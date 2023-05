Michael Jackson hat in der Region am Hochrhein auch noch lange nach seinem Tod eine enorme Zugkraft. Mehr als 500 begeisterte Menschen aller Altersstufen strömten zur Michael-Jackson-Show mit „Smooth Criminals“ nach Bad Säckingen. Zum ersten Mal gastierte das aus Oberitalien stammende Jackson-Spektakel im Gloria-Theater.

Auch wenn es viele Michael-Jackson-Interpreten gibt, nur wenige treten, wie Roy Paladini, wirklich in seine großen Fußstapfen. Die Michael-Jackson-Tribute-Band wurde diesem Anspruch bei ihrem Auftritt im Bad Säckinger Gloria-Theater mehr als gerecht. Zusammengefunden haben die Akteure bereits im Jahr 2008. Ihren ersten Auftritt hatten sie jedoch erst posthum nach dem Tod ihres Idols im Jahr 2009. Seither haben sie sich der Musik und Geschichte des Kings of Pop verschrieben.

Zusammen mit einer großen Live Band, zwei Sängerinnen und vier Tänzerinnen erzeugt Roy Paladini als Michael Jackson die einzigartige Atmosphäre eines Michael-Jackson-Konzerts. Es war nicht nur musikalisch ein Glanzlicht. Die Tribute-Band zeigte mit ihrer Show, einer Kombination aus Musik und Tanz, eine perfekte Darbietung. Eine im Hintergrund ablaufende Multimedia-Show mit Video-Clips aus dem Leben von Michael Jackson rundete diese Hommage ab.

Zu hören war die ganze Bandbreite der bekanntesten Lieder. Mit „Earth Song“ erfüllte die Band nicht nur die Erwartungen des Publikums. „Smooth Criminal“ brachte die Künstler in Höchstform. Insbesondere die ausdrucksstarke Tanzgruppe zog die Jackson-Fans in ihren Bann. Der Moonwalk und die Vorwärtskippe feuerten die Begeisterung an. Auch „Black Or White“, „Man In The Mirror“ und „We Are The World“ gehörten zum Programm. Mit seinem Tanzstil und seinem Outfit hat sich Roy Paladini ganz dem Vermächtnis von Michael Jackson verschrieben. Das begeisterte Publikum belohnte die Künstler mit Applaus im Stehen und entließ das zehnköpfige Ensemble erst nach einigen Zugaben.