Bad Säckingen vor 1 Stunde

Wallbach war in der Blütezeit das Zentrum der Flößerei

Die Holzbrücke wird 450 Jahre alt: Wie war das Leben am Rhein damals und heute? Der Rhein war über die Jahrhunderte auch Handelsweg. In Wallbach hält heute noch die Flößergilde die Erinnerung an diese Ära wach.