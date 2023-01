von Gerd Leutenecker

Zum Selbstverständnis des Bad Säckinger Stadtteils Wallbach gehört ein gepflegter Neujahrsempfang. Hier traf am Freitag Ortsvorsteher Fred Thelen bei seinem Rückblick über knapp drei Jahre den passenden Ton. Das Dorfleben stand auch in der Corona-Zeit nicht still. Wallbach hat sich auf geänderte Herausforderungen eingelassen, manch Verschiebung von üblichen Terminen war nötig und gelegentlich musste unkonventionell reagiert werden.

Sternsinger, Hornbläserduo und Sportlerehrung – das Programm war an diesem Dreikönigstag in der Flößerhalle wie in den Jahren davor. Der Rahmen war allerdings noch an die Coronavorgaben angepasst, im Vorraum der Halle kam anders als früher Heimeligkeit nicht auf.

Evangelischer Stadtpfarrer Hans-Georg Ulrichs macht seinen Antrittsbesuch

Aus der Nachbargemeinde, dem aargauischen Wallbach, war Gemeindeammann Marion Wegner-Hänggi zum Empfang gekommen. Der neue evangelische Bad Säckinger Stadtpfarrer Hans-Georg Ulrichs machte seinen inoffiziellen Antrittsbesuch in Wallbach, was bei den zahlreich erschienenen Einwohnern recht positiv ankam.

Nicht angenommen wurde das Angebot an die Neubürger, beim Neujahrsempfang mit den örtlichen Funktionsträgern ins Gespräch zu kommen. Die anwesenden Ortschaftsräte hätten sich über ein Kennenlernen gefreut.

Die Kirchenglocken haben 2023 Jubiläum

Das Familienduo Karina und Heinz Thomann trug am Horn Melodien vor. Klassisch die Eröffnung mit „Süßer die Glocken nie klingen“ und dann eines der schweren Kegelduette von Mozart. Vater und Tochter Thomann spielten zum Schluss noch den Neujahrsmarsch auf. Heinz Thomann erinnerte in seinen erklärenden Worten daran, dass 2023 die Wallbacher Kirchenglocken ein Jubiläumsjahr haben.

Ortsvorsteher Thelen zückte da gleich seinen Kuli und notierte sich den Hinweis. Das ist Teil der Kommunalpolitik Wallbacher Prägung. Sehen und wahrnehmen was gewünscht und angesagt ist, hat auch die letzten drei Jahre funktioniert. Neuer Brunnenplatz, neue Bäume am Rheinuferweg, Verbesserungen am Verkehrsübungsplatz, neue Bushaltestellen, neuer Anstrich für die Grundschule und das Rathaus, aber auch als regionale Impf- und Teststation hat sich Wallbach bewährt. Thelen vergaß auch die hippen Fortschritte nicht, schließlich ist Wallbach der erste Stadtteil mit einer öffentlichen E-Auto-Ladesäule. Die Aktivitäten der Vereine und Institutionen wurden ausführlich gewürdigt.

Die diesjährige Ehrung der Wallbacher Sportler boten (von links) Mika Schrott, Luka Stocker, Kimi Schrott, Jonathan Kranz sowie die mit Verve auftretende Kunstradfahrerin Paula Weiß ihre Bühne vor heimischem Publikum. | Bild: Gerd Leutenecker

Die große Schar der Sternsinger in der Flößerhalle erinnerte an den namengebenden eigentlichen Anlass, den Dreikönigstag. Wie üblich wurden auch Sportler geehrt. Die junge Paula Weiß bekam erstmals ihre Bühne als Nachwuchshoffnung bei den Wallbacher Kunstradfahrerinnen. Caroline Wirth wurde in Abwesenheit wieder geehrt. Kimi Schrott, Jonathan Kranz, Mika Schrott und Lukas Stocker haben ihre Erfolge als Radballer wiederholt und der RSV Wallbach glänzte da bei den Sportvereinen wieder auf.