Das Dach des Kindergartens Wallbach wird jetzt saniert. Dem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung stimmte dem Gemeinderat diese Woche zu. Die Kosten werden sich nach laut Stadtverwaltung auf rund 225.000 Euro belaufen. Die Arbeiten seien nicht mehr aufschiebbar, sagte Stadtkämmerin Bettina Huber.

Das Dach des Kindergartens ist schon seit längerem undicht und wurde immer wieder notdürftig geflickt. Waltraut Wunderle, im Pfarrgemeinderat zuständig für die Belange des Kindergartens Wallbachs, machte diese Woche im Gemeinderat nochmals Druck. Die Sanierung des Daches sei überfällig, sagte sie, an vielen Stellen dringe Wasser ein. Wenn das nicht behoben werde, müssten ein bis zwei Gruppen geschlossen werden. Sie wisse, dass die Stadt klamm sei, sagte Waltraud Wunderle, aber in den kommenden Jahren werde auch nicht mehr Geld zur Verfügung stehen. Außerdem sprach die Pfarrgemeinderätin auch den geplanten Kita-Anbau an. Der müsse ebenfalls bald realisiert werden, erst dann sei der Kindergarten in etwa auf dem Mindeststandard.

In diesem Zusammenhang fragte sich Waltraut Wunderle außerdem, wie der Gemeinderat bei einem solchen Gebäudezustand die Erhöhung der Kindergartengebühr beschließen könne. Dieses Thema stand nämlich in der Sitzung an dem Abend ebenfalls auf der Tagesordnung.

Stadtkämmerin Bettina Huber konnte beruhigen. Die Sanierung könne noch in der laufenden Sitzung beschlossen werden. Die Arbeiten seien geplant, der Auftrag könne schnell vergeben werden, wenn der Gemeinderat grünes Licht gebe. Allerdings wird die Dachsanierung wesentlich teurer als zunächst geplant. Die explodierenden Baukosten zeigten auch hier Auswirkung. Statt der im Haushalt veranschlagten 125.000 Euro werde das Dach nun 225.000 Euro kosten. Deshalb müsse der ebenfalls für dieses Jahr geplante Anbau auf 2022 verschoben werden. Denn auch der wird teurer, die veranschlagten 200.000 Euro reichten bei weitem nicht aus, so Huber, die Verteuerung habe auch hier zu Kosten in Höhe von 350.000 Euro geführt.