorgetragenen Liedern: „Karl der Käfer“ und „Eins, zwei drei!“, musikalisch aufbereitete Denkanstöße zum Schuljahresthema Umwelt- und Klimaschutz.

Premiere beim Dorffest hatte das Seniorenblasorchester der Bundesländer. Die Bläser aus ganz Deutschland, zu denen auch Heinz Thomann aus Wallbach gehört, nutzten die Gelegenheit ihre einwöchigen Aufenthalts in Wallbach und trugen mit volkstümlichen Klängen zum Festgeschehen bei.

Schallmeiengruß fällt aus

Wie so oft in letzter Zeit hatte Corona auch ganz akut Auswirkungen auf die Veranstaltung. Der fest eingeplante traditionelle Schallmeiengruß des RSV zur offiziellen Eröffnung durch Ortsvorsteher Fred Thelen musste wegen zahlreicher Krankmeldungen ausfallen. Zum ersten Mal überhaupt seit fünfzig Jahren!

Das Samstagabendprogramm wurde von der Band „7sins“ bestritten, die in der Region beliebt und als Garant für gute Stimmung bekannt ist.

Am Sonntagmorgen ab 11 Uhr herrschte in der Hauptstraße reges Treiben. An die vierzig Stände lockten die Besucher mit regionalen Produkten: Heimische Beeren und Früchte, Hochprozentiges, Honig und Marmeladen in allen Variationen oder unterschiedlichste Kräuter- und Salzmischungen konnte man erstehen.

Es durfte auch gekostet werden. Leckerer Honig aus dem Südschwarzwald. | Bild: Bernadette André

Auch in kunstvoller Handarbeit hergestellte Gegenstände aus Holz oder Produkte aus Alpakawolle wurden angeboten. Einem Korbflechter konnte man bei der Arbeit zuschauen.

Wie man aus Zunderpilzen vor langer Zeit Kopfbedeckungen fertigte, erfuhr man von Naturpark-Gästeführer Michael Peter. | Bild: Bernadette André

An den Ständen vom Naturpark Südschwarzwald und dem benachbarten Jurapark Aargau gab es zahlreiche interessante Informationen wie Wandertipps oder zum Anlegen von Wildblütenwiesen.

Auf dem Festgelände begrüßten derweil die Musikvereine Inzlingen und Hochsal die Besucher. Und am Nachmittag erfreute die Kindertanzgruppe des FC Wallbach das Publikum.