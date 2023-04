Eine Hoffnung sowie ein Klischee hat Claudia Greiner am Donnerstag bei ihrem ebenso informativen wie kurzweiligen Vortrag im Schloss Schönau widerlegt: Die Bad Säckinger Holzbrücke hat nichts mit den Römern zu tun, und die weitverbreitete Vorstellung vom Rhein als einer Grenze ist nur bedingt richtig.

Die promovierte Archäologin hatte zusammen mit Stephanie Kast und Helmut Bauckner die Ausstellung „Rheinübergänge zur Römerzeit“ im Regionalmuseum „Römervilla Grenzach“ erarbeitet und damit einen Beitrag zur großen trinationalen Ausstellungsreihe „Der Rhein“ geleistet. Im Rahmen der neuen Reihe „Vorträge im Schlosssaal“ ließ sie das Bad Säckinger Publikum an den Erkenntnissen teilhaben. Die hiesige Holzbrücke ist mit ihrem Zusammenspiel von Steinpfeilern und hölzernem Aufbau ähnlich konstruiert wie manche Römerbrücke, aber Spuren aus der Römerzeit wurden nicht gefunden. Nicht gänzlich ausschließen wollte sie, dass es in Säckingen vielleicht einmal eine römische Brücke gegeben haben könnte, denn am Nordufer lag immerhin eine römische Siedlung.

Auch war der Rhein lange Zeit kein Grenzfluss, sondern verlief mitten durch die Provinz Germania superior. Nach der Eroberung des Territoriums war es im ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhundert relativ ruhig, erst ab dem dritten Jahrhundert mussten sich die Römer vermehrt gegen Germaneneinfälle verteidigen – dann entstanden hier auch Brücken. „Brücken wurden niemals gebaut, damit es die Menschen bequemer hatten, sondern nur, wenn eine Notwendigkeit bestand“, so Claudia Greiner: Zum Beispiel zur Wasserversorgung via Aquädukt oder wenn große Menschenmassen wie in der Metropole Rom den Fluss überqueren oder Truppen bewegt werden mussten und man den Fluss nicht anders überwinden konnte, etwa durch das Durchschreiten von Furten. Römische Rheinbrücken wurden in Köln, Koblenz, Mainz, Kembs, Augst, Zurzach und Stein am Rhein nachgewiesen, aber sie existierten nicht alle gleichzeitig. Ein bekanntes Beispiel war Cäsars Rheinbrücke nahe Koblenz, die er nach eigenen Angaben innerhalb von zehn Tagen bauen ließ – ein Kunststück, das mit Hilfe einer Armee durchaus zu bewältigen war. „Die Brücke war ein Schaustück, Cäsar wollte den Gegnern zeigen, was die Römer zu leisten vermochten.“

Neben Schiffsbrücken, die man über nebeneinander im Fluss verankerte Boote legte, bauten die Römer Pfahljoch- und Pfahlrostbrücken oder Steinpfeilerbrücken. Eine solche existierte im vierten Jahrhundert auch in Zurzach. Mit dem Untergang des Römischen Reiches im vierten Jahrhundert ging auch die hochentwickelte Kunst des Brückenbaus zu Ende. Es sollte lange dauern, bis man im Gebiet der Alemannen wieder zu vergleichbaren Leistungen imstande war.