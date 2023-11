„Romulus der Große“ lautet der Titel des Bühnenwerkes, das die Festspielgemeinde Bad Säckingen im kommenden Jahr aufführen wird. In die Vorfreude über das Stück mischt sich ein kleiner Wermutstropfen. Wie im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung bekannt wurde, wird Renate Kraus zum letzten Male Regie führen. Einzige personelle Änderung an diesem Abend war die Wahl von Schriftführerin Luisa Buckmann, die für Günter Kraus nachrückt.

Mit der 1949 erschienen Komödie des Schweizer Dramatikers Friedrich Dürrenmatt, die am 8. März 2024 Premiere hat, wird Renate Kraus bei insgesamt 25 Produktionen der Festspielgemeinde Regie geführt haben. Für Einsätze als Schauspielerin sei sie danach zwar noch offen, erklärte sie. In Sachen Regie will sie aber einen Schlussstrich ziehen: „Einmal noch, dann höre ich auf, stellte sie klar. Angesichts des großen Erfahrungsschatzes, den Renate Kraus im Laufe der Jahre angesammelt hat, erging von Seiten des Vorsitzenden Detlef Bengs eine scherzhafte, aber auch klare Anweisung an Co-Regisseur Markus Rupprecht. „Ich will dich ja nicht unter Druck setzten, aber saug´ alles auf, was du aufsaugen kannst.“

Dass die Festspielgemeinde bei der Dürrenmatt-Komödie mit großer Besetzung aus dem Vollen schöpfen kann, ist einem besonderen Umstand zu verdanken. Aufgrund der Auflösungen der VHS-Theatergruppe in Wehr sind Sandra Mattes, Kurt Schneider, Dirk Tolksdorf und Benjamin Walczak zur Festspielgemeinde dazugestoßen. Darüber hinaus konnten Gaby Merk, Johannes Schütz, Angelika Snetkova sowie Daniel Zobeidi gewonnen werden.

Erfreut zeigte sich Kassenwart Helmut Kaltenbach über die aufsteigende Tendenz bei den Publikumszahlen. Nach der Durststrecke hätte sich der Zuschauerschnitt wieder auf 80 Prozent der Belegung vor der Pandemie gesteigert. Diese werden für die Theaterstücke der Festspielgemeinde künftig etwas tiefer in die Tasche greifen müsse. Allerdings einigte sich die Versammlung auf eine moderate Erhöhung des Eintrittspreises um drei Euro. Tickets kosten ab sofort 18 Euro. Der ermäßigte Preis verbleibt unverändert bei zwölf Euro. Nur geringfügige Veränderungen brachten die Vorstandswahlen. Luisa Buckmann ist neue Schriftführerin. Wiedergewählt wurden Detlef Bengs (1. Vorsitzender), Ann-Kathrin Ragusa (2. Vorsitzende), Kassenwart (Helmut Kaltenbach) sowie Beirat Stefan Meier (Junges Theater). Neu als Beiräte dazugekommen sind Gerald Hacker und Markus Rupprecht (Regie).