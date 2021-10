von Susanne Eschbach

Viel radeln ist nicht nur gesund, sondern bringt auch Belohnungen ein. Quasi doppelt belohnt worden sind jetzt die Schüler des Scheffel-Gymnasiums. Bereits 2019 und auch in diesem Jahr hat sich die Schule am „Stadtradeln“ beteiligt. Bereits 2019 waren die Schüler des Scheffel-Gymnasiums die fleißigsten Radler in der Anzahl der Teilnehmer und der Kilometer. Und auch in diesem Jahr waren es 350 Schüler, die 15.500 Kilometer geradelt sind. „Dieser Fleiß muss belohnt werden“, ist Umweltreferent und Initiator des Stadtradelns in Bad Säckingen, Ralf Däubler, der Meinung.

Am Mittwoch hat das Scheffel-Gymnasium deshalb einen ganzen Tag lang Besuch von „Radkultur Baden-Württemberg“ erhalten. Angereist ist ein Team fachkundiger Mechaniker, die die Räder der Schüler durchcheckten und kleine Reparaturen vorgenommen haben. Gleichzeitig sind die Kinder über das Thema Sicherheit mit dem Fahrrad aufgeklärt worden. Gerade jetzt im Herbst ein wichtiges Thema, wie der Umweltreferent erklärt. „Das soll auf keinen Fall eine Konkurrenz zu den örtlichen Fahrrad-Reparaturwerkstätten sein“.

Bei dem Check standen ausschließlich sicherheitsrelevante Bauteile wie Bremsen, Licht oder die Klingel im Vordergrund. Kleinere Mängel wie das Einstellen der Bremse, der Luftdruck der Reifen, die Lichtanlage überprüfen oder den richtigen Sitz des Fahrradhelms, wurden direkt vor Ort beseitigt. Bereits 2019 sollten die Mechaniker von „Radkultur Baden Württemberg“ an den Hochrhein reisen. „Doch Corona machte uns leider einen Strich durch die Rechnung“, bedauert es Lehrerin und Rad-Koordinatorin Julia Fritzsche. Zwölf Klassen haben sich an der Aktion beteiligt und die Chance für einen Fahrrad-Check genutzt.