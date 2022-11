von Richard Kaiser

Nach zweijähriger Zwangspause infolge der Corona-Pandemie macht das Gemeindeteam der Obersäckinger Sankt-Martins-Pfarrei einen neuen Anlauf auf sein Kirchenpatrozinium. Wenn es auch noch immer nicht im gewohnten Rahmen ablaufen kann, so finden sowohl Pfarreiangehörige als auch Besucher dennoch ein ansprechendes Programm.

Vor allem können sich die Kinder aus dem ganzen Stadtgebiet mit ihren bunten Laternen freuen, wenn am Samstag, 5. November, um 18 Uhr, an der Grundschule Obersäckingen beginnend, der einstige Soldat und später heilige Martin hoch zu Ross den Zug anführt und sie zum Vorplatz der Kirche geleitet. Dort wird dann das Gleichnis der Mantelteilung mit dem Bettler aufgeführt und danach werden die beliebten Martinsbretzel ausgegeben. Erwachsene können es sich anschließend noch bei Punsch, Glühwein und Martinsklöpfer behaglich machen.

Die Statue des barmherzigen Soldaten Martin, der mit einem spärlich bekleideten Bettler seinen Mantel teilt, wird von den Obersäckinger Ministranten bei Prozessionen stets mitgeführt. Bild: Richard Kaiser | Bild: Richard Kaiser

Die Feierlichkeiten am Sonntag, 6. November, beginnen mit dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche, die vom Kirchenchor unter der Leitung von Claudia Moser umrahmt wird. Es wird die Messe von Anton Bruckner in C-Dur aufgeführt. Der Chor wird mit Orgelklängen von Michael Asal sowie dem Streichensemble des Orchestervereins Bad Säckingen sowie außerdem zwei Hörner-Bläsern begleitet.

Das obligatorische Platzkonzert durch den Obersäckinger Musikverein schließt sich an, und von 11 bis 13 Uhr findet im Pfarrsaal ein Kuchenverkauf statt. An den traditionellen Martinimarkt, ein gemeinsames Mittagessen und gemütlichen Kaffee- und Kuchennachmittag sowie einem Kinderspielprogramm traut man sich in diesem Jahr sicherheitshalber noch nicht.

Dass trotzdem viele Besucher das Fest beleben, hofft das obersäckinger Gemeindeteam und bittet gleichzeitig um zahlreiche Kuchenspenden und -Käufen, da der Erlös aus der Kuchenverkaufsaktion den Menschen zugutekommt, die von der derzeitigen Not besonders betroffen sind. Als Ansprechpartnerin steht Teamsprecherin Brigitta Waßmer-Schäuble unter der Telefonnummer 07761/8703 gerne zur Verfügung.